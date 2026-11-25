Politica

Presidente Proietti: "Il ricordo di Ilaria, Fatiha, Laura, Eliza e di tutte le vittime ci impone di agire prima che sia troppo tardi. Contrastare ogni forma di violenza, anche quella verbale e sui social". Assessora Meloni: "Risorse e impegno per contrastare la violenza economica"

(UNWEB) – Perugia, – "Oggi il nostro pensiero va alle donne alle quali la violenza ha tolto la vita, alle loro famiglie, ai figli che ne porteranno per sempre le conseguenze. Pensiamo a Ilaria Sula, a Fatiha El Afghani, a Laura Papadia, a Eliza Stefania Feru e a tutte le donne le cui vite sono state spezzate dalla violenza. Nomi, volti e storie che appartengono alle nostre comunità e che non possiamo consegnare soltanto al ricordo. Ogni femminicidio rappresenta una sconfitta per l'intera società e ci richiama alla responsabilità di prevenire, riconoscere e contrastare la violenza prima che sia troppo tardi".

È il messaggio della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ha segnato anche la conclusione della seconda edizione della campagna "Umbria contro ogni genere di violenza", promossa dalla Regione Umbria dal 25 ottobre al 25 novembre. La presidente è intervenuta questa mattina in videocollegamento ai tre convegni che si sono svolti contemporaneamente a Perugia, Terni e Foligno, promossi dalla direzione regionale Salute e welfare insieme alle aziende sanitarie e ospedaliere umbre e dedicati al nuovo protocollo regionale del Codice Rosa.

Il ricordo va alle vicende che hanno profondamente colpito l'Umbria: Eliza Stefania Feru, uccisa nel gennaio 2025 a Gaifana, nel territorio di Gualdo Tadino; Laura Papadia, uccisa a Spoleto nel marzo dello stesso anno; Ilaria Sula, la ventiduenne ternana uccisa a Roma, dove frequentava l'università; Fatiha El Afghani, 44 anni, morta il 19 ottobre scorso dopo cinque mesi di ricovero per le conseguenze dell'aggressione subita dal marito nella zona di Stroncone.

"Non possiamo limitarci a intervenire quando una vita è già stata spezzata – sottolinea la presidente Proietti. Dobbiamo riconoscere anche le forme meno visibili della violenza: il controllo, l'isolamento, le minacce, la sopraffazione psicologica, la violenza verbale e quella economica. Dobbiamo creare le condizioni perché ogni donna possa chiedere aiuto e trovare una risposta immediata, senza essere lasciata sola".

Particolare attenzione è stata rivolta alla violenza verbale e digitale, agli insulti sessisti, alle molestie online, alle minacce e alla diffusione non consensuale di immagini intime. Comportamenti che possono compromettere la dignità, la salute e la libertà delle donne e che destano crescente preoccupazione anche nelle relazioni tra adolescenti.

"La violenza contro le donne passa anche attraverso le parole – evidenzia la presidente – e non possiamo sottovalutare quanto accade quotidianamente sui social network. Pensiamo alle donne che vengono colpite non per le loro idee o per il loro operato, ma semplicemente perché donne, anche quando ricoprono ruoli professionali, pubblici o istituzionali. Il diritto di critica non può mai essere confuso con la legittimazione dell'offesa e della sopraffazione. Non possiamo permettere che la violenza verbale diventi un linguaggio accettato, normalizzato o addirittura giustificato".

A testimoniare la dimensione del fenomeno sono i dati: nel 2025 la rete antiviolenza umbra ha registrato 7.199 ascolti, il 30 per cento in più rispetto al 2024, 4.870 colloqui e 683 prese in carico, queste ultime aumentate del 216 per cento rispetto al 2018. Secondo il monitoraggio della Procura generale di Perugia, diffuso il 24 novembre, nel solo primo semestre del 2026 sono stati iscritti 1.347 procedimenti in materia di violenza di genere e Codice rosso, oltre sette al giorno.

"Numeri che rappresentano soltanto la parte visibile di un fenomeno più esteso – osserva la presidente – e che ci impongono di rafforzare la capacità di intercettare la violenza sommersa. Dietro ogni richiesta di aiuto c'è una persona che ha bisogno di essere ascoltata, protetta e accompagnata".

A questo obiettivo risponde il nuovo protocollo unico regionale del Codice Rosa, inserito anche nel nuovo Piano sociosanitario regionale "Umbria in salute 2030", il cui schema di proposta è stato preadottato dalla Giunta il 18 novembre. Il protocollo garantisce procedure uniformi per l'accoglienza e la presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza, attraverso ambienti protetti, personale formato, équipe multiprofessionali, assistenza clinica, psicologica e medico-legale.

L'assistenza prosegue dopo le dimissioni attraverso il raccordo con consultori familiari, servizi sociali, Centri antiviolenza e Case rifugio, con un primo contatto da parte dei servizi competenti entro 72 ore. È prevista inoltre l'esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie successive direttamente connesse alla violenza subita. Il nuovo Piano sociosanitario regionale prevede l'allestimento progressivo di una Stanza Rosa in ogni Pronto soccorso, con l'obiettivo di una presa in carico entro 15 minuti.

"Un Pronto soccorso può essere il primo luogo nel quale una situazione di violenza viene riconosciuta – indica la presidente Proietti. Ma non basta curare una ferita: dobbiamo fare in modo che quella donna trovi un percorso di protezione che continui anche dopo l'uscita dall'ospedale, nel pieno rispetto delle sue scelte e della sua autodeterminazione".

I tre appuntamenti odierni, promossi dall'Azienda ospedaliera di Perugia, dall'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dall'Usl Umbria 2 a Foligno, hanno concluso il ciclo di quattro incontri dedicati al Codice Rosa, iniziato lo scorso 19 novembre presso il Centro di formazione dell'Usl Umbria 1.

Accanto al rafforzamento della risposta sanitaria, la Regione Umbria ha approvato il Programma regionale 2026 di prevenzione e contrasto della violenza di genere, con una dotazione complessiva di 2.075.168,80 euro tra fondi statali e regionali, il più consistente stanziamento previsto finora in questo ambito.

Oltre 737mila euro sono destinati al sostegno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, 334mila euro all'acquisto o alla realizzazione di strutture protette e oltre 73mila euro all'istituzione di nuovi Centri antiviolenza, con l'obiettivo di portarne il numero da 11 a 13. Ulteriori risorse sono destinate all'autonomia abitativa, economica e lavorativa delle donne, alla formazione e all'integrazione regionale del Reddito di libertà.

"La violenza economica è una delle forme più insidiose e sottovalutate della violenza di genere, perché può privare una donna della possibilità concreta di sottrarsi a una relazione violenta – sottolinea l'assessora regionale alle Pari Opportunità, Simona Meloni. Non basta garantire protezione nel momento dell'emergenza: dobbiamo costruire le condizioni perché quella donna possa ricominciare, avere una casa, un lavoro, un reddito e la possibilità di prendersi cura dei propri figli. Per questo, nell'ambito del Programma regionale 2026, abbiamo scelto di integrare con risorse regionali il reddito di libertà, attraverso una convenzione con l'Inps, per offrire una risposta anche alle donne rimaste escluse dalle risorse nazionali. È una scelta politica precisa: trasformare la protezione in autonomia, perché la libertà non può dipendere dalle disponibilità economiche di chi subisce violenza. Il Codice Rosa rappresenta il primo fondamentale passaggio di una rete che deve accompagnare le donne anche dopo l'uscita dal Pronto soccorso, mettendo insieme sanità, servizi sociali, centri antiviolenza, istituzioni e opportunità di reinserimento lavorativo. Nessuna donna deve essere costretta a scegliere tra la propria sicurezza e la sopravvivenza economica propria e dei figli".

"Una donna deve poter scegliere di uscire da una relazione violenta senza trovarsi davanti alla prospettiva di perdere la casa, il sostentamento economico o la possibilità di garantire un futuro ai propri figli – afferma la presidente. La libertà deve essere sostenuta concretamente, affinché il percorso di uscita dalla violenza possa diventare un nuovo inizio". Il programma regionale destina inoltre 100mila euro alla prevenzione e alla sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti giovanili, con particolare attenzione alla violenza assistita dai minori e ai percorsi di responsabilizzazione degli uomini autori di violenza. "Dobbiamo educare le nuove generazioni a riconoscere la differenza tra amore e possesso, tra confronto e sopraffazione, tra libertà di espressione e violenza verbale – conclude la presidente Proietti, rivolgendo un ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente operano nella rete antiviolenza. È un cambiamento culturale che riguarda l'intera società e nel quale il coinvolgimento degli uomini è imprescindibile. Oggi si conclude la nostra campagna regionale, ma l'impegno continua ogni giorno. Il modo più autentico di onorare la memoria delle donne che abbiamo perduto è fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché altre donne possano essere protette, sottrarsi alla violenza e vivere libere di costruire il proprio futuro".