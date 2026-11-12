L'area archeologica sotterranea della chiesa templare di San Manno, a Ferro di Cavallo, e la raffinata dimora storica Villa di Montefreddo per trascorrere un fine settimana all'insegna della cultura con Gran Tour Perugia
(UNWEB) Perugia. In arrivo un fine settimana da trascorrere in compagnia delle visite guidate Gran Tour Perugia che propone un focus sull'area archeologica sotterranea della chiesa di San Manno a Ferro di Cavallo e un viaggio nella storia secolare di Villa di Montefreddo.
Sabato 14 novembre alle 16 si va nell'area archeologica del quartiere di Ferro di Cavallo, collocata nel sotterraneo della chiesa templare di San Manno, dove si trova la tomba etrusca della famiglia Precu, con incisa l'iscrizione etrusca più lunga di tutta l'Etruria. Un'occasione imperdibile per visitare un luogo inconsueto e poco noto ma di grande interesse archeologico.
Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino a 12 anni
Domenica 15 novembre alle 16 spazio invece a Villa di Montefreddo, raffinata dimora seicentesca immersa nel verde, caratterizzata da tipici giardini all'italiana. Fatta erigere nella prima metà del 17esimo secolo dal conte Angelo degli Oddi come residenza di campagna, passò in eredità dopo tre secoli alla famiglia Marini Clarelli, dopo il matrimonio di Vittoria degli Oddi con Luigi Marini Clarelli. Durante la Seconda guerra mondiale divenne rifugio per i preziosi capolavori del Museo di Brera, messi al sicuro dalle razzie naziste. Costo della visita guidata euro 15, gratuita fino a 12 anni
Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)
Sito ufficiale www.grantourperugia.it
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