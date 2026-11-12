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Integra Holding entra nel capitale di Liside con una partecipazione del 5%

Di Redazione Umbria Notizie Web 12 Novembre 2026 – 20:10 1 min di lettura

Un investimento strategico nelle competenze digitali per favorire lo sviluppo di soluzioni software applicate all'industria

Tra i progetti della collaborazione, ELEMENT-IA, la piattaforma digitale dedicata alle macchine SAMMI.

(UNWEB) INTEGRA Holding srl annuncia il proprio ingresso nel capitale sociale di LISIDE srl, società specializzata nello sviluppo software, attraverso l'acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 5%.

L'operazione si inserisce in una strategia di investimento orientata a rafforzare il collegamento tra competenze tecnologiche e applicazioni industriali, favorendo lo sviluppo di strumenti digitali capaci di rispondere alle esigenze concrete delle imprese.

L'obiettivo è valorizzare la complementarità tra la capacità di sviluppo software di LISIDE e la conoscenza dei processi industriali presente nell'ecosistema di INTEGRA Holding, creando opportunità di collaborazione e innovazione nel medio-lungo periodo.

Un primo esempio di questa impostazione è ELEMENT-IA – Industrial Intelligence Platform, il progetto sviluppato da LISIDE per SAMMI, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la movimentazione di materiali sfusi.

ELEMENT-IA associa a ogni macchina una propria identità digitale, accessibile attraverso un TAG identificativo. La piattaforma consente di organizzare in un unico ambiente informazioni tecniche, documentazione, attività manutentive e ricambi, con l'obiettivo di semplificare la gestione dell'equipment lungo il suo ciclo di vita.

«Con questo investimento vogliamo rafforzare il rapporto tra competenze digitali e industria - dichiara Floriano Bussetti, CEO di INTEGRA Holding - Crediamo che il valore della tecnologia si misuri nella sua capacità di rispondere a problemi reali. L'ingresso in LISIDE rappresenta un passo concreto in questa direzione e apre nuove possibilità di sviluppo condiviso».

La partecipazione in LISIDE esprime quindi una visione che va oltre il singolo prodotto: promuovere un modello di collaborazione nel quale competenze software, conoscenza tecnica e bisogni del mercato contribuiscano allo sviluppo di nuove soluzioni industriali.

Nota della Redazione

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