Cultura

(UNWEB)Perugia – Si è svolta nella cornice della Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, a Perugia, la presentazione del romanzo storico di formazione “I ragazzi del Vate alla festa di Fiume” (Armando Editore), opera d'esordio dello scrittore e medico legale perugino Giovanni Pioda.

L'incontro, organizzato con il patrocinio della Provincia di Perugia e il contributo del sindacato di polizia SIULP, ha offerto al pubblico un intenso momento di approfondimento storico e letterario su una pagina singolare del primo dopoguerra italiano.

Ad aprire l'evento sono stati i saluti istituzionali del Vicesindaco di Perugia Marco Pierini e di Massimo Pici, Segretario Provinciale del SIULP Perugia, che hanno sottolineato il valore culturale dell'iniziativa e l'importanza di mantenere viva la memoria storica attraverso il racconto narrativo.

A seguire, l'autore Giovanni Pioda ha dialogato con lo storico e consigliere comunale Leonardo Varasano. Il confronto ha ripercorso la vicenda reale da cui nasce il libro: la fuga, alla fine del 1919, di circa duecento giovanissimi – quasi tutti minorenni – che lasciarono le proprie famiglie per raggiungere Gabriele D’Annunzio a Fiume. Tra loro c'era Renato, sedicenne nonno dell'autore, attraverso i cui occhi il romanzo racconta un anno vissuto tra entusiasmo ideale, privazioni e fermento sociale, fino al successivo ritorno alla vita civile e alle scelte opposte che divisero quei ragazzi negli anni del fascismo e della guerra.

La serata è stata arricchita dalle letture interpretate dalle voci narranti di Barbara Bracci e Alessandro Ricci, che hanno restituito al pubblico l'atmosfera, le emozioni e il vissuto dei giovani protagonisti delle pagine di Pioda.