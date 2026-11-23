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(UNWEB) – Perugia, – Anche quest'anno la Regione Umbria partecipa ufficialmente alla ventunesima edizione del Forum Risk Management in sanità, in programma dal 24 al 27 novembre presso Arezzo Fiere e congressi. L'evento, dedicato quest'anno al tema "Dopo il Pnrr quale sanità. Equità, qualità e prossimità delle cure, sanità digitale", rappresenta il principale appuntamento nazionale di confronto tra istituzioni, ministeri, direzioni sanitarie e professionisti per ridisegnare il Servizio sanitario nazionale alla luce della rendicontazione dei progetti Pnrr e delle nuove sfide dell'innovazione tecnologica e territoriale.

La partecipazione dell'Umbria, presente anche con un proprio spazio espositivo nell'area dedicata, che arriva a pochi giorni dalla preadozione del nuovo Piano sociosanitario regionale atteso da 17 anni, conferma il ruolo attivo della direzione regionale Salute e welfare nei tavoli strategici in cui si definiscono le politiche sanitarie del Paese.

A rappresentare i vertici dell'amministrazione regionale nei principali panel di approfondimento è la direttrice Daniela Donetti, componente anche del Comitato scientifico della manifestazione.

Si inizia mercoledì 25, alle ore 9, con la tavola rotonda dedicata alla riforma dell'assistenza territoriale e all'attuazione del Dm 77, ovvero la riforma della sanità territoriale in Italia finanziata in larga parte con i fondi del Pnrr Missione 6 salute, con al centro lo sviluppo delle Case e degli Ospedali di comunità e il potenziamento delle cure di prossimità. Sempre in mattinata, partecipa anche al confronto sulle esperienze sul campo legate alla prevenzione e agli screening. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, invece, partecipa al dibattito dedicato al nuovo ruolo del risk management a dieci anni dalla legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure, la gestione del rischio clinico e la responsabilità professionale in sanità. Gli impegni si concludono poi giovedì 26, alle ore 14, dove la direttrice Donetti interviene nella sessione sullo stato dell'arte della Piattaforma nazionale per le liste d'attesa.

"Essere presenti ad Arezzo significa portare il contributo concreto dell'Umbria in un momento cruciale per il futuro del Servizio sanitario nazionale – fa sapere Daniela Donetti, direttrice della direzione regionale Salute e welfare. Alla luce della recente preadozione del nuovo Piano sociosanitario regionale, che mancava in Umbria da 17 anni, arriviamo a questo appuntamento con una visione chiara e una programmazione rinnovata, pronti a confrontarci con le altre Regioni e con le istituzioni nazionali. Il dopo Pnrr ci chiede di trasformare gli investimenti e le riforme in risposte reali, capaci di ridurre le disuguaglianze, abbattere i tempi d'attesa e portare le cure sempre più vicino ai cittadini, soprattutto nei territori più fragili e nelle aree interne. Il confronto tra territori è la strada maestra per condividere buone pratiche, rafforzare la sicurezza delle cure e costruire una sanità pubblica moderna, sostenibile e profondamente umana".

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