Politica

"La sentenza del Consiglio di Stato che annulla l'autorizzazione unica rilasciata nel 2024 per la realizzazione della cabina primaria di Ferentillo conferma tutte le criticità che come assessore ho sollevato sin dal momento del mio insediamento - commenta l'assessore regionale Thomas De Luca - il pronunciamento richiederebbe una profonda riflessione sulle responsabilità politiche della gestione della vicenda nella precedente legislatura regionale. Riflessione che andrebbe ampliata anche alle conseguenze della mancanza di ascolto e di dialogo sulle possibilità alternative prima dell'avvio dei lavori. Sin da oggi come giunta regionale, insieme ai servizi competenti e all'avvocatura, in condivisione con l'amministrazione comunale di Ferentillo abbiamo avviato l'analisi del percorso da attuare per l'applicazione della sentenza".

Nota della Redazione

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