Politica

(UNWEB) - Santa Maria degli Angeli, - La Regione Umbria vede nell'industria una leva essenziale di sviluppo, occupazione, innovazione e coesione territoriale. Lo ha detto la presidente Stefania Proietti, intervenuta all'assemblea annuale di Confindustria Umbria.

L'assemblea si è tenuta al Lyrick di Santa Maria degli Angeli, nell'anno dell'ottavo centenario francescano, sul tema "L'UmbrIA – Europa, innovazione e nuove sfide per la competitività delle imprese". Hanno partecipato il presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani, il presidente nazionale Emanuele Orsini, membri della Giunta regionale, numerosi consiglieri regionali, il sindaco di Assisi e rappresentanti delle parti sociali. Sono intervenuti in videocollegamento il Ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, e da Bruxelles Vincenzo Matano, capo di gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Al centro dei lavori sono state le condizioni per rafforzare la competitività del sistema produttivo: costo dell'energia, infrastrutture materiali e digitali, accesso al credito, formazione, ricerca, politica di coesione e capacità di attrarre e trattenere talenti. "La relazione del presidente Urbani – ha dichiarato la presidente Proietti – consegna alla comunità umbra un messaggio molto chiaro: non possiamo limitarci a difendere ciò che già siamo, dobbiamo costruire con coraggio ciò che vogliamo diventare. L'Umbria ha imprese capaci, filiere di eccellenza, competenze, università, territori straordinari e una cultura del lavoro che rappresenta un patrimonio profondo. Da qui dobbiamo partire, con realismo e ambizione. L'industria umbra sta dimostrando vitalità, capacità di investimento e tenuta occupazionale anche in uno scenario internazionale segnato da instabilità, tensioni commerciali e costi energetici insostenibili. Questi risultati non devono indurci all'autocompiacimento: devono spingerci a fare di più".

Energia come priorità assoluta

La presidente ha indicato nell'energia la priorità e ha annunciato che la Regione metterà mano al Piano energetico regionale. Ha ricordato che il 14 ottobre a Bruxelles la Regione Umbria ha portato la voce delle regioni europee con un parere sull'attuazione delle politiche ambientali. "Serve il coraggio di cambiare – ha affermato – e di migliorare ciò che non funziona perfettamente, anche sospendendo in modo selettivo, in momenti eccezionali come questo, i meccanismi che non hanno dato i risultati attesi, a partire dal sistema ETS. La crisi energetica ci costa decine di miliardi".

La presidente Proietti ha ricordato che il caro energia colpisce anche gli ospedali, tra le strutture più energivore, e le famiglie, che rischiano di scivolare sotto la soglia di povertà. "Servono interventi strutturali capaci di ridurre stabilmente i costi dell'energia. La transizione ecologica deve essere giusta e praticabile: decarbonizzare non può significare perdere imprese, lavoro e competenze".

Le misure già avviate sono:

25 milioni di euro nei bandi estivi, in chiusura, per rendere le aziende meno dipendenti dalle fonti fossili. Di questi, 17 milioni vanno alla produzione da rinnovabili e 8 milioni all'efficienza energetica.

Investimenti in infrastrutture di accumulo e nella filiera dell'idrogeno.

La nuova legge sull'economia circolare.

La valorizzazione dell'idroelettrico e la semplificazione delle procedure per gli impianti immediatamente realizzabili.

Intelligenza artificiale e innovazione

"L'intelligenza artificiale non è un tema per pochi specialisti né una tecnologia da osservare a distanza", ha sottolineato la presidente. Ha paragonato l'IA all'asta del salto con l'asta, lo strumento che permette di saltare più in alto. L'idea di una "UmbrIA" capace di usarla in modo etico, diffuso e orientato alla persona è condivisa dalla Regione, che intende accompagnarla. "Il nostro obiettivo è essere protagonisti di questa trasformazione, non semplici spettatori".

Gli stanziamenti indicati sono:

31 milioni di euro alle tecnologie digitali e all'IA, a cui si aggiungono 10 milioni per l'innovazione.

L'introduzione dell'IA nella pubblica amministrazione, per semplificare i procedimenti.

Tra il 2026 e il 2027, 7 milioni per ricerca e sviluppo, che attiveranno 14 milioni di investimenti, e 2 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese.

Infrastrutture e crescita

La presidente Stefania Proietti ha citato i segnali incoraggianti di Banca d'Italia per il primo semestre 2026: un PIL in linea con la media italiana, un'occupazione in crescita più che nel resto del Paese e prestiti in ripresa, trainati dalle medie e grandi imprese. Sulle infrastrutture ha ricordato che nell'ottobre 2025 la Regione ha presentato al Ministero delle Infrastrutture il proprio piano d'azione per il contratto di programma 2026-2030. Il piano comprende la galleria delle Tre Valli, che dovrebbe collegare Spoleto a Terni e le due autostrade, ma "non abbiamo ancora ricevuto risposta". Intanto la Regione fa la propria parte con l'aeroporto internazionale di Assisi, su cui ha investito risorse proprie nel 2026 e che considera fondamentale per l'economia regionale.

La presidente Proietti ha ringraziato il Governo per la ZES unica, che lo scorso anno ha attivato circa 120 progetti per circa 70 milioni di euro di investimenti. I dati 2026 saranno resi noti dopo la fine dell'anno. La ZES, ha spiegato, è un acceleratore perché semplifica le procedure prima ancora di offrire il credito d'imposta.

Giovani, lavoro e competenze

"Dobbiamo offrire ai giovani ragioni concrete per restare, tornare e costruire qui il proprio futuro. Il talento è un bene comune da riconoscere, coltivare e valorizzare", ha detto la presidente Proietti. Ha poi ricordato il tavolo di concertazione, che da quest'anno coinvolge per la prima volta i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti di Perugia e Terni.

Europa e coesione

La presidente ha chiesto all'Europa risorse adeguate per la coesione, il ruolo centrale delle Regioni nella programmazione e una vera semplificazione amministrativa che elimini le rigidità burocratiche. Il tema è attuale perché il PNRR sta per concludersi e si avvicina la nuova programmazione europea. "La coesione non può essere ridotta a una voce contabile: è lo strumento per uno sviluppo equilibrato, che non lasci indietro persone, comunità e aree interne. La Regione Umbria sarà al fianco delle imprese in questa stagione cruciale – ha concluso la presidente Proietti – con spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale. Sviluppo economico, qualità del lavoro, sostenibilità e giustizia sociale sono obiettivi inseparabili. Oggi dobbiamo scegliere di compiere il salto di qualità insieme, con visione, concretezza e fiducia nel futuro".