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(UNWEB) Perugia. Si amplia la rete delle istituzioni accademiche che condividono la Carta di Assisi e l'impegno a tradurne i princìpi in azioni di formazione, ricerca e cooperazione. Quindici nuove adesioni hanno accompagnato la seconda edizione della Tavola Rotonda "Università, Ponti di Pace", promossa dall'Università degli Studi di Perugia e svoltasi oggi, 25 novembre 2026, nella sede universitaria di Palazzo Bernabei, ad Assisi, alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/2027.

L'incontro ha dato continuità al percorso avviato con la prima sottoscrizione della Carta, il 25 febbraio scorso, nella città di San Francesco. Al centro del documento è il riconoscimento dell'università come spazio di relazione e confronto libero, capace di attraversare confini geografici e culturali. La pace è intesa come un processo formativo, parte integrante della missione universitaria, che richiede responsabilità nelle scelte scientifiche, attenzione al bene comune e dialogo tra culture e saperi.

A questi princìpi corrispondono impegni concreti: promuovere corsi di laurea e insegnamenti sui temi della pace, costituire centri di studio, sviluppare reti internazionali e istituire gruppi di lavoro per la valutazione etica degli accordi tra e con università in contesti di conflitto. La Carta invita così gli Atenei a integrare la costruzione della pace nelle attività didattiche, nella ricerca e nelle proprie relazioni istituzionali.

I nuovi Atenei sottoscrittori

In questa seconda edizione hanno sottoscritto il documento: University of Malta, Hiroshima University, Nagasaki University, Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), Conrad Grebel University College – University of Waterloo, Universidad de Alicante e SIMAD University (Mogadiscio, Somalia).

Per gli Atenei italiani, hanno aderito Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Cagliari, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università IULM, Università degli Studi della Tuscia e Università degli Studi della Basilicata.

Le parole del Rettore Marianelli

"Proseguiamo un percorso che abbiamo avviato proprio qui a febbraio - ha affermato il Rettore UniPg, prof. Massimiliano Marianelli nel corso della Tavola Rotonda -, nel periodo dell'ostensione del corpo mortale di Francesco d'Assisi. Mi piace partire da lui perché questo è stato un anno particolare per ricordarlo e la sua figura dice due parole che sono centrali nella Carta di Assisi: sono ambiente ed evidentemente pace, ma la declinazione della pace nei termini di Francesco è l'apertura indefinita a tutti i popoli, a tutte le culture, a tutte le religioni. Francesco vive, come ho detto in diverse occasioni, nel nulla-tutto, in quello spazio relazionale che è l'occasione per tutti di riconoscersi in lui e essere altri lui.

Nel corso di questo anno sono nate tante iniziative di cui si prende coscienza soltanto ritrovandosi, come in questa occasione, per fare il punto tra Rettori e Rettrici.

Noi, come Università degli Studi di Perugia – ha concluso il Magnifico -, abbiamo già in cantiere l'istituzione di un corso di studi sulla pace che verrà approvato a dicembre. Stiamo poi lavorando alla definizione di un Centro Studi sulla pace, in cui università, ma anche società civile, associazioni e realtà religiose potranno partecipare, attraverso percorsi e momenti che continueremo a costruire e pensare insieme".

Nel corso dell'iniziativa, il prof. Giovanni Carlotti, docente dell'Università degli Studi di Perugia, ha presentato la figura di Franco Rasetti, scienziato umbro la cui vicenda offre un significativo riferimento per la riflessione sulla responsabilità etica della conoscenza. Nato a Pozzuolo Umbro nel 1901, Rasetti fu tra i protagonisti del gruppo di via Panisperna, accanto a Enrico Fermi, contribuendo allo sviluppo della fisica nucleare Il suo rifiuto di collaborare al progetto anglo-canadese per lo sviluppo dell'energia nucleare a fini militari e il successivo orientamento verso le scienze naturali testimoniano una scelta di responsabilità personale di fronte alle possibili applicazioni belliche della ricerca. La sua esperienza richiama il valore di un sapere che non separi il progresso scientifico dalle conseguenze delle proprie applicazioni sulla vita delle persone.

Durante la tavola rotonda è stato inoltre presentato il logo della Carta di Assisi e del progetto "Università, Ponti di Pace", che potrà essere utilizzato da tutti gli Atenei aderenti per le proprie iniziative dedicate alla pace. Un segno grafico comune renderà riconoscibili le attività promosse dalle diverse istituzioni, collegandole al percorso condiviso e ai valori espressi dalla Carta.

All'indomani di questa importante iniziativa, domani, giovedì 26 novembre, alle ore 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/2027 dell'Università degli Studi di Perugia, come di consueto nell'Aula Magna di Palazzo Murena.