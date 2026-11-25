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(UNWEB) Bastia Umbra (PG), – Prosegue al Centro Fieristico Maschiella di Bastia Umbra l’esercitazione regionale dei Vigili del Fuoco dedicata all’impiego del Modulo di Supporto Logistico (MSL), avviata lunedì 23 e in programma fino a venerdì 27 novembre 2026.

Nella giornata odierna il campo base allestito dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Perugia e Terni ha ricevuto la visita istituzionale del Prefetto di Perugia, dott. Paolo Canaparo, accolto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, arch. Valter Cirillo, insieme al Comandante Provinciale di Perugia, ing. Rocco Mastroianni, e al Comandante Provinciale di Terni, ing. Daniele Mercuri. Alla visita ha preso parte anche la dirigente della Prefettura di Perugia – Area Protezione Civile, dott.ssa Ludovica Panichi. Le autorità hanno potuto osservare da vicino le fasi di completamento del montaggio delle strutture campali e verificare la piena operatività degli impianti e delle dotazioni logistiche.

Il Prefetto Canaparo ha espresso apprezzamento le capacità techiche dei Vigili del Fuoco, sottolineando che «il Modulo di Supporto Logistico rappresenta una risorsa strategica per garantire rapidità, autonomia ed efficacia degli interventi in caso di calamità».

L’addestramento coinvolge complessivamente 14 unità operative, affiancate da 7 tutor e coordinate da 3 Funzionari tecnici, con l’obiettivo di consolidare le competenze pratiche nell’allestimento, nella gestione e nello smontaggio del Modulo di Supporto Logistico, risorsa fondamentale per garantire autonomia logistica e assistenza alle squadre di soccorso in occasione di grandi emergenze e calamità.