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(UNWEB) È la prima sede dei Vigili del Fuoco in Umbria ad aderire al programma della Regione, presentato al personale insieme alla USL Umbria 1.



Perugia, 26 novembre 2026 – La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Umbria ha aderito al programma «Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP Umbria», promosso dalla Regione Umbria e coordinato dalle Aziende USL, e mercoledì 25 novembre lo ha presentato al proprio personale insieme alla USL Umbria 1. È la prima sede dei Vigili del Fuoco in Umbria ad aderire. Il programma aiuta aziende ed enti a rendere più facili, sul posto di lavoro, le scelte che fanno bene alla salute: muoversi di più, mangiare meglio, non fumare, bere meno alcol.

Per il primo anno la Direzione ha scelto, fra le buone pratiche proposte dal programma, due iniziative: «Scale per la salute», con cartelli che invitano a preferire le scale all'ascensore, e un documento di informazione e prevenzione sull'alcol. Negli anni successivi se ne aggiungeranno altre.

All'incontro, nella sede di Corso Cavour e alla presenza del Direttore Regionale, Arch. Valter Cirillo, sono intervenuti il Dott. Luca Latini, referente del programma per la USL Umbria 1, la Dott.ssa Eleonora Prosperi, della stessa Azienda, e il Dott. Francesco Tromby, medico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio alla Direzione, che coordina il gruppo di lavoro interno.

La Rete WHP Umbria è in crescita: il 24 novembre, a Palazzo Donini, la Regione ha premiato le 33 organizzazioni, fra imprese private, enti pubblici e presidi sanitari, che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2025.

Foto allegate



Foto: Direzione Regionale Vigili del Fuoco Umbria.