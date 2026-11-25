Eventi

Organizzata dall’Associazione culturale Monti del Tezio, dall’Istituto Comprensivo Perugia 1, da Libertas Margot e da Grifo Festival, con il patrocinio del Comune di Perugia, la manifestazione vedrà una nutrita serie di interventi: Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria; Francesca Tizi, assessora e consigliera del Comune di Perugia; Laura Tanci, Lorenzo Falistocco e Riccardo Vescovi, consiglieri comunali di Perugia; Pietro Sampaoli, presidente dell’Associazione Monti del Tezio; Francesca Volpi, Dirigente dell’Istituto Comprensivo che ospita l’evento; Simona Ambrosio, dirigente della Libertas Margot. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al Gala Superstore di Capocavallo (via Gutenberg, 72).

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