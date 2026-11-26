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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta regionale dell'Umbria, nella seduta odierna, ha preadottato il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029, l'atto fondamentale di programmazione strategica ed economico-finanziaria con cui l'Ente definisce il quadro macroeconomico di riferimento, gli equilibri di bilancio e gli obiettivi operativi delle politiche settoriali per il prossimo triennio.

Il documento si inserisce nell' ampio percorso di "Umbria 2030: Patto per il futuro dell'Umbria" e si distingue per una metodologia di elaborazione strutturata, aperta e fortemente partecipata.

"L'obiettivo era chiaro – ha dichiarato la presidente della Regione, Stefania Proietti – Ed era quello di definire insieme ai protagonisti economici e sociali della regione le direttrici di crescita e le azioni necessarie per vincere le sfide cruciali del futuro: dalla crisi demografica al rilancio dell'apparato produttivo, fino alla capacità di attrarre nuovi capitali. Il lavoro non è compiuto con la preadozione dell'atto, ma andremo nel vivo proprio nei prossimi giorni con la convocazione del Tavolo di concertazione la prossima settimana".

La presidente ha quindi ricordato che l'iter di concertazione istituzionale e socio-economica ha preso il via lo scorso 20 luglio con una prima fase di preadozione e trasmissione degli indirizzi programmatici del Documento, anticipando il confronto sulle scelte strategiche.

Nella prima metà di settembre si sono poi svolti quattro Tavoli di approfondimento che hanno coinvolto istituzioni, società partecipate, mondo della scuola, dell'università, della formazione e del terzo settore, oltre a sindacati, associazioni di categoria, Camere di Commercio e ordini professionali, per raccogliere istanze e proposte operative.

Rispetto al passato, il DEFR 2027-2029 introduce una significativa novità metodologica: gli obiettivi e le azioni prioritarie per il 2027 sono infatti affiancati da indicatori misurabili, target puntuali e una chiara allocazione delle risorse.

Questo approccio permette di monitorare costantemente l'avanzamento dei risultati, intervenendo tempestivamente con eventuali azioni correttive o di riprogrammazione e garantendo la massima trasparenza amministrativa.

Si tratta di un ciclo continuo di analisi e valutazione volto a misurare l'impatto reale delle politiche pubbliche, la loro adeguatezza rispetto agli scenari in evoluzione e la capacità della spesa regionale di generare effettivo valore pubblico per cittadini, imprese e comunità.

"Attraverso questa impostazione – sottolinea ancora la presidente Proietti – l'Umbria intende unire forze economiche e professionalità per creare una visione unitaria che guidi le scelte amministrative e gli investimenti, partendo proprio dagli atti di bilancio, per poi rispondere alle esigenze concrete delle comunità attraverso politiche efficaci, trasparenti e dai risultati misurabili".