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"Generazione Agricoltura: visione, sfide e proposte"

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Novembre 2026 – 18:22 2 min di lettura

Giovedì 19 novembre a Perugia (ore 17.30, Salone d'Onore di Palazzo Donini) presentazione del Documento Programmatico di Confagricoltura Umbria 2028-2034: una rotta strategica per l'agricoltura umbra tra sfide globali e rilancio territoriale

(UNWEB) PERUGIA – Si terrà giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, l'evento dal titolo "Generazione Agricoltura: visione, sfide e proposte", promosso da Confagricoltura Umbria per la presentazione ufficiale del proprio Documento Programmatico 2028-2034.

L'incontro rappresenterà un momento di confronto strategico sul futuro del comparto agricolo regionale, tra sfide globali e rilancio territoriale, delineando priorità, prospettive di sviluppo e azioni concrete a supporto delle imprese del territorio partendo da una sintesi: l'agricoltura umbra regge, ma non cresce.

Moderati dal giornalista Antonello Brughini, interverranno: Stefania Proietti, presidente Regione Umbria; Massimiliano Marianelli, rettore dell'Università degli Studi di Perugia; Matteo Pennacchi, presidente Confagricoltura Umbria; Rufo Ruffo, vicepresidente Confagricoltura Umbria; Carlo Morghetti, presidente ANGA Umbria – Giovani di Confagricoltura.

Questo documento nasce in una fase storica di straordinaria complessità per l'agricoltura e la zootecnia dell'Umbria, e da una convinzione semplice: le politiche agricole funzionano quando partono dalle imprese che ogni giorno producono, investono e custodiscono il territorio. Per questo, prima di scrivere che cosa chiedere alla Regione, allo Stato e all'Unione europea, Confagricoltura Umbria ha chiesto ai suoi associati che cosa serve davvero perché in Umbria continuino a esistere imprese agricole economicamente sostenibili, competitive, innovative e capaci di creare lavoro.

Trattenere e attrarre giovani in agricoltura è l'obiettivo "radice", quello che porta con sé tutti gli altri obiettivi specifici. Si tratta di lavorare per una radicale inversione di tendenza.

Il documento è stato costruito da Confagricoltura Umbria tra giugno e novembre 2026, in vista della programmazione 2028-2034. Non riguarda solo il Piano regionale finanziato dalla nuova politica agricola comune: comprende anche le scelte normative, strategiche e di indirizzo, regionali, nazionali ed europee, da cui dipende la tenuta delle imprese agricole.

Il documento si rivolge alla Regione Umbria, ai Parlamentari, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle istituzioni locali e ai partner delle filiere. Confagricoltura chiede alle istituzioni di adottarlo come reale linea guida per la programmazione 2028-2034, in un ascolto attivo e in un dialogo consapevole tra tutti gli attori istituzionali ed economici.

Nota della Redazione

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