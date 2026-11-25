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(UNWEB) – Perugia, - Due milioni di euro per favorire la nascita e lo sviluppo dei Poli di innovazione nell'Area di crisi complessa Terni-Narni. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Francesco De Rebotti, ha approvato le linee guida e i criteri per la predisposizione del nuovo Avviso, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell'ambito della linea di intervento 'Polo chimico di Terni' dell'Accordo per la Coesione.

"Vogliamo sostenere forme strutturate di collaborazione tra imprese e organismi di ricerca – dichiara De Rebotti – mettendo in rete competenze, conoscenze e capacità di innovazione. I Poli possono diventare uno strumento importante per rafforzare le filiere produttive, favorire il trasferimento tecnologico e generare nuove opportunità di sviluppo e valore aggiunto per tutto il territorio".

I beneficiari saranno aggregazioni composte da almeno tre soggetti indipendenti, tra imprese e organismi di ricerca pubblici o privati. Questi ultimi potranno far parte direttamente del Polo oppure aderire alla rete di collaborazione. Le aggregazioni non ancora formalmente costituite potranno presentare domanda, impegnandosi a perfezionare la costituzione entro tre mesi dall'esito positivo dell'istruttoria.

I programmi di spesa dovranno essere compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro, con possibilità di arrivare a 4 milioni per i soggetti che dimostrino un'elevata solidità patrimoniale e finanziaria. Saranno finanziabili sia gli investimenti per creare o ammodernare le infrastrutture di innovazione, sia le attività di gestione, trasferimento tecnologico, supporto alle startup e servizi alle imprese. Gli investimenti potranno rappresentare fino al 50% del valore complessivo del progetto.

L'agevolazione sarà concessa a fondo perduto, nella misura del 50% dei costi ammissibili, con una maggiorazione di cinque punti percentuali per gli investimenti realizzati nelle zone assistite previste dalla normativa europea. È inoltre possibile richiedere un'anticipazione fino al 40% del contributo, previa presentazione di idonea garanzia.

Le proposte saranno esaminate con procedura valutativa a sportello e sulla base di criteri che terranno conto della qualità del programma, del grado di innovazione, della solidità economico-finanziaria, dell'impatto occupazionale e della composizione femminile e/o giovanile del soggetto proponente. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia regionale di specializzazione intelligente e rispettare il principio europeo DNSH, relativo alla non arrecare danno significativo all'ambiente.

La dotazione iniziale di 2 milioni potrà essere incrementata. Dopo l'iscrizione delle risorse in bilancio e gli adempimenti relativi al regime di aiuto, gli uffici regionali procederanno alla predisposizione e alla pubblicazione dell'Avviso, che definirà modalità e termini per la presentazione delle domande.