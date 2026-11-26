Cronaca

(UNWEB) BASTIA UMBRA – Momenti di paura giovedì 26 novembre a Bastia Umbra per un incendio divampato in una palazzina di quattro piani. Le fiamme, partite secondo una prima ricostruzione da alcuni contatori nel seminterrato, sono state domate dai Vigili del Fuoco e sono in corso le ultime operazioni di bonifica. Nessuna persona è rimasta ferita.



Il rogo è rimasto circoscritto al piano interrato, ma il denso fumo ha invaso il vano scale rendendo difficile l’uscita dallo stabile. Alcuni presenti si sono rifugiati all’ultimo piano, occupato solo da uffici, mentre altri hanno trovato riparo sul terrazzino di un’abitazione, venendo poi evacuati dai soccorritori tramite autoscala. Non si registrano danni agli appartamenti situati al secondo e terzo piano, né alle attività commerciali ai livelli inferiori.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Perugia e di Assisi con due autopompe (APS) e un’autobotte (ABP), supportate dall’autoscala arrivata da Foligno. Presenti anche Carabinieri, Polizia Locale, tecnici comunali, amministratore condominiale, personale ULSS, ARPA e i tecnici delle utenze per il distacco di luce e gas. Restano in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta origine del rogo.