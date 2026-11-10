Trasimeno, la presidente Proietti: "Per la prima volta in campo una strategia e una regia unitarie per curare il nostro lago. La Regione investe risorse e cerca interlocuzioni sia con il Governo sia con Bruxelles"

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. Assessora Simona Meloni: "Dall'adduzione dal Montedoglio arrivati già quasi 6 milioni di metri cubi"

(UNWEB) – Perugia, Per la prima volta il Trasimeno può contare su una strategia unitaria e su una regia unica. La Giunta ha una delega dedicata espressamente ai laghi, affidata all'assessora Simona Meloni, quattro direzioni regionali lavorano in modo coordinato e sono state messe in campo risorse mai stanziate prima.

Il programma della Giunta regionale è stato presentato questa mattina a Palazzo Donini, in un incontro dedicato allo stato di salute del lago. Sono intervenuti la presidente Stefania Proietti, l'assessora Meloni, il direttore regionale Gianluca Fagotti e l'ingegner Sandro Costantini. Per la struttura di supporto del Commissario straordinario nazionale per il contrasto della scarsità idrica, prefetto Fabio Ciciliano, ha preso la parola Simone Ambrosetti.

È una strategia che tiene insieme livello delle acque, manutenzioni, tutela ambientale, contrasto ai chironomidi e navigabilità. Il dato che meglio misura il cambio di passo viene dalla diga di Montedoglio. Da ottobre la portata dell'adduzione è salita a 320 litri al secondo e nel lago sono già arrivati quasi 6 milioni di metri cubi, sui 10 milioni previsti ogni anno dall'accordo tra Umbria e Toscana.

"Se investiamo nel Trasimeno ce ne torna il centuplo", ha detto la presidente Proietti chiudendo i lavori. "Ci torna come immagine, importante riflesso economico e come mantenimento di un ecosistema in equilibrio, e ci torna in termini di fiducia dei cittadini, perché il Trasimeno è il lago dell'Umbria. Ci mettiamo le risorse e ci mettiamo la faccia. Non solo in Italia, non solo con il Governo, ma anche a Bruxelles".

Per la presidente il Trasimeno può diventare la base di "un progetto pilota che faccia da benchmark con gli altri laghi laminari europei e che sia finanziato con fondi europei". Proietti ha poi rilanciato la proposta di una legge quadro nazionale sul lago, con un appello "ai politici di tutte le sponde, perché il lago è di tutti". "Su questa strategia per il Trasimeno non ci fermerà nessuno, per nessuna ragione", ha concluso.

Per la salute del Trasimeno sono stati già stanziati 4,4 milioni di euro e 7 milioni sono attesi entro il 2029. Tra le risorse assegnate c'è 1 milione del fondo commissariale nazionale, arrivato con il Decreto n. 22 del 2025 e già rendicontato al 90%. È servito per l'impianto filtrante di Tuoro, le darsene e i fondali. Gli altri 3,4 milioni vengono dal bilancio regionale per il 2026-2028 e sono iscritti per la prima volta in capitoli dedicati al lago. Sono previsti 900mila euro per la manutenzione ordinaria e 2,15 milioni agli interventi straordinari. Altri 35mila sono stanziati per studi e monitoraggi e 25mila per il presidio dei Vigili del fuoco.

Montedoglio, superata la sperimentazione

L'assessora Meloni ha illustrato i risultati arrivati dopo la firma dell'Accordo di programma tra Umbria e Toscana sulla gestione delle risorse idriche della diga di Montedoglio, sottoscritto a Castiglione del Lago nel giugno 2025. "Un risultato atteso da oltre vent'anni, per costruire una risposta strutturale alla crisi idrica. Siamo riusciti a superare le fasi di sperimentazione dell'adduzione e la necessità di adottare dei filtri per preservare l'ambiente naturale del nostro lago dall'immissione di razze ittiche dannose e, dallo scorso mese di ottobre, siamo riusciti ad arrivare all'immissione di 320 litri al secondo, tutti i giorni, quasi raddoppiando le quantità di acqua iniziale. L'obiettivo sono i 10 milioni di metri cubi all'anno e siamo a quasi 6 milioni".

A regime, ha spiegato l'assessora, "arriveremo a quegli 8-10 centimetri all'anno che tutti auspichiamo". Resta intanto aperto il tavolo con l'Eaut e con la Toscana per aumentare i volumi, "soprattutto se il clima continuerà in questa direzione, potremmo arrivare anche a 20 milioni di metri cubi all'anno".

Dragaggi, la risposta all'insabbiamento delle darsene

Il progressivo abbassamento del lago ha accelerato l'insabbiamento di darsene e imbocchi portuali, mettendo a rischio la navigabilità. La risposta è partita dal Piano operativo commissariale. Nel 2025 il piano ha finanziato il ripristino degli imbocchi della darsena del Club velico di Passignano e della darsena Trovati di Magione, per 182mila euro. Ha finanziato inoltre l'approfondimento dei fondali al pontile di Castiglione del Lago e nel corridoio del locale Club velico, per 170mila euro.

Nel 2026 sono seguiti interventi di somma urgenza, per circa 243mila euro, ai pontili della navigazione pubblica di Castiglione del Lago, Isola Polvese, San Feliciano, Isola Maggiore e Tuoro, oltre che alla base di armamento di Passignano. Gli stessi interventi hanno portato un pontile galleggiante modulare a Isola Maggiore e nuovi ormeggi per il natante turistico tra Polvese e San Feliciano.

L'opera di maggiore rilievo è il cantiere finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica: 1 milione 780 mila euro per il dragaggio di darsene nel Comune di Magione. Nella darsena dei pescatori di Sant'Arcangelo i lavori sono nella fase conclusiva. Entro novembre i mezzi si sposteranno alle darsene pubbliche di San Feliciano, dove il cantiere aprirà all'inizio di dicembre. Per l'isola Maggiore, unica isola stabilmente abitata del lago, lo studio Docfap prevede di riprogettare le darsene, oggi segnate da cedimenti strutturali e da un forte interramento.

Navigazione, verso una flotta a basso pescaggio

La navigazione è il fronte su cui la crisi idrica pesa di più. A giugno 2026 il lago ha toccato quota -190 centimetri, con un ulteriore calo di 18 centimetri tra fine maggio e inizio luglio. Le motonavi di linea di Busitalia hanno bisogno di un pescaggio operativo tra 120 e 150 centimetri, che i fondali attuali non garantiscono più. Per questo il 29 giugno la tratta San Feliciano–Isola Polvese è stata chiusa in anticipo.

Per garantire il collegamento è stato attivato un servizio sperimentale privato con un'imbarcazione da 12 posti, che tra luglio e settembre ha trasportato 2.426 persone. Agli interventi d'urgenza sui fondali dei pontili si aggiungeranno, con il bilancio 2027, pontili e passerelle ad alzo variabile.

La soluzione strutturale sarebbero dei natanti a basso pescaggio, non oltre gli 80 centimetri. Il gestore punta su una nave nuova costruita su misura, che richiede circa due anni. La Regione su questo si sta muovendo in autonomia cercando imbarcazioni adeguate.

Chironomidi, un sistema integrato per il 2027

Riorganizzata la governance della gestione del fenomeno chironomidi. D'ora in avanti la Asl si occuperà dei trattamenti e delle campagne di informazione, mentre ad Afor andrà la gestione degli strumenti di cattura. L'Università di Perugia sarà a costante supporto scientifico per tutte le attività. Tra aprile e ottobre la struttura galleggiante Isola B ha catturato 330 chilogrammi di insetti. Le trappole costiere sperimentali a luce UV-A hanno raccolto circa cento grammi al giorno ciascuna. Nel corso del 2026 sono stati eseguiti inoltre dieci trattamenti larvicidi, con circa 1.600 litri di prodotto.

Il programma 2027 si fonda su un sistema integrato, che agisce sia al centro del lago sia vicino ai luoghi della vita quotidiana e dell'accoglienza. All'Agenzia forestale regionale sono già stati assegnati circa 173mila euro per trappole UV-A, manutenzione e sperimentazione, con avvio a inizio anno. Le trappole saranno collocate nelle aree abitate della fascia costiera, comprese zone pubbliche e strutture ricettive. È prevista anche una seconda struttura galleggiante, l'Isola C, da affiancare all'Isola B. Servono circa 300mila euro, da stanziare nel bilancio di previsione, e l'attivazione è ipotizzata per giugno 2027.

"I chironomidi – ha spiegato l'assessora Meloni – hanno impattato moltissimo sulla stagione turistica, complici l'acqua bassa e la temperatura alta. Dobbiamo comunicare meglio e di più che i chironomidi non sono un problema per la salute, anche se risultano molto fastidiosi per i cittadini del Trasimeno e per i turisti. Il clamore a livello nazionale ha fatto molto male. Ce lo dobbiamo dire in maniera trasparente: non ha fatto bene a nessuno, nemmeno a chi voleva colpire politicamente questa Giunta, perché è stato un danno all'Umbria".