Politica

(UNWEB) – Perugia – In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la facciata di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, resterà illuminata di rosso per l'intera settimana. Un gesto simbolico ma fortemente voluto dall'esecutivo regionale per mantenere accesi i riflettori su un'emergenza culturale e sociale che richiede un impegno costante, quotidiano e condiviso.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche messe in campo dalla Regione Umbria per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e discriminazione, affiancando alla sensibilizzazione interventi concreti sul piano sanitario, sociale e di protezione delle vittime. "La luce rossa che illumina Palazzo Donini è un richiamo forte e necessario, la violenza contro le donne è una ferita aperta che riguarda tutta la nostra comunità e davanti alla quale nessuno può voltarsi dall'altra parte - dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. I numeri delle richieste di aiuto e delle denunce rappresentano spesso soltanto la punta dell'iceberg – prosegue la presidente – perché esiste ancora una vasta area di violenza sommersa che abbiamo il dovere di intercettare e far emergere. Il simbolo è importante per tenere alta l'attenzione ma concretamente abbiamo lavorato per garantire percorsi protetti e uniformi in tutti gli ospedali umbri attraverso il Codice Rosa, l'esenzione dal ticket sanitario e un sostegno strutturale ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Nessuna donna deve mai sentirsi sola, dal primo momento in cui trova il coraggio di chiedere aiuto fino alla piena ricostruzione della propria autonomia". La Regione ricorda infine che il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 è attivo 24 ore su 24, gratuito e accessibile in totale anonimato, in collegamento diretto con la rete dei servizi e dei centri antiviolenza presenti su tutto il territorio umbro.