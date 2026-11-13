Al via oggi con il Press Tour inaugurale la 32esima edizione del Festival Internazionale del Cioccolato, a Perugia fino al 22 Novembre.

Eventi

Tutti gli appuntamenti del fine settimana. Domani atteso il Ministro Lollobrigida.

(UNWEB) Perugia. Al via questa mattina la trentaduesima edizione di Eurochocolate, nel centro storico di Perugia fino al 22 Novembre. Il consueto press tour inaugurale - accompagnato dall'esilarante team di Accademia Creativa e dalle fedelissime mascotte del festival Gianduia e Fondente - è stato l'occasione per percorrere alcune dolci tappe dell'evento in compagnia di ospiti istituzionali e stampa.

Punto di partenza, tra coinvolgenti musiche e danze tradizionali, la centralissima Loggia dei Lanari, sede dell'area istituzionale dedicata alla Costa d'Avorio. Special Guest internazionale di quest'anno e primo produttore mondiale di cacao, la sua partecipazione a Eurochocolate è stata fortemente voluta dal Conseil du Café-Cacao, l'organismo pubblico ivoriano incaricato della regolamentazione, dello sviluppo e della promozione delle filiere del caffè e del cacao con l'obiettivo di consolidare il posizionamento internazionale del Paese, valorizzando non soltanto la produzione della materia prima, ma anche la qualità, le competenze, le tradizioni e le prospettive di trasformazione industriale del cacao ivoriano. Presenti al taglio del nastro l'Ambasciatore e Console Generale della Costa d'Avorio a Milano André Philippe Gauze, l'On. Tra Bi Sui Guillaume Vice Presidente del Consiglio Regionale Haut Sassandra e Dadié Arsène Direttore delle delegazioni Regionali del Conseil du Cafè-Cacao. A pochi passi, la terrazza dell'ex Mercato Coperto di Perugia è stata ribattezzata Terrazza Abidjan, in omaggio alla capitale economica ivoriana, proponendosi come luogo simbolo di incontro tra l'Italia e la Costa d'Avorio.

Il tour inaugurale è proseguito presso il golosissimo Spazio Fate Dolci in Piazza Matteotti frutto della collaborazione con Pasticceria Piazza Settevalli che, per tutta la durata dell'evento, proporrà una golosa selezione di dolci e monoporzioni a base di cacao e cioccolato, a partire da Trilogy, l'irresistibile Monoemozione ai tre cioccolati. Protagonista, il maestro pasticcere Nicola Antonacci, membro dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presente in evento anche con ben cinque golosi show cooking in programma presso il ChocoLab. Nel corso del primo appuntamento, domani sabato 14 novembre alle ore 16, i partecipanti potranno assistere alla realizzazione di un mendicante: un dischetto di cioccolato dressato a mano libera e impreziosito da frutta secca di stagione, capace di unire tecnica, semplicità ed eleganza.

A seguire, presso l'ex Borsa Merci di via Mazzini, tappa al laboratorio didattico Fate Lab, appositamente pensato per coinvolgere bambini e famiglie, che questa mattina ha aperto le sue porte offrendo al pubblico la possibilità di realizzare live alcuni iconici prodotti a tema "Fate Dolci". Dai lollipop di cioccolato alle deliziose praline, il laboratorio - attivo tutti i giorni dell'evento dalle ore 10 alle 19 - è frutto della collaborazione con ICAM e Fabbri.

È proseguita quindi la full immersion nel goloso Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che, con brand storici del cioccolato e artigiani provenienti da tutta Italia, ha inondato il cuore della città con un'offerta ancora più ricca e internazionale. Tra le novità di questa edizione, lo spazio Eurochocolate Free From che ospita un'ampia offerta di prodotti senza zucchero, senza lattosio, senza glutine e vegan.

Stop successivo presso lo spazio della Regione Umbria che ha rinnovato la propria presenza a Eurochocolate 2026 portando in piazza le opportunità del PR FESR e del PR FSE+ 21-27. Tra allestimenti dedicati agli investimenti per le Imprese Creative e attività di coinvolgimento del pubblico, lo spazio regionale offre a cittadini e visitatori l'opportunità di conoscere da vicino i progetti, i servizi e la formazione sostenuti dai Fondi Europei. Presente per la Regione Umbria anche l'Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, che partecipa a Eurochocolate con "Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l'agricoltura italiana", la mostra con le 76 fotografie dell'edizione 2026 del concorso. Gli scatti raccontano il patrimonio ambientale, agricolo e paesaggistico che il Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 sostiene e tutela. Un modo per far conoscere al pubblico, attraverso le immagini, il legame tra le produzioni della terra e l'identità del territorio.

Il tour è proseguito presso l'area Eurochocolate World promossa da Sviluppumbria che, in collaborazione con Cacao Solution, accoglie i migliori produttori di cioccolato bean to bar e tree to bar a livello mondiale, con decine di marchi provenienti da oltre 20 terre del cacao tra America Latina, Africa e Asia. Fra i prodotti solidali, le originali tavolette di cioccolato venezuelane che suonano come maracas: la nuova linea è prodotta dalle donne di Cacao de Origen impegnate, dopo il terribile terremoto, nella ricostruzione delle scuole di cioccolateria realizzate in Venezuela dall'attivissima maître chocolatier Maria Fernanda Di Giacobbe. A presentare questa produzione insolita e solidale, direttamente da Caracas, Miguel Rodriguez, uno dei più rinomati e pluripremiati maestri cioccolatieri del Venezuela.

A seguire, quindi, il taglio del nastro dello spazio dedicato al Perù che quest'anno debutta a Eurochocolate con la sua prima partecipazione istituzionale, promossa dall'Ambasciata del Perù in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana del Perù, attraverso il progetto Cacao 360°. Uno spazio dedicato all'eccellenza, alla biodiversità e alla sostenibilità del cacao peruviano, arricchito da degustazioni di cioccolato e Pisco, dalla presentazione gastronomica Peruvian Roots e da spettacoli di musica e danze tradizionali, per raccontare al pubblico italiano un patrimonio unico di sapori, cultura e tradizioni. Presenti questa mattina S.E. Manuel Cacho-Sousa Velázquez, Ambasciatore del Perù in Italia e l'avvocato Damiano Marinelli, Console onorario del Perù a Perugia.

Tappa successiva presso l'area dedicata alle eccellenze delle imprese agricole aderenti al circuito Campagna Amica di Coldiretti, protagoniste nel cuore di Perugia con uno spazio pensato per godersi "La pausa salata a Eurochocolate". In Piazza Italia, Coldiretti Umbria porta un'esperienza di gusto che affianca alla tradizione dolciaria della manifestazione i sapori autentici delle produzioni agricole, con un'offerta che racconta la ricchezza e la varietà dell'agroalimentare umbro.

Il tour si è concluso presso lo stand della Regione Calabria prima protagonista del nuovo progetto "Regione Ospite". Un'opportunità strategica per il brand "Calabria Straordinaria", con la possibilità di valorizzare a livello internazionale eccellenze locali come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, che troveranno nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione. Oltre a numerosi appuntamenti di degustazione, la Calabria è presente con l'iniziativa I tesori della Calabria Straordinaria. Il patrimonio botanico calabrese tra ricerca, sperimentazione e innovazione, in programma al LAB-Luisa Annibale Base venerdì 20 novembre alle ore 18.15. Infine, domenica 22, chiuderà con l'attesa presenza del maestro Iginio Massari ospite di Calabria Straordinaria.

Con tante novità, hanno preso il via oggi anche i quotidiani appuntamenti del ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento che anche quest'anno si tengono presso il nuovo LAB - Luisa Annibale Base.

In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Direttore del LAB e affermato chocotaster, accompagna i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Che tipo di cioccolato sei? è la serie di imperdibili appuntamenti da lui proposti con l'invito a scoprire l'anima delle varie tipologie del Cibo degli Dèi.

Protagonista fin dal primo weekend, la Regione Calabria con la Masterclass Cacao e Vini calabresi in programma sabato 14 e domenica 15 alle ore 13.30.

Anche per questa edizione, Assosommelier e ANAG rinnovano la loro attesa partecipazione per numerosi e imperdibili abbinamenti pomeridiani a tema, rispettivamente con Vino e cioccolato: incontro di emozioni e Quando la grappa incontra il cioccolato in programma sia sabato che domenica, alle ore 16 e alle ore 17.15.

Particolarmente ricco, quindi, il primo sabato di evento: si inizia alle ore 11 con Choco Zero e l'appuntamento Regali da gustare in compagnia di Giulia Caggiari. A seguire, alle ore 12.15, il primo dei quattro appuntamento proposti da Cacao de Origen con La musica del cacao venezuelano, per proseguire alle ore 13.30 con il Viaggio degustativo nel cioccolato extra fondente firmato Novi e volare poi alla scoperta del Perù che, alle ore 14.45, presenterà Un incontro di sapori tra Pisco e cioccolato. E ancora sabato 14 alle ore 17.15 la Fantasia di mignon mela cotogna e fondente monorigine proposta da ICAM.

Domenica 15 novembre, alle ore 11 e alle 14.45, sarà la volta della maître chocolatier Alice Cianuri con il cooking show Facile da fare, difficile da resistere. E ancora, sempre domenica 15, alle ore 13.30, Alla scoperta di crema Novi fondente, mentre alle ore 17.15 i riflettori saranno di nuovo puntati su ICAM per la sua Presentazione di pralineria fine.

Gli appuntamenti del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale www.eurochocolate.com.

A completare il programma, torna anche quest'anno la suggestiva Cerimonia del cacao: incontro con il cacao sacro, alla scoperta del Cibo degli Dèi come pianta medicinale. Le degustazioni guidate, arricchite da rituali e musica, si terranno sabato e domenica, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, per offrire un'esperienza sensoriale unica e sperimentare i benefici del cacao sia sul piano fisico che emotivo. Per informazioni e prenotazioni: www.eurochocolate.com.

Grazie al coinvolgimento delle scuole, al via questa mattina anche gli incontri a loro dedicati, grazie ai quali centinaia di bambini potranno vivere utili momenti formativi per apprendere, divertendosi, tutti i segreti del buon cacao. Nelle mattine dei giorni feriali, il Choco Lab accoglierà infatti gli alunni delle scuole primarie di Perugia. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers potranno scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Il programma di Eurochocolate si intreccia anche quest'anno con l'imperdibile opportunità di visitare la Città del Cioccolato - il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al Cibo degli Dèi - che lo scorso anno ha aperto le sue porte negli spazi dell'ex Mercato Coperto cittadino, sempre nel centro storico di Perugia.

Proprio presso la Città del Cioccolato, approfittando del clima festivaliero di Eurochocolate, domani sabato 14 novembre alle ore 17.00 negli spazi della Prigione di San Francesco, farà tappa PULSAR, il format itinerante di iliad e Open che avvicina tutti alle STEM. In programma un confronto sulla scienza e l'innovazione dietro il cioccolato, eccellenza del saper fare italiano. È atteso il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida. Confermata anche la partecipazione di Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026.