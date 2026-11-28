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(UNWEB) Perugia, – Si è svolta oggi, sabato 28 novembre, alle ore 10:30, la cerimonia di intitolazione del Distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco di Perugia, sito in Corso Cavour 129, alla memoria del Vigile del Fuoco Volontario Gianluca Pennetti Pennella, caduto in servizio il 28 novembre 1991, all’età di 22 anni, durante un intervento di soccorso in località La Bruna per la rimozione di tronchi trascinati dalla piena del Tevere.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sottosegretario all'interno on. Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Marco Ghimenti, il Prefetto di Perugia, dott. Paolo Canaparo, il Direttore Regionale VVF per l’Umbria, arch. Valter Cirillo, il Comandante Provinciale VVF di Perugia, ing. Rocco Mastroianni, e il vice Sindaco di Perugia Marco Pierini, insieme alle altre Autorità civili, militari e religiose.

La scelta di intitolare il Distaccamento di Corso Cavour ha assunto un particolare valore simbolico e istituzionale: quella sede, all’epoca sede centrale del Comando VVF di Perugia, era profondamente legata alla vita di Gianluca, che lì prestava servizio e aveva la propria dimora. A questo legame si è aggiunto quello con la storia familiare del Corpo: Gianluca era figlio di Adolfo Pennetti Pennella, funzionario del Comando di Perugia e già pilota e Capo Nucleo Elicotteri di Arezzo.

Il nome di Gianluca è già parte della memoria della città e del Comando: su richiesta del personale VVF, l’Amministrazione comunale di Perugia ha intitolato alla sua memoria la strada di accesso alla sede centrale del Comando. L’intitolazione del Distaccamento di Corso Cavour ha rappresentato pertanto la naturale prosecuzione di un percorso di memoria già consolidato e ha assunto un significato particolarmente rilevante anche in considerazione del ricambio generazionale del personale.

La figura di Gianluca continua inoltre a essere ricordata attraverso l’attività dell’Associazione Gianluca Pennetti Pennella, costituita l’anno successivo alla sua scomparsa. Da oltre trent’anni l’Associazione, composta principalmente da personale VVF in servizio e in quiescenza, promuove iniziative di solidarietà e sostiene persone e famiglie in difficoltà, enti assistenziali, organizzazioni umanitarie e attività di ricerca scientifica e medica.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare rilievo umano e istituzionale, nel quale è stato onorato Gianluca e, attraverso la sua figura, tutti i Vigili del Fuoco che hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività. L’intitolazione ha assunto un duplice valore: rendere omaggio a un giovane Vigile del Fuoco caduto nell’espletamento del proprio dovere e riaffermare, attraverso il suo nome, i valori di servizio, appartenenza e solidarietà che costituiscono patrimonio identitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.