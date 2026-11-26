Cronaca

(UNWEB) TERNI – Attimi di apprensione nella notte nella zona industriale di Maratta. Poco prima della mezzanotte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ratini per domare un vasto incendio divampato all'interno di una ditta specializzata nella lavorazione di rottami metallici.



L'allarme ha richiesto un massiccio dispiegamento di forze per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti. Sul luogo dell'incendio stanno operando complessivamente 12 mezzi dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area vedono impegnate tre squadre: due provenienti dalla sede centrale di Terni e una giunta in supporto dal distaccamento di Amelia, tutte coordinate sul posto dal funzionario di servizio.

Gli interventi sono tuttora in corso per spegnere definitivamente i focolai e valutare l'entità dei danni e le cause che hanno scatenato le fiamme.