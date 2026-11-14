Matthias Martelli porta in scena Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame a Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino, Città di Castello

Cultura

Mercoledì 18 novembre Auditorium San Domenico di Foligno (apertura di Stagione)

Giovedì 19 novembre Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto

Venerdì 20 novembre Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino (apertura di Stagione)

Sabato 21 e domenica 22 novembre Teatro degli Illuminati di Città di Castello

(UNWEB) Prosegue la tournée de Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame interpretato e diretto da Matthias Martelli: il racconto toccante e ironico di una storia divenuta un vero e proprio archetipo del nostro patrimonio narrativo.

Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 18 novembre all'Auditorium San Domenico di Foligno alle 21 (apertura di Stagione), giovedì 19 novembre alle 20.45 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, venerdì 20 novembre al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino alle 20.45 (apertura di Stagione), sabato 21 novembre alle 20.45 e domenica 22 novembre alle 17 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello.

La scelta di Francesco, il “Giullare di Dio”, ruota attorno a valori essenziali: povertà, pace e rispetto per il mondo. Questi principi, alla base della “rivoluzione francescana”, sono la vera modernità del dettato del Santo di Assisi. Martelli si muove sul filo di un racconto intriso di dolcezza, di leggerezza, di coraggio ma anche di satira decisa, sul solco del talento e dell’opera geniale del Premio Nobel.

Note sullo spettacolo

Chi è Francesco d’Assisi? E che senso ha parlarne oggi? Fo scrive quest’opera due anni dopo aver ricevuto il Nobel, che lo consacra con parole inequivocabili: «a Dario Fo, che nella tradizione dei giullari medievali dileggia il potere per restituire dignità agli oppressi». Così il giullare Fo racconta il giullare Francesco: un uomo ribelle, coraggioso, radicalmente fuori dagli schemi del potere e della convenienza. Non un santino plastificato e intoccabile, ma una figura scomoda, viva, capace di farsi specchio di ogni epoca. Ne nasce un monologo a più voci: in scena c’è un solo attore, eppure lo spettatore si trova davanti a un affresco brulicante di corpi, personaggi, voci. Si vola dal comico alla poesia, dal grottesco al malinconico, senza mai perdere di vista l’ironia tagliente e la risata. Lu Santo Jullàre Françesco, scritto sul modello del celebre Mistero buffo, alterna giullarate a introduzioni in cui la vita di Francesco diventa uno specchio rovente per interrogare il presente. In scena, il teatro fisico – in cui l’attore è nudo da ogni artificio e si affida solo alla potenza esplosiva della gestualità, della voce e del corpo – si combina con una forza vocale e linguistica assolutamente originale: lo spettacolo diventa un arazzo sonoro che intreccia lombardo-veneto, napoletanesco, volgare del centro Italia e grammelot, quella lingua universale e senza patria inventata da Fo per attraversare ogni frontiera. Matthias Martelli, unico attore in scena, già protagonista di un fortunatissimo Mistero buffo con la regia di Eugenio Allegri, raccoglie questa fiaccola, a ottocento anni dalla morte di San Francesco e a cento dalla nascita di Fo, e la rinnova con energia e rigore: restituisce un Francesco contemporaneo, folle, necessario, luminosamente irregolare.

Dichiara Matthias Martelli: «Fo ha scritto due versioni di Lu Santo Jullàre Françesco: la prima nel 1999 in lombardo-veneto (la lingua madre del suo Mistero buffo) con una giullarata in napoletanesco; la seconda nel 2014 interamente in un volgare del centro Italia, che mescola umbro, toscano e marchigiano con alcune inflessioni settentrionali. Nella mia nuova edizione, le due versioni vengono fuse in un unico spettro linguistico: Francesco è il Santo d’Italia, quindi ho voluto mescolare drammaturgicamente le due edizioni, toccando metaforicamente l’intera penisola. Ci saranno quindi una giullarata in lombardo-veneto, una in napoletanesco, due in volgare del centro Italia.

Le introduzioni attingono al testo di Fo per poi essere modificate e attualizzate, esattamente come Fo stesso faceva partendo dalla lezione dei giullari medievali: il testo non è un monumento da conservare sotto vetro, ma un organismo vivente da abitare e interrogare per restituirne la verità più profonda.»

INFO e BIGLIETTI

PRENOTAZIONE TELEFONICA Botteghino Telefonico Regionale del TSU 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; è possibile prenotare dopo l'ultima recita dello spettacolo precedente.

Foligno – Botteghino Politeama Clarici via Garibaldi, 147 Tel. 0742 352232 dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 20.

Spoleto – Botteghino Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Via Vaita S. Andrea, 20 - T 0743 222647, aperto dalle 17 per gli spettacoli delle 20:45 e dalle 15 per quelli delle 17.

Gualdo Tadino – Botteghino Teatro Don Bosco, viale Don Bosco, 38 T 375 6763086 / aperto il giorno dello spettacolo dalle 19.30.

Città di Castello – botteghino Teatro degli Illuminati Via dei Fucci, 14 - T 075 8555901 il giorno dello spettacolo dalle ore 18 e dalle 15.30 per gli spettacoli pomeridiani.

Per tutte le info: www.teatrostabile.umbria.it