Cronaca

Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere e domare definitivamente l'incendio, evitando che il fuoco si propagasse ulteriormente agli altri edifici e ai veicoli presenti nella piazza.

Le fiamme hanno avvolto completamente l'autobus, provocando ingenti danni alla struttura del veicolo. L'alta temperatura e l'intensità del rogo hanno inoltre interessato un'autovettura parcheggiata proprio di fronte al mezzo pesante e la facciata di un'abitazione situata nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana, impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza del mezzo e dell'intera area circostante.

Nota della Redazione

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