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(UNWEB) La magia del Natale ha illuminato questa sera il cuore di Perugia con l'accensione del grande albero di Natale realizzato da Luisa Spagnoli in Piazza IV Novembre, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della città.

Un momento di festa e condivisione che ha celebrato il profondo legame tra Luisa Spagnoli e Perugia, città in cui il marchio affonda le proprie radici e con cui condivide una storia fatta di imprenditorialità, creatività, tradizione e visione.

All'accensione dell'albero sono intervenuti Nicoletta Spagnoli, il figlio Nicola Barbarani Spagnoli che ha dato il benvenuto e introdotto le istituzionali comunali, il vice Sindaco Marco Pierini, l'assessore Andrea Stafisso, l'assessora Alessandra Sartore, l'assessore Fabrizio Croce e i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza.

L'albero, protagonista della scenografia natalizia della piazza, si distingue per le sue importanti dimensioni: alto circa 12 metri, con un diametro alla base di circa 6 metri, impreziosito da un sistema di LED a luce calda che ne valorizza la struttura, creando un'atmosfera suggestiva e avvolgente. La cerimonia di accensione è stata accompagnata dalle emozionanti sonorità del Perugia Community Gospel Choir, che con la propria esibizione ha contribuito a rendere ancora più speciale il momento, coinvolgendo cittadini e visitatori in un'atmosfera di festa e partecipazione.

«Illuminare il Natale di Perugia ha per noi un significato particolarmente speciale», ha dichiarato Nicoletta Spagnoli, Amministratore Delegato e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli. «Questa città rappresenta le nostre

radici, la nostra storia e un patrimonio di valori che desideriamo continuare a condividere con la comunità. Abbiamo voluto contribuire a rendere ancora più magica una delle piazze più belle della città, attraverso un progetto che unisce bellezza, creatività e attenzione alle risorse. Ci auguriamo che questo albero possa diventare un simbolo di festa, condivisione e meraviglia per tutti i cittadini e per quanti visiteranno Perugia durante le festività natalizie».

«Desidero ringraziare Nicoletta Spagnoli e l'azienda Luisa Spagnoli per aver scelto di rendere ancora più splendente il Natale di Perugia, donando alla città un allestimento di grande bellezza nel cuore del nostro centro storico", ha affermato Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia. "Un gesto che testimonia il profondo legame di una delle realtà imprenditoriali più rappresentative del nostro territorio con la città in cui affonda le proprie radici. Il Natale è un'occasione preziosa per ritrovarci, vivere insieme gli spazi pubblici e riscoprire il senso di appartenenza alla nostra comunità. La collaborazione tra amministrazione comunale e realtà imprenditoriali del territorio rappresenta un valore importante per Perugia, perché è anche attraverso queste sinergie che possiamo rendere la nostra città sempre più accogliente, attrattiva e capace di regalare emozioni. L'accensione dell'albero in piazza IV Novembre oggi è stato un momento di festa condiviso con tutte le cittadine e i cittadini e con quanti sceglieranno Perugia per trascorrere le festività natalizie».

Il progetto porta con sé anche un messaggio concreto di attenzione e responsabilità ambientale. L'allestimento nasce infatti dalla valorizzazione e dal riutilizzo di una struttura progettata per essere impiegata più volte, con l'obiettivo di prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le componenti elettriche ed elettroniche saranno recuperate e stoccate per un successivo utilizzo, mentre le decorazioni in legno, plastica e leghe metalliche saranno avviate a differenti processi di riciclo.

Una scelta che interpreta un principio semplice ma importante: la sostenibilità passa anche dalla capacità di dare nuovo valore a ciò che già esiste. Con questa iniziativa, Luisa Spagnoli rinnova il proprio legame con la città di Perugia e contribuisce a valorizzarne il patrimonio urbano e culturale, regalando alla comunità e ai visitatori un simbolo di bellezza e condivisione destinato ad accompagnare le festività natalizie.