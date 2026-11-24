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(UNWEB) – Perugia, – Promuovere la salute e il benessere nei luoghi di lavoro, rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, diffondere le buone pratiche attraverso una sempre più stretta collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario e mondo produttivo. Sono gli obiettivi della rete regionale WHP (Workplace Health Promotion), al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, a Perugia, nel corso del quale sono state premiate 33 realtà umbre, tra imprese private, enti pubblici e strutture sanitarie, che nel 2025 si sono distinte per il loro impegno nella promozione della salute nei luoghi di lavoro.

All'iniziativa, promossa dalla direzione Salute e welfare della Regione Umbria insieme alle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, la direttrice regionale Salute e welfare, Daniela Donetti, il dirigente del Servizio Salute umana, animale e dell'ecosistema (One Health), Salvatore Macrì, il direttore di Confindustria Umbria, Simone Cascioli, il direttore di Inail Umbria, Alessandro Pastorelli, la referente regionale del programma WHP, Gabriella Madeo, e i referenti delle due aziende sanitarie territoriali, Luca Latini per l'Usl Umbria 1 ed Eleonora Angelucci e Pietro Bussotti per l'Usl Umbria 2.

"La prevenzione è la nostra più importante arma di difesa contro le morti e gli infortuni sul lavoro e contro tutte quelle situazioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori – ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Con questo riconoscimento vogliamo premiare chi eccelle nella promozione della salute, ma soprattutto diffondere la consapevolezza che investire nella prevenzione, nella sicurezza e nel benessere nei luoghi di lavoro rappresenta un investimento produttivo e proficuo per le imprese e per l'intera comunità. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dalla formazione e dalla condivisione delle esperienze: le buone pratiche adottate da un'impresa possono diventare patrimonio comune ed essere replicate in altre realtà lavorative".

La presidente ha quindi evidenziato il ruolo fondamentale dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali, ringraziandone i dirigenti e i professionisti per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

"Dobbiamo valorizzare il patrimonio di conoscenze e competenze maturato in decenni di esperienza dai nostri professionisti, affinché l'attività di prevenzione non si esaurisca nell'azione di controllo, ma sia sempre più orientata a evitare che si verifichino eventi tragici – ha proseguito Proietti. Attraverso il nostro tavolo tecnico e l'Osservatorio continuiamo a monitorare l'andamento degli infortuni e delle morti sul lavoro, nella consapevolezza che occorre valutare le tendenze nel medio e lungo periodo per comprendere l'efficacia degli investimenti e delle azioni messe in campo. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma ci conforta il fatto che il raggio d'azione di questa rete si stia progressivamente ampliando. L'Umbria, proprio per le sue dimensioni, ha la possibilità di costruire reti virtuose e consolidare una collaborazione sempre più efficace tra pubblico e privato – ha aggiunto la presidente, ringraziando Inail Umbria, Confindustria Umbria e le imprese aderenti al programma. Questa iniziativa si inserisce anche nel percorso che abbiamo promosso con la campagna 'Umbria contro ogni genere di violenza', perché anche l'insicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una forma di violenza che dobbiamo contrastare ed estirpare alla radice attraverso la prevenzione. Continueremo a promuovere la salute rafforzando questa alleanza con le imprese, protagoniste imprescindibili di un modello virtuoso che vogliamo far crescere ulteriormente".

Il programma regionale WHP, sviluppato nell'ambito del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, si ispira all'approccio Total Worker Health e agli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, integrando la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con la promozione di stili di vita sani e il contrasto ai principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative.

La promozione della salute nei contesti lavorativi costituisce un elemento strategico anche della nuova programmazione sanitaria regionale, a partire dal nuovo Piano sociosanitario regionale, giunto alla preadozione, e dal prossimo ciclo di programmazione della prevenzione 2026-2031, che punta a consolidare ed estendere il modello anche alle piccole imprese, in sinergia con i Piani mirati di prevenzione, per garantire una diffusione sempre più capillare degli interventi sul territorio.

Le realtà premiate, 20 afferenti al territorio dell'Usl Umbria 1 e 13 a quello dell'Usl Umbria 2, hanno adottato misure concrete per favorire una corretta alimentazione, incentivare l'attività fisica, contrastare il tabagismo e il consumo rischioso di alcol, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei lavoratori, il clima aziendale e il benessere organizzativo. Un risultato reso possibile anche dalla collaborazione intersettoriale sancita dall'accordo con Inail Umbria e Confindustria Umbria.

Sulla valenza strategica del modello nell'ambito della nuova programmazione sanitaria si è soffermata anche la direttrice regionale Salute e welfare, Daniela Donetti: "Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro significa intercettare le persone nella loro quotidianità e costruire salute in modo strutturale ed efficace, coerentemente con la visione del nuovo Piano regionale della prevenzione e del Piano sociosanitario regionale, che pongono la tutela della salute come responsabilità intersettoriale condivisa. Questa rete testimonia come la collaborazione tra sistema sanitario, istituzioni e mondo produttivo possa trasformare le aziende in veri e propri ambienti promotori di benessere e sostenibilità sociale".

Nel corso dell'incontro la referente regionale del programma WHP, Gabriella Madeo, ha illustrato il bilancio delle attività della rete umbra e le prospettive di sviluppo, mentre i referenti delle due aziende sanitarie territoriali hanno curato la premiazione delle realtà che hanno conseguito il riconoscimento per l'anno 2025.

Per il territorio dell'Usl Umbria 1 sono stati premiati Angelantoni Test Technologies, Arpa Umbria sede di Perugia, Azienda ospedaliera di Perugia, Cna Umbria servizi, Colacem per lo stabilimento di Ghigiano e la sede di Gubbio, Formedil Perugia, le sedi Inail di Perugia e Città di Castello, Kemon, Mct Italy, lo stabilimento Nestlé italiana di San Sisto, il Consorzio Scuola umbra di amministrazione pubblica, Studio Piesse, Terex Italia, Terex Operations Italy, il Presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e le Case della comunità di Città della Pieve, Magione e Marsciano.

Per il territorio dell'Usl Umbria 2 il riconoscimento è stato assegnato ad Acciai speciali Terni, Algeco, Arpa Umbria sede di Terni, Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Dipartimento di prevenzione dell'Usl Umbria 2 di Foligno, Fae Costruzioni modulari, le sedi Inail di Foligno, Orvieto e Terni, Lechler sede di Foligno, Novamont, Oma e Tarkett.