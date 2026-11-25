“Oltre il Silenzio”: a Colle Umberto un ricco evento contro la violenza sulle donne.
(UNWEB) Un’installazione, artistica, una mostra di scultura di Giulietta Mastroianni, il Coro della Scuola Primaria Sabatini; un flash mob con le alunne dell’Istituto Comprensivo “Perugia 1”, curato da Chiara Meloni; una performance teatrale con Martina Carrivale; letture in pubblico curate dall’attrice perugina Mariella Chiarini. Insomma un evento che ne contiene molti nella giornata dedicata alla riflessione contro la violenza di genere. Il tutto alle scuole di Colle Umberto (in via Osteria del Colle) oggi 25 novembre alle ore 15.
Organizzata dall’Associazione culturale Monti del Tezio, dall’Istituto Comprensivo Perugia 1, da Libertas Margot e da Grifo Festival, con il patrocinio del Comune di Perugia, la manifestazione vedrà una nutrita serie di interventi: Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria; Francesca Tizi, assessora e consigliera del Comune di Perugia; Laura Tanci, Lorenzo Falistocco e Riccardo Vescovi, consiglieri comunali di Perugia; Pietro Sampaoli, presidente dell’Associazione Monti del Tezio; Francesca Volpi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo che ospita l’evento; Simona Ambrosio, dirigente della Libertas Margot. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al Gala Superstore di Capocavallo (via Gutenberg, 72).
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