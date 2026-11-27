Politica

(UNWEB) – Perugia, – La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta della presidente Stefania Proietti, ha approvato lo stanziamento di 8 milioni di euro di fondi europei (PR Umbria Fse+ 2021-2027) per dare piena attuazione alla misura "Cura e autonomia per tutti". Le risorse, assegnate ai Comuni capofila delle dodici Zone sociali e all'Unione dei Comuni del Trasimeno, finanzieranno interventi personalizzati per la domiciliarità e l'inclusione sociale delle persone con disabilità su tutto il territorio regionale.



Dopo le linee guida approvate a fine ottobre, il nuovo atto segna l'avvio operativo della misura, sbloccando i fondi e fissando le scadenze per i bandi. Comuni e Aziende Usl potranno così lavorare insieme per costruire Progetti di vita personalizzati e integrati, affiancando queste risorse europee a quelle del Piano regionale per la non autosufficienza (Prina) 2025-2027.

"Con questi 8 milioni di euro trasformiamo 'Cura e autonomia per tutti' in bandi concreti e accessibili su tutto il territorio regionale – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti –. È il tassello operativo di una scelta politica precisa fatta con il Piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027: abbiamo aumentato le risorse del bilancio regionale, portandole da 12 a 18 milioni di euro, e abbiamo scelto di orientare in modo strutturale anche i fondi europei Fse+ verso la disabilità e la non autosufficienza. Complessivamente, tra risorse regionali ed europee, mettiamo in campo oltre 33 milioni di euro, che si affiancano ai quasi 56 milioni del Fondo nazionale. L'obiettivo è superare la logica dei piccoli contributi frammentati per costruire, insieme ai Comuni e alle Zone sociali, percorsi personalizzati che garantiscano davvero autonomia, domiciliarità e sostegno alle famiglie".

La misura è rivolta alle persone con disabilità— inclusi i minori — residenti in Umbria e che non abbiano compiuto 65 anni al momento della domanda. Per accedere alle risorse europee l'Isee non costituisce requisito né criterio di priorità; le soglie Isee di 50mila euro per gli adulti e 65mila per i minori si applicano solo in caso di cofinanziamento con il Fondo nazionale per la non autosufficienza. I contributi avranno durata annuale, rinnovabile fino alla conclusione della misura, e potranno coprire un'ampia gamma di interventi definiti nella progettazione individualizzata: assistenza domiciliare e personale anche autogestita, voucher, soluzioni di co-housing, percorsi educativi, trasporto sociale, attività sportive e tempo libero, sostegno ai minori e alle famiglie, fino ad ausili tecnologici e soluzioni di domotica.

La delibera fissa anche il calendario per l'avvio dei servizi. I Comuni capofila e l'Unione dei Comuni del Trasimeno dovranno pubblicare gli avvisi pubblici territoriali entro gennaio 2027. I bandi saranno sempre aperti, così da permettere di presentare domanda in qualsiasi momento. Le richieste verranno poi valutate ogni tre mesi in base ai criteri regionali di priorità e non secondo l'ordine di arrivo. L'esame delle prime istanze e l'avvio dei progetti dovranno avvenire entro giugno 2027, mentre tutte le attività proseguiranno fino al 30 giugno 2029.

Con lo stesso atto sono stati approvati l'accordo di collaborazione tra Regione e territori e il riparto degli 8 milioni tra le dodici Zone sociali, calcolato su parametri Istat (40 per cento popolazione residente, 35 per cento numero di famiglie, 25 per cento tasso di disabilità): Zona sociale 1 (Città di Castello): 684.449,54 euro; Zona sociale 2 (Perugia): 1.794.166,06 euro; Zona sociale 3 (Assisi): 556.929,60 euro; Zona sociale 4 (Marsciano): 512.238,67 euro; Zona sociale 5 (Unione dei Comuni del Trasimeno): 526.875,44 euro; Zona sociale 6 (Norcia): 103.975,67 euro; Zona sociale 7 (Gubbio): 480.377,47 euro; Zona sociale 8 (Foligno): 886.280,05 euro; Zona sociale 9 (Spoleto): 421.795,68 euro; Zona sociale 10 (Terni): 1.204.681,65 euro; Zona sociale 11 (Narni): 462.623,80 euro; Zona sociale 12 (Orvieto): 365.606,37 euro.