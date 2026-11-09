"Umbria contro ogni genere di violenza" – Canili aperti a Collestrada perché "il più bello è quello vuoto"

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Grande partecipazione di cittadini all'iniziativa di domenica . Pasquino: "Contrastare l'abbandono significa contrastare ogni forma di violenza"

(UNWEB) – Perugia, – Grande partecipazione domenica mattina all'iniziativa "Canili aperti, l'unico canile bello è quello vuoto", promossa dal Servizio di Sanità Animale, Randagismo e Igiene Urbana del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Umbria 1, in collaborazione con il progetto RandAgiamo dell'Università degli Studi di Perugia, lo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia ed ENPA Perugia, nell'ambito della campagna regionale "Umbria contro ogni genere di violenza".

Una mattinata, la seconda del genere, all'insegna della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'amore per gli animali, che ha permesso ai cittadini di avvicinarsi alle attività di tutela e benessere animale, conoscere le storie dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di Collestrada e partecipare ai laboratori creativi dedicati ai più piccoli.

In rappresentanza della Provincia di Perugia era presente la consigliera delegata allo Sportello a 4 zampe, oltre che presidente della Consulta degli animali del Comune di Perugia, Francesca Pasquino.

"Aprire le porte di un canile – ha dichiarato - significa far conoscere questa realtà, abbattere pregiudizi e promuovere adozioni consapevoli, sterilizzazione, microchip e una cultura del rispetto. Contrastare abbandono e maltrattamento degli animali vuol dire anche contrastare ogni forma di violenza. Un grazie di cuore al Servizio di Sanità Animale, Randagismo ed Igiene Urbana dell'Usl Umbria 1, al progetto RandAgiamo del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, e a tutti gli operatori, i veterinari e i volontari che ogni giorno si prendono cura degli animali ospitati. Continueremo a lavorare in rete, istituzioni, sanità veterinaria, università e associazioni, perché solo insieme si ottengono risultati concreti".

Obiettivo di eventi come questo che si è svolto ieri a Collestrada è promuovere una cultura dell'accoglienza responsabile e delle adozioni consapevoli. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 novembre al Canile Sanitario di Gubbio (in località Ferratelle), dalle ore 10 alle 13.