Imprenditori e manager umbri a Londra tra AI e geopolitica

Economia

Quarta edizione della London Immersion di Umbria Business School tra formazione alla LSE e alla UCL, ricerca e confronto con Lavazza

(UNWEB) Intelligenza artificiale, geopolitica e leadership al centro della quarta edizione della London Immersion, organizzata da Umbria Business School, la scuola di alta formazione di Confindustria Umbria, che dal 3 al 6 novembre ha portato imprenditori e manager umbri a Londra per un percorso di formazione dal respiro internazionale.

Un’esperienza caratterizzata da incontri con economisti, accademici ed esponenti del mondo imprenditoriale, visite ai luoghi della ricerca e occasioni di dialogo tra cultura, impresa e istituzioni.

Il programma si è aperto nella nuova sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, con il direttore Francesco Bongarrà, Alessandro Belluzzo e Roberto Costa, rispettivamente past president e presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, per un confronto tra cultura, istituzioni e imprese.

Alla London School of Economics and Political Science (LSE), l’economista Brunello Rosa, cofondatore di Rosa & Roubini Associates insieme a Nouriel Roubini, ha approfondito il rapporto tra AI, geopolitica ed economia mondiale e le ricadute sulle strategie di crescita e sugli investimenti delle imprese.

Alla UCL School of Management di University College London, il programma “AI and Global Leadership – Strategy, Geopolitics and the Future of Business”, diretto da Paolo Taticchi, vicedirettore della School of Management dell'ateneo londinese, ha esaminato l’impatto dell’AI sui modelli di business e sulle decisioni manageriali.

Giovanni Giamminola, Adjunct Professor alla UCL School of Management e autore di The Augmented Manager, ha approfondito la Cognitive Governance, cioè la gestione del rapporto tra intelligenza umana e artificiale, con attenzione al pensiero critico e alla responsabilità delle decisioni. Marialena Zinopoulou, Adjunct Professor alla UCL School of Management, ha illustrato le opportunità offerte dalla convergenza tra AI, blockchain, Internet of Things e realtà estesa per i settori produttivi.

La visita ai laboratori di UCL East, con Valerio Modugno, docente di robotica e AI, ha permesso di osservare robot e sistemi intelligenti e di esplorarne le possibili applicazioni nelle imprese.

A concludere il percorso, l’incontro con Emanuele Pellegrino, manager di Lavazza nel Regno Unito, moderato da Simone Filippetti, giornalista del Sole 24 Ore. Al centro, competitività, leadership e valorizzazione delle persone, anche alla luce del primo posto ottenuto da Lavazza, per il secondo anno consecutivo, nella classifica Italy’s Best Employers 2027.

«L'AI sta trasformando il mondo delle imprese – ha sottolineato Riccardo Stefanelli, presidente di Umbria Business School – ma al centro di ogni cambiamento devono rimanere le persone, la loro capacità di pensare, scegliere e costruire relazioni. Giunta alla quarta edizione, la London Immersion rappresenta la nostra idea di formazione: un'esperienza che unisce cultura, impresa e apertura internazionale. Londra ci offre la possibilità di dialogare con economisti, accademici, ricercatori e protagonisti del mondo imprenditoriale, per osservare le grandi sfide del nostro tempo da prospettive differenti. Vogliamo che i nostri imprenditori e manager tornino con uno sguardo più ampio, nuove relazioni e idee da portare nelle proprie imprese, perché innovare significa anche aprirsi al mondo senza perdere la propria identità».