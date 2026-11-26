Economia

(UNWEB) Fare dell'Umbria un laboratorio diffuso di applicazione dell'intelligenza artificiale, capace di utilizzare le tecnologie più avanzate per imprimere una nuova accelerazione allo sviluppo regionale. È la proposta lanciata dal presidente di Confindustria Umbria, Giammarco Urbani, durante l'Assemblea Generale 2026, che si è svolta al Teatro Lyrick di Assisi con il titolo L'UmbrIA nell'era digitale. Europa, innovazione e nuove sfide per la competitività delle imprese.

Alla parte pubblica dell'Assemblea sono intervenuti il capo di gabinetto del vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le riforme Raffaele Fitto, Vincenzo Matano, il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Assisi Valter Stoppini e della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, i lavori sono stati moderati dalla giornalista Rai Francesca Romana Elisei.

Nel suo intervento il presidente Urbani ha evidenziato la capacità di tenuta e la vitalità del sistema manifatturiero regionale, inserendole tuttavia in un quadro economico locale che continua a mostrare elementi di debolezza. "I dati di lungo periodo – ha sottolineato Urbani - ci consegnano un contrasto che non possiamo più ignorare: l'industria umbra cresce e dimostra dinamismo, ma l'economia regionale, considerata nel suo insieme, non riesce a tenere lo stesso passo. Questo divario non è sostenibile nel tempo. Sentiamo perciò la responsabilità di superarlo e di individuare nuove vie di sviluppo per la regione".

Gli investimenti fissi lordi delle imprese umbre sono cresciuti negli ultimi anni a un ritmo superiore a quello del Centro Italia e della media nazionale. Per il 2027, l'82 per cento delle aziende prevede di confermare o incrementare ulteriormente gli investimenti.

Il dinamismo delle imprese è il punto di partenza. La sfida è far sì che questa capacità di investire dia slancio all'economia regionale nel suo insieme. In questa prospettiva, Confindustria Umbria propone di fare della regione un laboratorio in cui sperimentare l'applicazione dell'intelligenza artificiale, dai processi produttivi ai servizi per i cittadini.

"Vorremmo che l'Umbria – ha aggiunto Urbani - diventasse un laboratorio di applicazione delle soluzioni tecnologiche più avanzate, negli ambiti più disparati dell'economia e della società, permeando tutto il nostro tessuto con questa straordinaria opportunità. Lo scopo della nuova visione non è disperdere o comprimere la nostra vocazione o la nostra tradizione. Al contrario, è potenziarla con i nuovi strumenti. La sfida non è soltanto adottare nuove tecnologie, ma metterle nelle condizioni di generare valore entrando in profondità nei processi organizzativi. Dobbiamo ripensare l'industria, perché continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto bene, forse non basta più".

In questa direzione si inseriscono il progetto Umbria Digital Data, che ha consentito di sostenere, con quasi 5 milioni di euro, oltre 350 imprese e dieci pubbliche amministrazioni nell'adozione di soluzioni innovative di intelligenza artificiale, la prossima costituzione del Polo umbro per l'Intelligenza artificiale, le attività formative di Its Umbria Academy e della scuola di alta formazione di Confindustria Umbria e il Forum Orizzonti Digitali.

Un'ampia parte della relazione è stata dedicata all'Europa, alla politica industriale e al costo dell'energia, indicato come una delle principali minacce alla competitività della manifattura.

"L'Europa – ha sottolineato Urbani - ha preso una strada sbagliata ed è necessario che intraprenda una direzione diversa. Le scelte adottate, specialmente quelle legate alla politica energetica e ambientale, non hanno aiutato l'industria a rafforzarsi, al contrario, l'hanno penalizzata. Decarbonizzare non può significare deindustrializzare. Occorre adeguare rapidamente gli strumenti europei della transizione. In questa prospettiva, "produrre più energia a costi sostenibili" e sviluppare in Europa le tecnologie e le filiere necessarie alla decarbonizzazione, sono condizioni per tutelare la competitività delle imprese".

Nei primi nove mesi del 2026 il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso italiano è risultato mediamente superiore del 35 per cento a quello tedesco, del 79 per cento a quello francese e del 97 per cento a quello spagnolo. Una condizione che penalizza non soltanto le imprese energivore, ma l'intero sistema produttivo, riducendo i margini e sottraendo risorse agli investimenti.

"Non possiamo costruire un'industria europea competitiva su un'energia strutturalmente più cara – ha detto Urbani, chiedendo una pianificazione energetica europea fondata sulla diversificazione degli approvvigionamenti, sull'innovazione tecnologica e sulla costruzione di un vero mercato unico dell'energia - Abbassare i prezzi dell'energia è la priorità numero uno".

Urbani ha inoltre sollecitato interventi strutturali per ridurre i costi, l'estensione dell'energy release, il rafforzamento delle compensazioni ETS e, per l'Umbria, meccanismi che consentano alle imprese manifatturiere di acquistare a condizioni competitive una parte dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici regionali.

Il presidente di Confindustria Umbria ha inoltre rappresentato le preoccupazioni delle imprese per la programmazione europea 2028-2034, chiedendo che vengano garantite risorse adeguate alla politica di coesione e salvaguardati il ruolo delle Regioni e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali nella scelta degli interventi.

Il confronto con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini si è concentrato sulle priorità necessarie per accelerare gli investimenti in innovazione, intelligenza artificiale e trasformazione digitale, affrontando i limiti strutturali di produttività e dimensione delle imprese italiane.

Sono stati inoltre approfonditi il cambio di passo richiesto alle istituzioni europee in materia di energia e politica industriale, i rischi per la manifattura e l'occupazione derivanti dalla crescente concorrenza cinese e le misure da introdurre nella manovra economica per sostenere gli investimenti e la crescita nella fase conclusiva del PNRR.

L'Assemblea è stata anche l'occasione per due importanti momenti della vita associativa. Nel corso della parte privata, i soci hanno eletto dieci componenti del Consiglio Generale: Gianluigi Angelantoni – Angelantoni Industrie, Corrado Bocci – PAV.I., Paola Calzoni – Umbra Acque, Patrizia Ceprini – Ceprini Costruzioni, Luca Cipiccia – Calcestruzzi Cipiccia, Cristina Colaiacovo – Financo, Luca Colaiacovo – Tracem, Ubaldo Colaiacovo – Colacem, Dimitri Menecali – Acciai Speciali Terni, Massimo Monni – Gesenu.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre consegnato il Premio Fedeltà Associativa alle imprese che hanno raggiunto un importante traguardo di appartenenza al sistema Confindustria: C.E.S.A., Gruppo Colussi e OMA, associate da 75 anni, e ISA, RPA e Semoter, associate da 50 anni.

L'Assemblea 2026 è stata realizzata con il sostegno dei main partner Coface, Banca Monte dei Paschi di Siena, Umana, Ecosuntek, Ecotrade, Ecosuntek Energy, Birra Flea e NTS Project e grazie al contributo di Cdp-Concessionaria De Poi, Double You-Zucchetti, Connesi, PGE-Perugia Green Energy, Venturi Vending, Massinelli, Umbria Business School, Umbria Digital Innovation Hub, Domiziani, T-PROby ConsulTravel & Tuttoturismo, Le Fucine, Sogest Italia Security & Service, Comitato Provinciale Istruzione Grafica Perugia ed ENIP-GCT. Partner di sistema: FiberCop.