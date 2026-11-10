Banca d'Italia presenta il Rapporto sull'economia dell'Umbria: tenuta nel 2026, ma la crescita futura punta su credito, turismo e grandi imprese

Economia

(UNWEB) Presentato dalla Sede di Perugia della Banca d'Italia l'aggiornamento congiunturale sull'economia regionale (dati ITER primo semestre 2026). Il quadro tratteggia un'economia che tiene il passo nazionale (+0,8% il PIL), spinta dal boom dell'occupazione e dalla tenuta del terziario. Le proiezioni per i prossimi mesi mostrano luci ed ombre: da un lato la svolta positiva del credito e la solidità delle aziende medio-grandi offrono una base per il rilancio degli investimenti; dall'altro pesano il calo del potere d'acquisto delle famiglie per l'inflazione e la stasi delle piccole imprese e del manifatturiero.Nel primo semestre del 2026,

Banca d'Italia, l'Umbria tiene il passo (+0,8%): credito in ripresa e boom occupazionale proiettano la ripartenza

Sintesi Macroeconomica e PIL

Nel primo semestre del 2026, l’economia dell’Umbria ha registrato una crescita del PIL dello 0,8 per cento (fonte: indicatore trimestrale ITER di Banca d'Italia). Il dato allinea la regione alla media del Centro Italia e al trend nazionale (entrambi allo 0,9 per cento), confermando la capacità di tenuta del tessuto economico locale.

Mappa dei Settori: Resilienza e Nuove Vettori di Crescita

Attività industriale e Manifatturiero: Resta fiacca a causa dei costi energetici e delle tensioni geopolitiche. La debolezza sofferta dalle PMI e dai comparti tessile e metalmeccanico è controbilanciata dalle prestazioni positive delle grandi imprese e del cluster aerospaziale. Le esportazioni mostrano lievi segnali di crescita guidati da abbigliamento e metalli.

Edilizia: Prosegue la fase espansiva, trainata in maniera determinante dagli investimenti e dai cantieri pubblici.

Terziario e Turismo: Il settore si conferma il vero motore dell'economia regionale. I flussi turistici segnano un netto +7,1 per cento nei primi sei mesi (rispetto al +3,1% nazionale), con una spinta omogenea su tutto il territorio e picchi tra i turisti italiani e le strutture extralberghiere.

Lavoro, Famiglie e Imprese: Indicatori Solidità

Occupazione da record: L’Umbria corre più del resto d'Italia, con un incremento degli occupati del 2,9 per cento (contro lo 0,6% nazionale). Trainano le donne (+6,0%) e i lavoratori autonomi (+5,0%). Torna a salire la partecipazione al mercato del lavoro e le persone in cerca di occupazione, con un tasso di disoccupazione stabile.

Prospettive delle Imprese: La situazione finanziaria di industria e servizi si conferma solida. La liquidità resta elevata e la grande maggioranza delle aziende prevede di chiudere l'anno in pareggio o in utile.

Consumi e Potere d'Acquisto: Sebbene il reddito nominale aumenti, l'inflazione erode il potere d'acquisto effettivo. I consumi tengono (+0,1% sopra la media nazionale), pur in presenza di un clima di fiducia delle famiglie in progressivo deterioramento.

La Svolta Creditizia: Ipoteca sul Futuro

L'elemento chiave per i prossimi trimestri è la ripresa del credito al settore privato:

Prestiti alle imprese: Tornano finalmente a crescere dopo oltre tre anni di contrazione continua, sostenuti dai finanziamenti erogati alle medie e grandi aziende (mentre continua il momento no per le micro-imprese).

Famiglie e Mutui: Continuano ad espandersi le erogazioni, sostenute dalla ripresa dei mutui per la casa.

Qualità del Credito: Il tasso di deterioramento migliora per il comparto produttivo e rimane su livelli di massima sicurezza per le famiglie.