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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta Regionale dell'Umbria comunica l'avvio ufficiale del procedimento relativo alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area denominata "Altopiano tufaceo dell'Alfina e aree limitrofe" che interessa i territori dei Comuni di Castel Giorgio, Castel Viscardo e Orvieto. L'iter prende avvio a seguito del parere favorevole espresso lo scorso 12 novembre dalla Commissione Provinciale di Terni, organismo che l'attuale esecutivo regionale ha provveduto a riordinare e aggiornare nel febbraio scorso proprio per garantirne la piena operatività.

In termini semplici, la dichiarazione di notevole interesse pubblico – prevista dall'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) – è lo strumento istituzionale con cui si riconosce ufficialmente il particolare valore paesaggistico, ambientale e identitario di un territorio, introducendo regole chiare per proteggerlo da trasformazioni incongruenti. Con la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online dei Comuni interessati, avvenuta il 23 novembre 2026, sono entrate immediatamente in vigore le misure di salvaguardia previste dall'articolo 146 del Codice: da questa data, qualsiasi intervento che modifichi l'aspetto esteriore dei luoghi richiede una preventiva autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle specifiche prescrizioni d'uso definite per l'area.

Per calibrare la protezione sulle reali caratteristiche dei luoghi, la proposta suddivide il territorio interessato in cinque subzone, ciascuna sottoposta ad un preciso regime di tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 42/2004: Subzona 1 ("Altopiano dell'ex Aeroporto di Castel Giorgio") e Subzona 2 ("Area sommitale e di crinale del tavolato vulcanico in destra del Torrente Paglia"): tutelate ai sensi della lettera d), norma che riguarda le bellezze panoramiche e i punti di belvedere accessibili al pubblico, con l'obiettivo di salvaguardare l'ampiezza degli orizzonti e l'integrità visiva dei crinali del tavolato vulcanico. Subzona 3 ("Area tabulare centrale di Casa Pisana, S. Quirico, Sugano Canonica e Torre S. Severo") e Subzona 4 ("Fronte tufaceo da Viceno a Rocca Ripesena e Alta valle del Torrente Romealla"): tutelate sia ai sensi della lettera d) sia della lettera c), che protegge i complessi di immobili dal caratteristico aspetto estetico e tradizionale, preservando così l'equilibrio storico tra la conformazione tufacea, i borghi, gli insediamenti rurali e il paesaggio agrario. Subzona 5 ("Rupe di Rocca Ripesena"): tutelata ai sensi della lettera a), rivolta agli elementi naturali che presentano cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica.

La Regione chiarisce inoltre come in base all'articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili), gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano retroattivamente agli impianti rinnovabili che, prima del 23 novembre 2026 (data di avvio del procedimento), erano già stati abilitati o autorizzati attraverso le procedure previste dagli articoli 7 (attività libera), 8 (Procedura Abilitativa Semplificata - PAS) o 9 (Autorizzazione Unica) del decreto o avevano già ottenuto, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.

Questo risultato nasce dall'impegno costante della Regione Umbria sin dal giorno dell'insediamento dell'attuale Giunta regionale guidata dalla Presidente Stefania Proietti. "L'avvio di questo procedimento rappresenta un'azione fondamentale per il nostro territorio, un percorso che doveva essere iniziato già da molto tempo -dichiara l'assessore regionale Thomas De Luca - al momento dell'insediamento della Giunta Proietti abbiamo trovato i cassetti vuoti, ma ci siamo messi subito al lavoro per riattivare gli organismi competenti e colmare i ritardi accumulati, arrivando oggi a garantire una tutela concreta all'Altopiano dell'Alfina. La nostra priorità resta la ricerca di un reale equilibrio tra la tutela del paesaggio e lo sviluppo economico. Salvaguardare il patrimonio naturale e identitario dell'Umbria non significa bloccare lo sviluppo, ma orientarlo affinché sia sostenibile, ordinato e capace di generare valore duraturo per le comunità locali".

Tutta la documentazione tecnica e cartografica rimarrà pubblicata per 90 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso gli uffici competenti dei Comuni di Castel Giorgio, Castel Viscardo e Orvieto, oltre che presso il Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana della Regione Umbria a Perugia.