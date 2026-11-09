Sanità, nuove nomine universitarie negli ospedali di Perugia e Terni per valorizzare le competenze e rafforzare l'integrazione tra assistenza, ricerca e formazione

Politica

(UNWEB) – Perugia, – Nuove nomine universitarie negli ospedali di Perugia e Terni, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dell'assistenza sanitaria, valorizzare le competenze professionali e consolidare la collaborazione tra Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia e aziende ospedaliere.

Le nomine interessano complessivamente sette strutture specialistiche, cinque dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e due dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, e rappresentano un passaggio significativo nel percorso di rinnovamento e qualificazione del sistema sanitario regionale.

All'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dal 1° novembre sono entrati in vigore i nuovi incarichi relativi a cinque strutture complesse a direzione universitaria. La professoressa Cinzia Costa è stata nominata direttrice di Neurologia, il professor Gianluca Ingrosso direttore di Radioterapia e il professor Jacopo Vannucci direttore di Chirurgia Toracica. Per le strutture di Urologia e Ortopedia e Traumatologia, le funzioni di direzione sono state temporaneamente affidate, rispettivamente, al professor Giovanni Cochetti e al professor Giuseppe Rinonapoli.

Gli avvicendamenti seguono la conclusione degli incarichi di cinque autorevoli esponenti della medicina e dell'accademia perugina: la professoressa Cinzia Aristei, direttrice di Radioterapia; il professor Auro Caraffa, direttore di Ortopedia e Traumatologia; il professor Ettore Mearini, direttore di Urologia; la professoressa Lucilla Parnetti, direttrice di Neurologia; e il professor Francesco Puma, direttore di Chirurgia Toracica.

All'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni sono state invece formalizzate le nomine della dottoressa Olivia Morelli per Gastroenterologia e del professor Fabio Rondelli per Chirurgia generale. La dottoressa Morelli subentra alla dottoressa Federica Gentili, che aveva ricoperto le funzioni di direzione della struttura, mentre il professor Rondelli raccoglie il testimone del professor Nicola Avenia, che ha concluso il proprio percorso professionale il 1° novembre. Due professionalità con consolidate esperienze cliniche, scientifiche e didattiche, chiamate a contribuire allo sviluppo delle rispettive discipline e al rafforzamento dell'integrazione tra attività ospedaliera e universitaria.

"Le nuove nomine negli ospedali di Perugia e Terni rappresentano un momento importante per il sistema sanitario dell'Umbria e confermano il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie e mondo universitario – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Investiamo sulle competenze, sulla ricerca e sulla formazione per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Ai professionisti che assumono questi incarichi rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno mettere la propria esperienza e le proprie capacità al servizio della comunità umbra".

"Desidero inoltre esprimere un ringraziamento ai professionisti che concludono il loro percorso alla guida delle strutture – prosegue la presidente Proietti. Il loro contributo alla crescita della sanità umbra, all'innovazione delle tecniche diagnostiche e terapeutiche e alla formazione di generazioni di medici rappresenta un patrimonio prezioso che continuerà a produrre risultati anche negli anni a venire. Il nostro impegno è quello di valorizzare questa eredità, garantendo continuità assistenziale e creando nuove opportunità di sviluppo per una sanità pubblica sempre più qualificata, accessibile e vicina alle persone".

Le nomine si inseriscono nel percorso di rafforzamento dell'integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, valorizzando il ruolo delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni quali punti di riferimento per la sanità regionale e per la formazione delle nuove generazioni di professionisti.