Economia

Come capire qual è il prezzo giusto e comprare senza brutte sorprese: gli strumenti della Borsa

Immobiliare della Camera di Commercio Straniero il 70% degli acquirenti di dimore di pregio

Sala Rossa affollata a Perugia, presso la sede dell'Ente camerale, per il convegno sulla sicurezza del mercato immobiliare. Il Listino camerale rileva i prezzi delle transazioni effettive: l'obiettivo è ampliare il numero dei comuni umbri monitorati. Il Servizio Stime della Borsa Immobiliare offre perizie certificate a costi contenuti, con un doppio controllo delle valutazioni. Professionalità e affidabilità degli agenti accreditati a tutela dei cittadini. Nei centri storici e nei borghi le quotazioni degli immobili di pregio raggiungono i 2.700 euro al metro quadrato nella provincia di Perugia e i 3mila in quella di Terni. Gli affitti turistici rappresentano appena il 4% delle seconde case e delle abitazioni non occupate stabilmente.

In Umbria nel 2025 sono state vendute 11.139 abitazioni. Oggi, sui principali portali immobiliari, se ne trovano in vendita circa 16mila. Sono dati diversi: compravendite annue e offerta del momento. Per chi vuole vendere o comprare casa, la domanda è però la stessa: come capire se la cifra indicata nell'annuncio corrisponde al valore di mercato? Un prezzo troppo alto può tenere un immobile invenduto per mesi, uno troppo basso può costare al proprietario una parte consistente del suo patrimonio.

Se ne è discusso questa mattina nell'affollata Sala Rossa della Camera di Commercio dell'Umbria, a Perugia, al convegno "La Borsa Immobiliare dell'Umbria per un mercato sicuro", organizzato dalla Borsa Immobiliare con il patrocinio e il contributo dell'ente camerale e il patrocinio del Consiglio Notarile del Distretto di Perugia. Assente per indisposizione Fabio Dominici, presidente del Comitato di Vigilanza della Borsa.

Ad aprire i lavori è stato Mario Pera, vice segretario generale della Camera di Commercio dell'Umbria e dirigente dell'Area Finanza e Gestione. Pera ha ricostruito l'evoluzione delle funzioni delle Camere di Commercio: dalla tutela degli interessi delle imprese alla regolazione del mercato nell'interesse dell'intera economia, un compito riconosciuto dalla legge 580 del 1993 e consolidato dal decreto legislativo 23 del 2010. "L'azione camerale si pone dunque un obiettivo veramente importante: abbattere le asimmetrie informative, livellare il campo da gioco e compensare quegli svantaggi ingiustificati che finiscono inevitabilmente per penalizzare i soggetti contrattualmente più vulnerabili".

È in questa funzione che si colloca la Borsa Immobiliare dell'Umbria, strumento della Camera di Commercio, nata nel 1991 dalla collaborazione tra gli enti camerali di Perugia e Terni e tra le più longeve della rete nazionale coordinata da Tecnoborsa. Il mercato immobiliare, ha ricordato Pera, coinvolge un indotto che va dalle imprese edili agli studi professionali e ai fornitori di servizi. La Borsa non svolge intermediazione commerciale e ha offerto al territorio, nelle parole del vice segretario generale, "un ambiente operativo rigorosamente neutrale".

Fa inoltre parte del Comitato consultivo tecnico dell'Agenzia delle Entrate che concorre all'aggiornamento delle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Pera ha auspicato più adesioni degli agenti e una più stretta collaborazione con gli ordini professionali, cui il servizio camerale offre valutazioni certificate degli immobili.

Marcello Bambagioni, presidente del Comitato per il Listino, ha spiegato come si traduca questa funzione di garanzia nella vita quotidiana di chi compra o vende. "Il suo ruolo primario è abbattere le asimmetrie informative tra chi vende e chi compra", ha sottolineato a proposito della Borsa. Il Listino trimestrale e le stime certificate si affiancano alla vigilanza sugli accreditati e al controllo preventivo del Comitato di Ammissione, che verifica requisiti professionali, morali e assicurativi e l'impegno a rispettare il codice deontologico. Agli operatori che ne facciano richiesta può essere fornita anche modulistica contrattuale equilibrata.

Bambagioni ha insistito su un gesto semplice: chiedere il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio all'agente immobiliare. Ha invitato gli agenti a esibirlo spontaneamente fin dal primo incontro, definendolo il "primo, vero gesto di trasparenza". Altrettanto importante l'aggiornamento professionale, anche alla luce della proposta di riforma della disciplina degli agenti richiamata nella relazione: "Non possiamo più pensare che l'esame superato anni fa basti per tutta la carriera". Bambagioni ha richiamato inoltre l'utilità delle stime certificate per notai, avvocati, commercialisti e tecnici nelle divisioni ereditarie, nelle operazioni societarie e nelle controversie tributarie.

Andrea Pasqualucci, direttore della Borsa Immobiliare dell'Umbria e segretario delle sue commissioni, ha illustrato i vantaggi dell'accreditamento. "Aderire al circuito della Borsa Immobiliare significa infatti entrare a far parte di un gruppo selezionato di operatori qualificati", ha spiegato.

"L'accreditamento vincola il professionista al rispetto di un rigoroso Regolamento Generale e di un Codice deontologico", ha sottolineato Pasqualucci, evidenziando come il riconoscimento da parte di un organismo pubblico rappresenti un elemento distintivo di professionalità e affidabilità nei confronti della clientela.

Prezzi effettivi e professionisti accreditati

Il Listino camerale viene aggiornato ogni tre mesi sulla base delle transazioni effettive, con quotazioni per comuni, zone e tipologie di immobili. Giovanni Belati, vicepresidente del Comitato per il Listino, ha sollecitato una maggiore collaborazione degli agenti nella trasmissione dei dati: ne beneficerebbe la qualità, già elevata, delle rilevazioni e soprattutto si potrebbe ampliare il numero dei comuni umbri monitorati. Le quotazioni aiutano a orientarsi nella trattativa, senza sostituire la valutazione del singolo immobile.

Gli agenti ammessi figurano negli elenchi pubblici camerali, utilizzano il marchio della Borsa, consultano gratuitamente l'archivio storico del Listino e possono diventare rilevatori e avviare il percorso per accedere al Servizio Stime come periti accreditati. Sono temporaneamente sospesi i diritti di segreteria per l'iscrizione, normalmente pari a 52 euro. Alla domanda vanno allegati la polizza per i rischi professionali e un documento di riconoscimento valido.

Perizie certificate: il valore del doppio controllo

A fornire i dati sulle case vendute e su quelle in offerta è stato Mauro Cavadenti Gasperetti, perito accreditato della Borsa. Il Servizio Stime offre a costi contenuti valutazioni certificate di abitazioni, negozi, uffici, capannoni e terreni. "La valutazione non è il risultato esclusivo del lavoro di un singolo perito, ma viene sottoposta alla verifica di un gruppo di esperti". La perizia viene infatti esaminata dal Comitato per il Listino prima della consegna. Un servizio utile anche nelle divisioni ereditarie, e nelle controversie tributarie. L'ingegnere Luca Sonno ha affrontato il rapporto tra efficienza energetica e valutazione degli immobili nei centri storici.

Dimore di pregio e seconde case

Nel 2026 il 70% degli acquirenti delle dimore di pregio in Umbria è straniero, quota che scende a circa il 50% per le seconde case. Sono dati illustrati da Paola Berlenghini, componente del Comitato di Vigilanza della Borsa. Prevalgono statunitensi, britannici e olandesi. Nei centri storici e nei borghi della provincia di Perugia il ristrutturato vale da 1.500 a 2.400 euro al metro quadrato, il pregio da 1.800 a 2.700. Nel Ternano il ristrutturato va da 1.300 a 2.600 euro (Orvieto), il pregio arriva a 3mila.

Berlenghini ha contestato la tesi che attribuisce principalmente agli affitti turistici la carenza di alloggi sul mercato. Su 504mila abitazioni umbre, 127mila (il 25%, contro il 21% in Toscana) sono seconde case o abitazioni non occupate stabilmente. Le locazioni turistiche rappresentano appena l'1,05% del patrimonio abitativo regionale e circa il 4% di queste 127mila abitazioni. Il restante 96% non è occupato permanentemente né destinato agli affitti brevi.