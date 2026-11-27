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Fino al 6 gennaio il borgo lacustre è un grande villaggio delle feste. Novità assoluta "Home alone", spettacolo immersivo alla Rocca



(UNWEB) – Passignano, – Spettacolo immersivo alla Rocca, albero luminoso in acqua, parata natalizia e intrattenimenti itineranti.

Dal 29 novembre al 6 gennaio torna "Natale a Passignano", il programma organizzato dalla Pro Loco che trasforma il borgo sul Trasimeno in un grande villaggio delle feste.

Tra le novità assolute dell'edizione 2026 "Home Alone", spettacolo innovativo e moderno ispirato a "Mamma ho perso l'aereo", con musiche, giochi laser ed effetti speciali, ospitato tra le mura dell'antica Rocca. La tecnologia di oggi incontra un luogo carico di storia e l'atmosfera del Natale: una proposta originale, pensata per tutte le età, che rende l'evento diverso dai tradizionali appuntamenti natalizi.

Altra attrazione che qualifica il programma, è l'albero in acqua, diventato un simbolo del Natale a Passignano. Si alza dal lago e si accende nella cornice dei tramonti invernali, offrendo uno spettacolo suggestivo da ammirare passeggiando sul lungolago.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali, come i mercatini ai Giardini Zagabria, la Casa di Babbo Natale, il Presepe della Stella al Castello, musica, teatro itinerante e trampolieri.



IL PROGRAMMA



L'inaugurazione di "Natale a Passignano" è domenica 29 novembre con la parata natalizia e l'accensione delle luminarie insieme a Babbo Natale: luci aeree e figure a terra illuminano le vie del paese, mentre dalla passeggiata lungolago si ammira l'iconico albero in acqua.

Nei fine settimana e nei festivi i Giardini Zagabria ospitano il mercatino, aperto dalle 11 alle 19. Alla Rocca i più piccoli incontrano Babbo Natale nella sua casa e poi va in scena Home Alone, uno spettacolo incredibile con musiche, giochi laser ed effetti speciali per tutte le età. In piazza Garibaldi e per le vie del borgo si alternano la Compagnia del Grifone, i trampolieri, gli zampognari umbri, la caccia agli elfi, la Radio Fonica Party Band e il Trasimeno Gospel Choir.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio il Castello si anima con il presepe vivente della Stella.

Il programma si arricchisce con gli appuntamenti in collaborazione con le associazioni del territorio: tombola, letture, giochi e laboratori per bambini, oltre all'esposizione di presepi nelle chiese del nuovo percorso museale. Gran finale con il Capodanno a Passignano: concerto in piazza Garibaldi dalle 23 e DJ set ai Giardini Zagabria dalle 00:30. Oltre un mese di festa per famiglie, bambini e visitatori, tra musica, spettacoli, tradizioni e il fascino dei tramonti invernali sul lago.



"Abbiamo scelto di raccogliere questa sfida – commenta il presidente della Pro Loco, Mirko Brilli - insieme all'Amministrazione Comunale, ai protagonisti del Terzo Settore, agli sponsor, forti del prezioso e insostituibile supporto dei nostri volontari. Lo abbiamo fatto con una convinzione profonda: una crescita sana e duratura può realizzarsi soltanto se costruita su radici solide. Siamo orgogliosi del lavoro svolto finora e del percorso che stiamo portando avanti. Il programma di quest'anno è ricco di nuove iniziative: alcune coraggiose e innovative, altre capaci di toccare corde profondamente umane, perché il Natale è anche, e soprattutto, condivisione, solidarietà e attenzione verso gli altri".

"La Pro Loco – dichiara il sindaco di Passignano Sandro Pasquali - sta crescendo insieme alla comunità locale, ed all'Amministrazione. Una precisa volontà di intenti comune di diversificare l'offerta ed ampliare il pacchetto turismo con eventi invernali, cui si aggiunge un grado altissimo di socialità. Un grazie profondo alla nuova Pro loco che rappresenta un livello di condivisione e novità interessante".