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Domenica 29 novembre, dalle 15 alle 20, i saloni del Sina Brufani ospitano il meglio dei panettoni artigianali umbri insieme ad alcune firme d'eccellenza del panorama nazionale, tra degustazioni, acquisti in anteprima e cocktail creati ad hoc

(UNWEB) Perugia, L'aria d'inverno porta con sé il profumo del burro buono, della vaniglia in bacche e degli agrumi canditi: segnali inequivocabili che le feste si avvicinano e che il rito del grande lievitato torna al centro della tavola. Domenica 29 novembre, dalle 15 alle 20, questo rito si fa esperienza corale e salottiera nelle sale del Sina Brufani di Perugia con «Panettonia – La Repubblica del Panettone», l'appuntamento a ingresso libero — ma su prenotazione vista la capienza limitata — che trasforma lo storico hotel perugino in una vetrina dedicata ai panettoni e ai pandori rigorosamente artigianali.

Nato dall'intuizione di Fabio Starnini, Anna Setteposte e Antonio Boco in collaborazione con Sina Hotel, l'evento in appena due anni si è già ritagliato un ruolo di primo piano nel calendario gastronomico del Centro Italia. La formula punta sul contatto diretto tra il pubblico e i maestri lievitisti, offrendo ad appassionati, curiosi e addetti ai lavori la possibilità di assaggiare in anteprima diverse interpretazioni e scegliere quali portare sulle tavole natalizie.

L'arte bianca dell'Umbria incontra i grandi nomi italiani

Il cuore della rassegna è il confronto tra la crescita qualitativa della panificazione e della pasticceria contemporanea umbra e alcune realtà di spicco a livello nazionale. In vetrina ci sono ben nove insegne del territorio e tre ospiti d'eccezione provenienti da fuori regione. Dall'Umbria: Bonè Pasticceria Urbana, Cecchini dal 1958, Galardini Bakery, Il Vizio, La Sosta, O'Ma, Ora Forneria, Ada gourmet e Vite Tavola&Dispensa by Pietro Marchi. Dalla Lombardia: Andrea Tortora e Italo Vezzoli. Dalla Campania: Forno Gentile

Dodici interpreti chiamati a raccontare come materie prime scelte con cura — dal burro di centrifuga ai canditi lavorati al naturale fino alle farine selezionate — possano dare origine a strutture ben alveolate, profumi avvolgenti e sapori distintivi.

L'abbinamento inedito: cocktail su misura e vermouth artigianali

A rendere ancora più particolare il pomeriggio al Sina Brufani è la scelta di affiancare ai grandi lievitati un percorso di miscelazione ideato direttamente dall'hotel, andando oltre i tradizionali accostamenti con spumanti o vini passiti. Alessio Balestra, bartender del Collin's Bar, ha studiato una selezione di cocktail pensati per dialogare con le sfumature agrumate, speziate e burrose delle fette in degustazione.

Accanto ai drink d'autore trova spazio anche una ricerca sui vermouth artigianali, chiamati ad alleggerire il palato e a costruire un contrappunto aromatico elegante. Per partecipare occorre prenotare il proprio posto sulla piattaforma Eventbrite nella sezione dedicata a Panettonia - La Repubblica del Panettone.