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(UNWEB) Perugia. Si è svolta stamani a Perugia la cerimonia di intitolazione del Distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco alla memoria del Vigile del Fuoco Volontario Gianluca Pennetti Pennella, caduto a 22 anni il 28 novembre 1991 durante un soccorso per la piena del Tevere a La Bruna. All'iniziativa ha preso parte il Sottosegretario di Stato all'Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco, insieme al Capo del Corpo nazionale Marco Ghimenti e ai vertici locali.





"Questo 28 novembre ha un significato che va oltre il dovere istituzionale: Gianluca faceva parte della nostra comunità e del Comando di Perugia, dove ha servito, vissuto e condiviso una storia di famiglia legata al Corpo e al padre Adolfo", dichiara Prisco a margine della cerimonia. "Intitolargli la sede di Corso Cavour consegna il suo esempio anche al futuro, richiamando la responsabilità e l'impegno quotidiano di indossare questa uniforme, all'altezza del sacrificio di chi con essa ha donato finanche la vita. Finora la sua memoria è stata custodita dal personale attraverso l'attività solidale dell'Associazione a lui dedicata; da oggi diventa memoria della Repubblica", conclude Prisco.