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De Rebotti: "Continua sostegno ai pendolari, ma Regione non può farsene carico da sola. Abbiamo chiesto a Trenitalia di contribuire, ma finora non c'è stata disponibilità. Faremo il possibile per confermare bonus anche nel 2027"

(UNWEB) – Perugia, La Regione Umbria conferma la prosecuzione del Bonus Abbonati Umbria fino al 31 dicembre 2026. L'impegno è stato formalizzato dall'assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, in una comunicazione inviata a Trenitalia – Direzione Regionale Umbria, in riscontro alla nota del 3 novembre scorso con cui era stata prospettata la sospensione delle emissioni dell'agevolazione.

Per garantire la continuità della misura fino alla fine dell'anno, la Regione ha individuato una copertura finanziaria fino a un massimo di 486 mila euro attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni. Per l'eventuale quota di spesa residua, la copertura sarà assicurata nell'ambito del confronto relativo al Piano economico finanziario e al Contratto di servizio, previsto per l'annualità 2026. Il relativo provvedimento sarà formalizzato con un successivo atto di Giunta. "Abbiamo assunto un impegno preciso per garantire che il Bonus Abbonati Umbria continui a essere disponibile fino al 31 dicembre 2026", dichiara l'assessore Francesco De Rebotti. "Si tratta di un'agevolazione rivolta agli utenti del trasporto ferroviario regionale che intendiamo mantenere per tutto l'anno in corso, assicurando le necessarie risorse finanziarie e dando continuità a una misura di sostegno agli abbonati".

Diverso, al momento, il quadro per il 2027. La Regione ha infatti chiarito che non sussistono ancora le condizioni finanziarie per assumere un impegno sulla prosecuzione dell'iniziativa anche per il prossimo anno. Un'eventuale conferma sarà legata al reperimento e alla disponibilità delle risorse necessarie nell'ambito della programmazione di spesa per il 2027. "Per il prossimo anno la nostra volontà è quella di continuare a garantire questa opportunità agli abbonati umbri. È una misura alla quale teniamo e sulla quale intendiamo lavorare, facendo tutto il possibile per individuare le risorse necessarie e assicurarne la prosecuzione. Naturalmente, la conferma dovrà fare i conti con le disponibilità finanziarie della Regione, ma il nostro obiettivo è non interrompere questo percorso".

"C'è un altro elemento che voglio sottolineare: questa misura, oggi, è sostenuta interamente dalla Regione Umbria. Abbiamo chiesto più volte al sistema ferroviario e a Trenitalia di partecipare concretamente allo sforzo economico, riconoscendo che i pendolari umbri stanno pagando da tempo il prezzo di disagi e criticità del servizio, ulteriormente aggravati dai lavori sulle linee. A fronte di queste richieste non abbiamo registrato la disponibilità a contribuire. La Regione, invece, ha scelto di non lasciare soli i propri cittadini e continua a fare la propria parte, mettendo risorse proprie per garantire un sostegno a chi ogni giorno utilizza il treno. Crediamo che la tutela dei pendolari debba essere una responsabilità condivisa e continueremo a chiedere che anche il gestore faccia la sua parte", conclude De Rebotti.

La comunicazione regionale affronta inoltre il tema delle modalità di gestione del bonus attraverso la piattaforma informatica online di Trenitalia. In vista di un'eventuale conferma per il 2027, è stata autorizzata l'implementazione della procedura, prevedendo che in fase di richiesta gli utenti forniscano il codice fiscale, l'autocertificazione della residenza in Umbria, un indirizzo e-mail personale e il consenso esplicito al trattamento dei dati personali.