Politica

(UNWEB)Passignano sul Trasimeno (PG) – Fare chiarezza con proposte concrete su temi vitali per la vita quotidiana dei cittadini, troppo spesso oggetto di strumentalizzazioni: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico "Sicurezza, Legalità e Territorio", promosso dai vertici regionali di Futuro Nazionale – Vannacci Umbria, in programma domani, venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 18:00 presso il Centro Congressi dell’Hotel Ristorante "Il Gabbiano" (Via Perugina, 67 – Passignano sul Trasimeno).

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vedrà la partecipazione dell’Avv. Giorgio Carta, Responsabile Nazionale del Dipartimento Sicurezza, Remigrazione e Rapporti con le Forze dell’Ordine, affiancato dall’intervento dell’On. Avv. Laura Ravetto (in collegamento video). L’incontro sarà coordinato da Stefano Alunni (Responsabile Regionale Dipartimento Sicurezza, Legalità e Polizia Locale), con i saluti di Augusto Rossi (Coordinatore Regionale) e dell’Avv. Cristina Vescovi (Responsabile Regionale Tesseramento e Coordinatrice di Marsciano), alla presenza dei referenti e coordinatori di tutti i Comitati Umbri, tesserati a FN ed appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle loro associazioni.

I punti chiave del dibattito:

Il Programma di Futuro Nazionale in ambito Sicurezza e Remigrazione;

I due Decreti Legge entrati recentemente in vigore susseguenti ai gravi disordini avvenuti nelle città di Bologna, Torino, Milano e cantieri TAV e della loro effettiva applicazione;

Stato della sicurezza in Umbria e Forze dell’Ordine: un’analisi puntuale sulle criticità del territorio regionale, sul ruolo strategico della Polizia Locale e sulle tutele operative e normative necessarie a chi garantisce ogni giorno l’ordine pubblico.

Remigrazione e cittadinanza: approfondimento sulle misure attuative a livello nazionale ed europeo, analizzando gli strumenti normativi necessari a livello nazionale ed europeo. Sarà inoltre trattato il tema della cittadinanza e della sua revocabilità, per tradurre i principi del programma in regole certe, applicabili ed efficaci.

Cybersecurity e innovazione: focus sulla difesa di famiglie, dei risparmi, delle imprese e delle infrastrutture strategiche contro truffe digitali e minacce geopolitiche, con il lancio di corsi gratuiti di sensibilizzazione aperti ai cittadini pensati per aiutare cittadini e PMI a difendersi dalle insidie della rete e a utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole

Così, in una nota,Futuro Nazionale – Vannacci Umbria.