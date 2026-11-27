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Nel panel istituzionale della 'Scuola delle Regioni' illustrati i risultati record del Programma GOL e gli oltre 3,6 milioni di euro per 38 nuove borse di dottorato oltre agli investimenti negli IeFP e ITS. Grande successo allo stand per i giovani cuochi della Scuola Bufalini e la promozione di Arpal Umbria



(UNWEB) – Verona, - Una filiera formativa integrata che accompagna i giovani dai percorsi di qualifica professionale fino all'alta ricerca, capace di rispondere in modo concreto alle sfide dell'innovazione e ai fabbisogni del tessuto produttivo, valorizzando al contempo le eccellenze e le tradizioni del territorio. È questo il modello presentato da Regione Umbria e Arpal Umbria alla 35ª edizione di Job&Orienta, il più importante salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, in corso alla Fiera di Verona fino a sabato 28 novembre.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 26 novembre, l'Area Arena - negli spazi della 'Scuola delle Regioni' di Tecnostruttura - ha ospitato il panel istituzionale dal titolo 'Giovani, formazione, il lavoro di domani in Umbria. Dagli IeFP agli ITS. Regione e Università investono sui giovani e sui dottorati di ricerca'. Un momento di confronto che ha riunito i vertici delle istituzioni regionali, dell'agenzia per il lavoro, dell'università e degli enti formativi.

Ad aprire i lavori con un videomessaggio è stato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Politiche del lavoro, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Francesco De Rebotti: "Il futuro del lavoro si costruisce oggi investendo sulle persone e sulle competenze. Qui a Job&Orienta, ospiti de 'La Scuola delle Regioni', raccontiamo un impegno che rafforza l'intera filiera: dagli IeFP agli ITS - con oltre 5 milioni di euro per il biennio 2025-2027 - fino al Programma GOL, dove l'Umbria è terza in Italia per performance formative, e agli oltre 3,6 milioni di euro per 38 nuove borse di dottorato. L'obiettivo è creare un sistema capace di valorizzare i talenti, rispondere ai fabbisogni delle imprese e generare nuova crescita per il territorio".

Del ruolo formativo e sociale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), hanno parlato Paola Baldicchi (Cda) e Marco Menichetti (Direttore) della Scuola di Arti e Mestieri 'G.O. Bufalini'. Il Direttore di ARPAL Umbria, Paolo Sereni, ha illustrato i risultati del monitoraggio (agosto 2026) delle politiche attive del lavoro che hanno posto l'Umbria in una posizione di eccellenza in termini di target raggiunti con il Pnrr. Spazio poi alla formazione tecnologica superiore con Silvia Ugolini (ITS Umbria Academy). Del legame tra istituzioni e mondo accademico si è parlato tramite il contributo di David Ranucci (Delegato del Rettore alla didattica, innovazione formativa e alta formazione dell'Università degli Studi di Perugia) mentre il direttore regionale Adriano Bei ha dettagliato come con i fondi FSE+ 2021-2027 la Regione Umbria abbia messo a disposizione 3,65 milioni di euro per finanziare 38 borse di studio per dottorati mirate a trattenere in Umbria i giovani ricercatori. A chiudere i lavori è stata l'Amministratrice unica di Arpal Umbria, Tiziana Ciprini, che ha illustrato la riforma dell'Agenzia varata nel 2026 e il suo ruolo strategico nella programmazione del Patto Umbria 2030.

A Verona la formazione umbra si è messa in mostra anche sul campo. La Scuola 'G.O. Bufalini' ha infatti portato in fiera i propri giovani talenti con gli aspiranti cuochi affiancati da Valentina Alunno, in arte 'La contadina contemporanea', nota al grande pubblico per aver portato la cucina umbra - e in particolare quella tifernate - sul grande schermo e sui social. La preparazione e la degustazione di piatti tipici della tradizione hanno conquistato e attirato visitatori e pubblico provenienti da tutta Italia.