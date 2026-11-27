Consigli comunali presidio di democrazia e coesione sociale: l'intervento di Elena Ranfa al direttivo di Verona
La coordinatrice della Consulta dei Presidenti dei Consigli comunali di Anci Umbria è intervenuta all'assemblea del direttivo della Conferenza Nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli Comunali, che si è tenuta durante la 43esima Assemblea nazionale di Anci
(UNWEB) Verona – Nel corso dell'assemblea del direttivo della Conferenza Nazionale Anci dei Presidenti dei Consigli Comunali, tenutasi a Verona nell'ambito della 43esima Assemblea nazionale dell'Anci, è intervenuta Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale di Perugia e coordinatrice della Consulta dei Presidenti dei Consigli comunali di Anci Umbria, nel suo ruolo di coordinatrice nazionale del gruppo di lavoro Welfare, Pari Opportunità e Politiche sociali.
Nel suo intervento, Ranfa ha ribadito come i Consigli comunali debbano rappresentare il primo presidio democratico e culturale capace di dare voce alle fragilità delle comunità, indicando quattro direttrici prioritarie su cui costruire atti di indirizzo condivisi: nuove povertà, crisi abitativa, contrasto strutturale alla violenza di genere e partecipazione attiva, con particolare attenzione ai giovani.
Nel corso del direttivo sono state condivise, inoltre, tre proposte operative emerse dal lavoro del gruppo: il progetto "Anziani a casa propria", per l'accudimento domiciliare e il contrasto all'isolamento; il servizio "Taxi rosso", per la sicurezza delle donne negli spostamenti notturni; e una proposta nata dal dialogo con i colleghi del Piemonte sulla gestione e l'assegnazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, fondamentale per la tenuta dei servizi socio-assistenziali comunali.
Infine, Ranfa durante l'assemblea ha avanzato la proposta di aprire un'interlocuzione diretta e strutturata con i delegati nazionali Anci competenti sulle diverse materie, così da allineare le agende e tradurre queste priorità in azioni coordinate nelle assemblee elettive di tutta Italia.
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