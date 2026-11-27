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Guidati dall'ad Dimitri Menecali, l'assessore regionale Thomas De Luca, l'assessore comunale Gabriele Ghione, il direttore regionale Arpa Alfonso Morelli, e il comitato dei cittadini di Prisciano hanno visitato la struttura

(UNWEB) – Terni, Si è svolta stamattina la visita al nuovo impianto di trattamento scorie di Arvedi AST, l'impianto che raffredda le scorie d'acciaieria in un ambiente completamente chiuso e sotto aspirazione. Il percorso è stato guidato dall'amministratore delegato Dimitri Menecali, che ha illustrato i vari passaggi dell'attività. Hanno partecipato l'assessore regionale all'ambiente Thomas De Luca, l'assessore del Comune di Terni Gabriele Ghione, il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli, il responsabile del servizio economia circolare della Regione Umbria Michele Cenci, la responsabile del servizio transizione ecologica e qualità dell'aria della regione Umbria, Caterina Austeri, il direttore del dipartimento di prevenzione dell'USL Umbria2 Danilo Serva e una delegazione del comitato dei cittadini del quartiere Prisciano.

Le scorie arrivano dall'acciaieria a circa 1.400 gradi e vengono versate nelle piazzole di raffreddamento all'interno del capannone. Una volta solidificate e raffreddate, vengono trattate per recuperare la parte metallica e ottenere aggregati e filler, che possono essere rimessi sul mercato nel rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa vigente. Il capannone misura 110 metri per 46 ed è progettato per restare in depressione: anche con i portoni aperti l'aria entra dall'esterno e non esce polvere. L'aspirazione si concentra sulla piazzola in cui il mezzo sta scaricando, e l'aria aspirata viene filtrata prima di tornare in atmosfera. L'impianto elimina così il sollevamento e il deposito di polveri nelle aree e nei quartieri vicini e rende possibile il riutilizzo delle scorie come prodotto, evitando lo smaltimento in discarica. Nella vecchia rampa a cielo aperto questo non era possibile: gli spazi non consentivano la separazione né un raffreddamento abbastanza lento da dare al materiale le caratteristiche volute.

"Si tratta – ha dichiarato l'assessore regionale Thomas De Luca – di una delle sfide più importanti per la città di Terni e per la nostra regione: conciliare la produzione di acciaio e l'industria pesante con la vita di una comunità. Questo investimento è stato possibile all'interno dell'Accordo di programma siglato con l'azienda, ha richiesto un impegno importante dell'impresa e una corresponsabilità condivisa con le istituzioni, per portare il polo siderurgico verso i nuovi impegni ambientali e le nuove direttive".

"Per oltre un secolo – ha aggiunto De Luca – questo processo si è svolto all'aria aperta, con un impatto significativo sulla città e sui quartieri vicini. Oggi, per la prima volta al mondo, viene gestito in ambiente confinato. Questo apre anche a nuove filiere di economia circolare, grazie al possibile recupero della scoria. Terni sta diventando un benchmark mondiale della produzione di acciaio sostenibile. Possiamo fare molto di più, ma quello che abbiamo visto oggi è un grande passo in avanti per Terni e per l'Umbria".

"Siamo arrivati al traguardo di un progetto complesso, partito da lontano, che ha richiesto di risolvere grandi criticità tecniche e operative – ha spiegato Menecali –. Altri produttori trattano le scorie all'aperto, senza coperture. Noi abbiamo avuto l'ambizione di contenere le emissioni diffuse in un impianto completamente sotto aspirazione, e ritengo che ci siamo riusciti. L'impianto è in funzione da un paio di mesi e lo abbiamo provato anche nelle condizioni più gravose. Stiamo aumentando giorno per giorno le quantità trattate, con l'obbiettivo di azzerare i quantitativi di scoria da convertitore processati presso il vecchio impianto. Siamo convinti che possa diventare un modello di riferimento, perché è il primo impianto di questo tipo".

L'ad di Arvedi AST ha poi sottolineato che si tratta di "uno degli impegni più importanti del nostro piano di investimenti ambientali, reso possibile grazie anche alla collaborazione istituzionale di Regione, Arpa e Comune di Terni, che ci hanno seguito fin dall'inizio", ringraziando anche il comitato di Prisciano, "il cui riscontro quotidiano ha orientato le nostre scelte".

"Oggi abbiamo visto una dimostrazione concreta di ciò che la tecnologia italiana può fare per migliorare l'ambiente e i cicli produttivi di un'azienda, e per rendere possibile la vita di una città a contatto con lo stabilimento – ha commentato l'assessore comunale Gabriele Ghione –. Il Comune di Terni ha sempre sostenuto gli abitanti del quartiere, ma anche l'acciaieria, perché le due realtà possano convivere nel modo migliore. Questo impianto in depressione è una cosa gigantesca e unica, che assorbe molta energia elettrica: agli stabilimenti energivori vanno dati i supporti che siamo in grado di dare. Quando c'è la volontà di convivere in maniera serena con la popolazione, le soluzioni si possono e si devono trovare, e si sono trovate".

"Uno degli impatti ambientali più significativi della zona – ha dichiarato il direttore generale di Arpa Umbria Alfonso Morelli – era l'emissione in atmosfera di polveri. Con questo impianto si potrà misurare oggettivamente il miglioramento ambientale, soprattutto per il quartiere. Abbiamo già potenziato le nostre centraline e analizzeremo i dati che registreremo, per avere una misura chiara dell'impatto di questo intervento".

La vice presidente del comitato di Prisciano, Giorgia Menciotti, a nome dei residenti, ha commentato positivamente il funzionamento della nuova rampa: "Siamo rimasti positivamente impressionati e molto fiduciosi che migliori realmente le condizioni di vita degli abitanti di Terni: pensiamo sia un grosso passo in avanti".