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(UNWEB) Perugia. Ci sono emergenze che non fanno rumore, non attivano sirene e non lasciano tracce immediatamente visibili. Si consumano nel silenzio delle case, nella paura e nella solitudine di donne alle quali viene negato il diritto di vivere libere. Riconoscerle e contrastarle è una responsabilità che riguarda tutti, istituzioni comprese.



Con questo messaggio, nella mattinata del 24 novembre 2026, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa, simbolo di memoria, consapevolezza e impegno nella lotta contro la violenza sulle donne e il femminicidio.L’iniziativa ha rappresentato un momento di partecipazione e riflessione condivisa, con la presenza del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, Arch. Valter Cirillo, del Comandante VV.F. di Perugia, Ing. Rocco Mastroianni, della Consigliera regionale Dott.ssa Maria Grazia Proietti, della Consigliera comunale Dott.ssa Laura Tanci e della Dott.ssa Elisa Tugliani, Vicepresidente dell’associazione Libera...Mente Donna e referente del Centro Antiviolenza Residenziale “Catia Doriana Bellini”.

Nel corso dei saluti istituzionali è stato ribadito il valore di un impegno corale, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e comunità, affinché la cultura del rispetto, della prevenzione e della tutela della dignità delle donne diventi un patrimonio condiviso.

La cerimonia è proseguita con alcune letture dedicate al tema della violenza di genere, affidate al personale del Servizio Civile e ad altri partecipanti, seguite da un momento di riflessione e silenzio. Un passaggio intenso, volto a dare spazio alle vittime, alle loro storie e a una consapevolezza che non può fermarsi alle parole.

A suggellare l’iniziativa, il taglio del nastro della Panchina Rossa da parte delle autorità presenti. Un gesto simbolico, ma dal significato concreto: ricordare che ogni forma di violenza deve essere riconosciuta, denunciata e contrastata.

L’iniziativa assume una valenza particolarmente profonda nella sede dei Vigili del Fuoco, dove la missione quotidiana è salvaguardare la vita umana. Perché proteggere la vita significa anche difendere la libertà, la dignità e il diritto di ogni donna a vivere senza paura.

La Panchina Rossa resta così un segno visibile e permanente: un invito a non voltarsi dall’altra parte, a rompere il silenzio e a trasformare la memoria in responsabilità e impegno quotidiano.