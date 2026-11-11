Lago Trasimeno, arrivano gli “Stati Generali” con “Ogni goccia conta!”

Attualità

Seconda edizione della convention organizzata dal movimento popolare “Il Lago al Centro”

A San Savino di Magione dal 19 al 21 novembre il focus sulle criticità del bacino in sofferenza

(UNWEB) A San Savino di Magione, tre giorni di incontri con esperti, tecnici, istituzioni, associazioni e cittadini per affrontare le criticità del Lago Trasimeno e individuare proposte concrete attraverso una sorta di “Stati Generali” a sostegno del bacino lacustre in sofferenza. Dal 19 al 21 novembre prossimi (in orari 10-13 e 15.30-19, presso la Sala del Gambero della “Pro Loco” in via dela Libertà, 1) è dunque in programma un maxi-evento di approfondimento e confronto sulla crisi idrica del Trasimeno e sulle numerose problematiche che interessano il suo delicato ecosistema.

L'iniziativa, presentata stamani A Palazzo Donini a Perugia e giunta alla seconda edizione per volontà del Movimento “Il Lago al Centro!” rappresentato dai portavoce Marco Cardinali e Marcello Berioli, è strutturata sotto forma di tavola rotonda e basata sui contributi provenienti da diversi ambiti disciplinari. “L'obiettivo – ha spiegato Cardinali - è quello di approfondire i molteplici scenari derivanti dalla crisi del lago e individuare e formulare in maniera condivisa e unitaria, proposte concrete per una gestione sostenibile, per la manutenzione del sistema lacustre e per la definizione di piani e programmi capaci di promuovere e consolidare una nuova cultura di governo del territorio che sia in grado di affrontare la complessità di un ecosistema fragile, ma straordinariamente ricco di risorse e opportunità Questa seconda edizione, dunque, segna il passaggio dalle parole agli impegni verificabili. Il Trasimeno è un patrimonio fragile: per tutelarlo serve una strategia a lungo termine che vada oltre la logica dell’emergenza”.

Il percorso si articolerà in cinque sessioni tematiche, ciascuna dedicata a uno specifico ambito di approfondimento e moderatedal giornalista Marco Pareti: turismo al Trasimeno tra crisi idrica, chironomidi e social media; navigazione pubblica e privata, gestione e manutenzione delle darsene, degli approdi e delle rotte di navigazione; l'analisi delle criticità ambientali con particolare attenzione alla scomparsa delle macrofite; la necessità di individuare soluzioni per l'approvvigionamento idrico del lago attraverso il trasferimento di acqua da bacini esterni; nonché alla proposta di costituzione di un soggetto o ente preposto alla gestione condivisa, coordinata e strutturata del sistema lacustre, che possa garantire nel tempo programmazione, manutenzione e interventi ordinari. "Vogliamo costruire un fronte comune tra cittadini, tecnici e istituzioni – ha aggiunto Berioli – con l'obiettivo di superare le polemiche e mettere a confronto competenze diverse per isolare soluzioni concrete”. Per questo il Sindaco di Magione, Massimo Lagetti, ha sottolineato come "ospitare gli Stati Generali a San Savino è un segnale importante per la nostra comunità. Il futuro del lago, del resto non dipende solo dalla manutenzione costante, ma anche dalla capacità di fare rete tra territori”.

Le sessioni vedranno la partecipazione di relatori esperti e qualificati, anche provenienti da contesti territoriali esterni al Lago Trasimeno e all’Umbria, che porteranno testimonianze di esperienze virtuose e buone pratiche già realizzate in altre realtà. L'obiettivo è condividere informazioni certe, supportate da studi e approfondimenti, e dimostrare come percorsi concertati e condivisi siano concretamente possibili e possano portare a risultati tangibili. Al termine di ogni sessione, sulla base degli argomenti trattati, saranno elaborate domande e riepilogate le proposte di azione emerse, così da raccogliere progressivamente un quadro organico delle criticità e delle possibili soluzioni. Questo materiale sarà sottoposto, prima del suo intervento finale, all'Assessora regionale alle Politiche agricole e agroalimentari Simona Meloni, che interverrà nel corso della giornata conclusiva dell’atteso appuntamento. Intanto, a nome del massimo consesso istituzionale regionale, è intervenuto alla presentazione il Consigliere Cristian Betti, secondo il quale "la crisi idrica e il cambiamento climatico ci impongono decisioni rapide e riforme strutturali della governance. La Regione è qui per ascoltare il territorio e tradurre le proposte in impegni concreti”. A fargli eco la Direttrice del GAL Trasimeno-Orvietano, Francesca Caproni, che ha spostato il focus sul fatto che "il rilancio economico e turistico del Trasimeno è legato a doppio filo alla sua salute ambientale. Per questo motivo come GAL Sosteniamo questo evento perché crediamo nella sinergia tra pubblico e privato".

Nel weekend 19-21 novembre, dunque, si proverà a costruire una strategia condivisa tra cittadini, istituzioni, esperti, tecnici e associazioni. Una strategia che parta dalla consapevolezza che, per affrontare problemi così complessi e interconnessi, è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti siano coesi e procedano nella stessa direzione, superando divisioni e frammentazioni.

“È necessario affrontare le criticità in maniera coordinata – hanno concluso la presentazione dell’evento gli organizzatori - individuando le priorità e intervenendo progressivamente sui problemi, partendo da quelli più rilevanti, per arrivare finalmente a una condizione nella quale il lago non debba più essere gestito rincorrendo continuamente le emergenze, ma attraverso una programmazione stabile, una manutenzione costante e una gestione ordinaria.

Al termine delle tre giornate di confronto sarà elaborato un documento conclusivo che raccoglierà e riassumerà tutti i contributi, le analisi e le proposte emerse durante i lavori. L'auspicio è che tale documento possa diventare una vera e propria road map, una base di riferimento condivisa da sottoporre alle istituzioni e a tutti i soggetti interessati, affinché quanto discusso possa tradursi in un percorso concreto di azioni e interventi per riportare il Lago Trasimeno nelle condizioni che merita.

Non si tratta soltanto di discutere dei problemi del lago, ma di provare a costruire insieme una strada per affrontarli, con una visione comune, responsabilità condivise e una prospettiva di lungo periodo.