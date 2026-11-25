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Interessano sei profili professionali. Vi possono attingere i Comuni aderenti al progetto C.U.S.I. (Centrale Unica Selezione Idoneative)

(UNWEB) – Perugia, – Indette dalla Provincia di Perugia selezioni uniche, per esami, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei a cui attingere per assunzioni presso la Provincia stessa e gli Enti Locali del territorio provinciale firmatari della convenzione C.U.S.I. Centrale Unica Selezione Idoneative.

Le selezioni riguardano i seguenti profili professionali: Funzionario Amministrativo Contabile (Area dei Funzionari e dell'E.Q.); Funzionario Tecnico (Area dei Funzionari e dell'E.Q.); Istruttore Amministrativo Contabile (Area degli Istruttori); Istruttore Tecnico (Area degli Istruttori); Agente di Polizia Locale (Area degli Istruttori); Istruttore Informatico (Area degli Istruttori).

Gli avvisi integrali sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento "inPA", all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - e sezione Concorsi e Avvisi – Selezioni Uniche).

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica entro il 23 dicembre 2026, tramite il Portale Selezioni Uniche, messo a disposizione dalla Provincia di Perugia, disponibile all'indirizzo internet https://perugia-cusi.ilmiotest.it (previa registrazione online obbligatoria al portale stesso).

Il progetto C.U.S.I., di durata triennale, ed è stato lanciato nei mesi scorsi dalla Provincia di Perugia al fine di offrire un supporto concreto ai Comuni, mettendo a sistema le competenze maturate in questi anni nella selezione e gestione del personale.

L'obiettivo è creare un bacino di personale idoneo, al quale la Provincia di Perugia ed i Comuni aderenti al progetto, nel momento del reale bisogno di assunzioni, possono attingere per selezionare il personale attraverso un colloquio mirato.

"Con tale progetto – commenta il Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti - si intende semplificare e razionalizzare le procedure di reclutamento, rispondendo alle esigenze di organico degli Enti Pubblici. L'obiettivo è snellire i processi burocratici, garantendo al contempo qualità ed efficienza".

Al momento sono 11 gli enti locali che hanno aderito al progetto, ma altri potranno entrare in corso d'opera, e sono i Comuni di: Bastia Umbra, Cascia, Castiglione del Lago, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Panicale, Sigillo, Spello e Valtopina.

Di tutto questo si parlerà in una conferenza stampa convocata in Provincia per lunedì 30 novembre '26, per la quale nei prossimi giorni verrà inviata apposita convocazione alle testate giornalistiche.