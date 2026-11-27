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(UNWEB) FOLIGNO (PG) – Ottantasei studenti delle classi quarte dell’Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” hanno partecipato a un incontro di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere promosso dalla Compagnia Carabinieri di Foligno. L’iniziativa, ospitata nell’Aula Magna della sede di via Ciro Menotti, è stata organizzata in collaborazione con la Diocesi locale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Durante la mattinata, i militari dell’Arma hanno illustrato ai ragazzi il quadro normativo italiano e gli strumenti giuridici previsti per prevenire e contrastare gli abusi. Ampio spazio è stato dedicato alle dinamiche psicologiche e relazionali che precedono le aggressioni, con l’obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti per riconoscere tempestivamente i primi segnali d'allarme: dalla manipolazione emotiva al controllo, fino all'isolamento e alla dipendenza affettiva.

I relatori hanno inoltre analizzato i meccanismi che portano all'escalation dei comportamenti violenti, soffermandosi sulla difficoltà delle vittime nel chiedere aiuto e sull'importanza di un intervento precoce.

Nella parte conclusiva dell'incontro sono state illustrate le procedure operative adottate dai Carabinieri a tutela delle persone esposte a rischio, i canali diretti per contattare le Forze dell’ordine in sicurezza e il successivo iter di competenza dell'Autorità Giudiziaria. L'incontro si è chiuso con un confronto diretto tra gli studenti e i militari sui temi affrontati.