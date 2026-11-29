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(UNWEB)Perugia - Grande partecipazione a Villa Buitoni per l'incontro di Civitas Perugia, aperto dalla presidente regionale Roberta Tardani. In vista delle prossime elezioni amministrative e per dare più spazio ai giovani, la coordinatrice comunale Maria Rosi ha ufficializzato due nuovi incarichi: Sebastiano Baldoni (vice coordinatore e referente giovani) e Lorenzo Mencaccini (vice coordinatore e responsabile organizzazione).

Durante la serata, la fondatrice Paola Agabiti ha ricordato i principali risultati della precedente Giunta regionale (tra cui il Capodanno Rai, Fontivegge e gli studentati). L'evento ha registrato anche la presenza di diversi amministratori locali da Orvieto, Valfabbrica, Acquasparta e Gubbio, confermando l'ingresso nella rete regionale del gruppo civico eugubino Progetto Città.