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(UNWEB) – Perugia, – La conoscenza come strumento di pace, la ricerca e l'innovazione come motori di sviluppo e il diritto allo studio come investimento strategico per il futuro dell'Umbria. Sono i temi al centro della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 dell'Università degli Studi di Perugia, alla quale ha partecipato questa mattina la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, insieme al vicepresidente Tommaso Bori, all'assessora Simona Meloni e agli assessori Francesco De Rebotti e Fabio Barcaioli.



Nell'Aula Magna del Rettorato di Palazzo Murena, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e della comunità accademica, il magnifico rettore Massimiliano Marianelli ha inaugurato il 719° anno accademico dalla fondazione dello Studium Generale. Ospite d'onore della cerimonia Hiroshi Kanamoto, testimone della tragedia atomica del 1945 e assistente segretario generale di Nihon Hidankyo, l'organizzazione giapponese dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, insignita nel 2024 del Premio Nobel per la Pace.

"L'inaugurazione dell'anno accademico rappresenta un momento importante per l'Umbria – sottolinea la presidente Proietti – e assume quest'anno un significato ancora più profondo per la forte impronta dedicata alla pace. La testimonianza di Hiroshi Kanamoto assume un valore straordinario in una terra che ha fatto del dialogo e della fraternità tra i popoli elementi fondanti della propria identità, nell'anno in cui ricorre l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Le università svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una cultura della pace attraverso la conoscenza, la ricerca e il confronto tra culture e popoli diversi".

"L'Università degli Studi di Perugia – prosegue la presidente – è un patrimonio dell'intera comunità regionale e uno dei principali motori della crescita economica, sociale e culturale dell'Umbria. La nostra regione può crescere investendo nella ricerca pubblica e nell'innovazione in tutti i settori, dalla sanità all'industria, ai servizi. Vogliamo creare le condizioni affinché i giovani possano scegliere l'Umbria come luogo in cui studiare e anche come terra nella quale restare o tornare, lavorare, fare ricerca e costruire il proprio futuro".

In questa direzione si inserisce l'investimento della Regione Umbria di oltre 3,6 milioni di euro, attraverso il Fondo sociale europeo Plus, per finanziare 38 borse di dottorato aggiuntive rispetto a quelle ministeriali, con un importo maggiorato del 40 per cento, a sostegno dell'intero sistema universitario e dell'alta formazione regionale.

"Garantire il diritto allo studio e sostenere la ricerca significa investire nel futuro dell'Umbria. Valorizzare l'Università significa valorizzare l'intera comunità regionale, attraverso un autentico gioco di squadra tra le istituzioni. Al rettore Massimiliano Marianelli, a tutta la comunità accademica e, soprattutto, alle studentesse e agli studenti – conclude la presidente Proietti – rivolgo, a nome della Regione Umbria, i migliori auguri di buon anno accademico".

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