Eurochocolate 2026: dal 13 al 22 novembre "Fate dolci"!

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Presentato il programma di una sorprendente 32esima edizione: Costa d'Avorio e Regione Calabria rispettivamente Paese e Regione Special Guest

(UNWEB) La trentaduesima edizione di Eurochocolate è alle porte e invita il pubblico a essere protagonista attivo della dolce kermesse con il claim "Fate Dolci". Cioccolato non solo da assaggiare e acquistare, quindi, ma anche da vivere insieme, creando irresistibili dolci al cioccolato all'insegna della migliore pasticceria.

Dal 13 al 22 novembre prossimi un ricco programma di intrattenimento e approfondimento animerà l'ormai popolarissimo Festival Internazionale del Cioccolato. Dieci intense giornate da vivere nel bellissimo centro storico di Perugia, alla scoperta di prelibatezze, luoghi e curiosità rigorosamente a tema, per scoprire giocosamente il Cibo degli Dèi in tutte le sue sorprendenti declinazioni sensoriali.

Si parte ovviamente dal gusto, con i nuovi prodotti "Fate Dolci" firmati Costruttori di Dolcezze. Tra questi, i preparati per dolci nelle iconiche bottiglie vintage. Le sei ricette base consentono di realizzare a casa, con estrema facilità, dessert come cookies, muffin e plumcake. Immancabile il lollipop a forma di bacchetta magica con irresistibili stelle di cioccolato nelle varianti fondente, latte e bianco. Costruttori di Dolcezze presenterà inoltre la nuova tavoletta CioccolaTau dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco, realizzata con nocciole della varietà Tonda Francescana prodotta in Umbria.

Lo Spazio Fate Dolci in Piazza Matteotti vedrà la collaborazione con Pasticceria Piazza Settevalli, che proporrà una golosa selezione di dolci e monoporzioni a base di cacao e cioccolato a partire dall'irresistibile Monoemozione ai tre cioccolati. Protagonista dell'iniziativa sarà il maestro Nicola Antonacci, membro dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presente in evento anche con golosi show cooking.

A pochi passi, presso l'ex Borsa Merci di via Mazzini, il laboratorio didattico Fate Lab, appositamente pensato per coinvolgere bambini e famiglie, darà al pubblico la possibilità di realizzare live alcuni iconici prodotti a tema. Dai lollipop di cioccolato a tema Fate Dolci alle deliziose praline, il laboratorio - attivo tutti i giorni dell'evento dalle ore 10 alle 19 - è frutto della collaborazione con ICAM e Fabbri.

Il ricco programma del Festival, che anche quest'anno gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Sviluppumbria e Camera di Commercio dell'Umbria, è stato presentato questa mattina con una golosa conferenza stampa che si è tenuta presso l'Università dei Sapori di Perugia, il centro di formazione e cultura dell'alimentazione di Confcommercio Umbria, presente con il brand Cuochi a Puntino. Presso la sede di Fontivegge il cioccolato diventa, così, protagonista di cinque corsi di dedicati agli appassionati di cucina: un percorso che invita ad andare oltre i tradizionali usi del cioccolato in pasticceria, sperimentandone originali possibilità, sia in cucina che nella preparazione di bevande e aperitivi.

Il programma di Eurochocolate si intreccia anche quest'anno con l'imperdibile opportunità di visitare la Città del Cioccolato - il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al Cibo degli Dèi - che lo scorso anno ha aperto le sue porte negli spazi dell'ex Mercato Coperto cittadino, sempre nel centro storico di Perugia. Per acquistare i biglietti e le esperienze on line: www.cittadelcioccolato.it. Mentre, a pochi passi, il The Chocolate Bar si prepara ad accogliere i visitatori per una golosa pausa.

Proprio presso la Città del Cioccolato, approfittando del clima festivaliero di Eurochocolate, sabato 14 novembre (ore 17.00, Prigione di San Francesco) farà tappa PULSAR, il format itinerante di iliad e Open che avvicina tutti alle STEM. In programma un confronto sulla scienza e l'innovazione dietro il cioccolato, eccellenza del saper fare italiano. È prevista la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida. Confermata anche la partecipazione di Tommaso Grollero, vincitore dei World Chocolate Masters 2026.

Special Guest internazionale di quest'anno sarà la Costa d'Avorio, primo produttore mondiale di cacao, rappresentato dal Conseil du Café-Cacao, organismo pubblico ivoriano incaricato della regolamentazione, dello sviluppo e della promozione delle filiere del caffè e del cacao. Il cuore della partecipazione istituzionale sarà la prestigiosa Loggia dei Lanari, nel centro storico di Perugia, dove la Costa d'Avorio disporrà di uno spazio espositivo e di rappresentanza con l'obiettivo di consolidare il proprio posizionamento internazionale, valorizzando non soltanto la produzione della materia prima, ma anche la qualità, le competenze, le tradizioni e le prospettive di trasformazione industriale del cacao ivoriano. A pochi passi, la terrazza dell'ex Mercato Coperto di Perugia sarà ribattezzata Terrazza Abidjan, in omaggio alla capitale economica ivoriana, proponendosi come luogo simbolo di incontro tra l'Italia e la Costa d'Avorio.

La Regione Calabria sarà la prima protagonista del nuovo progetto "Regione Ospite". Un'opportunità strategica per il brand "Calabria Straordinaria", con la possibilità di valorizzare a livello internazionale eccellenze locali come bergamotto, cedro, peperoncino, fichi cosentini, passiti e vini da meditazione, che troveranno nel cioccolato un naturale elemento di abbinamento e valorizzazione. Oltre a numerosi appuntamenti di degustazione, la Calabria sarà presente con l'iniziativa I tesori della Calabria Straordinaria. Il patrimonio botanico calabrese tra ricerca, sperimentazione e innovazione, in programma al LAB-Luisa Annibale Base venerdì 20 novembre alle ore 18.15. Infine, domenica 22, chiuderà con l'attesa presenza del maestro Iginio Massari ospite di Calabria Straordinaria.

Si prospetta quindi una grande festa per tutti gli amanti del cacao e del cioccolato. La magia di Eurochocolate invaderà infatti il centro storico di Perugia con spettacoli, esibizioni musicali e performance aeree che, in collaborazione con Accademia Creativa, trasformeranno ogni angolo dell'Acropoli in un suggestivo palcoscenico animato da abilissimi Choco Buskers, pronti a cimentarsi con l'irresistibile tema delle Fate. In particolare, dopo il successo della Choco Parade, arriverà il nuovo spettacolo itinerante "A me non piace il cioccolato", liberamente ispirato a Pinocchio nell'anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Tornerà l'attesissimo Chocolate Show, il più grande emporio di cioccolato a cielo aperto che inonderà il cuore della città con un'offerta ancora più ricca e internazionale. Un'importante novità sarà rappresentata dallo spazio Eurochocolate Free From in Via Mazzini che ospiterà un'ampia offerta di prodotti senza zucchero, senza lattosio, senza glutine e vegan. Brand storici del cioccolato e artigiani provenienti da tutta Italia affiancheranno l'imperdibile area Eurochocolate World promossa da Sviluppumbria che, in collaborazione con Cacao Solution, si prepara ad accogliere i migliori produttori di cioccolato bean to bar e tree to bar a livello mondiale, con decine di marchi provenienti da oltre 20 terre del cacao tra America Latina, Africa e Asia. Fra i prodotti solidali, le originali tavolette di cioccolato venezuelane che suonano come maracas: la nuova linea è prodotta dalle donne di Cacao de Origen impegnate, dopo il terribile terremoto, nella ricostruzione delle scuole di cioccolateria realizzate in Venezuela dall'attivissima maître chocolatier Maria Fernanda Di Giacobbe.

Anche il Perù debutta a Eurochocolate 2026 con la sua prima partecipazione istituzionale, promossa dall'Ambasciata del Perù in Italia in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana del Perù, attraverso il progetto Cacao 360°. Uno spazio dedicato all'eccellenza, alla biodiversità e alla sostenibilità del cacao peruviano, arricchito da degustazioni di cioccolato e Pisco, dalla presentazione gastronomica Peruvian Roots e da spettacoli di musica e danze tradizionali, per raccontare al pubblico italiano un patrimonio unico di sapori, cultura e tradizioni. Saranno presenti S.E. Manuel Cacho-Sousa Velázquez, Ambasciatore del Perù in Italia e l'avvocato Damiano Marinelli, Console onorario del Perù a Perugia.

La Regione Umbria rinnova la propria presenza a Eurochocolate 2026 portando in piazza le opportunità del PR FESR e del PR FSE+ 21-27. Tra allestimenti dedicati agli investimenti per le Imprese Creative e attività di coinvolgimento del pubblico, lo spazio regionale offrirà a cittadini e visitatori l'opportunità di conoscere da vicino i progetti, i servizi e la formazione sostenuti dai Fondi Europei. Presente per la Regione Umbria anche l'Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, che partecipa a Eurochocolate con "Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l'agricoltura italiana", la mostra con le 76 fotografie dell'edizione 2026 del concorso. Gli scatti raccontano il patrimonio ambientale, agricolo e paesaggistico che il Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 sostiene e tutela. Un modo per far conoscere al pubblico, attraverso le immagini, il legame tra le produzioni della terra e l'identità del territorio.

Presente anche The Chocolate Way, la rete internazionale nonché primo itinerario culturale europeo volto a promuovere e proteggere il patrimonio storico, artistico e gastronomico del cioccolato artigianale di alta qualità. L'associazione, con sede presso la Camera di Commercio dell'Umbria, unisce e promuove i distretti storici di produzione del cioccolato all'insegna di un turismo a tema sostenibile ed etico.

Torneranno quindi, con tante novità, i quotidiani appuntamenti del ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento che anche quest'anno si terranno presso il LAB-Luisa Annibale Base, diretto da Roberto Caraceni e realizzato grazie al sostegno finanziario di Luisa Spagnoli Spa. Lo storico locale di via Angusta, utilizzato da Luisa e Annibale Spagnoli nei primi anni di attività della Perugina, ospiterà i principali esperti del mondo del cacao e cioccolato a livello nazionale e internazionale e proporrà una suggestiva cerimonia del cacao. Non mancheranno degustazioni guidate di cioccolati insoliti e originali abbinamenti con vini, liquori e prodotti tipici.

In particolare, tutti i giorni Roberto Caraceni, Direttore del LAB e affermato chocotaster, condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti del cioccolato attraverso una coinvolgente e golosa analisi organolettica. Che tipo di cioccolato sei? è la serie di imperdibili appuntamenti da lui proposti con l'invito a scoprire l'anima delle varie tipologie del Cibo degli Dèi. Tra i protagonisti anche Anastasiia Cherednychenko, la bellissima fata cake designer, testimonial di Eurochocolate 2026 e già conosciuta per il suo giovane brand torta mi via che da lunedì 16 a domenica 22 novembre si cimenterà in Chocolate Art: creatività e tecnica.

Ad aprire le degustazioni internazionali, venerdì 13 novembre alle ore 12.15 sarà AATLC-CI, l'Associazione ivoriana degli Artigiani Trasformatori Locali di Cacao con Il cioccolato artigianale della Costa d'Avorio: l'anima del fondente che verrà riproposto mercoledì 18 e giovedì 19 alle ore 16.

E ancora, sempre a partire da venerdì 13 alle ore 14.45 Sfizi Golosi presenta La prima ricetta di cioccolato al mondo, con replica sabato 14 alla stessa ora. Spazio quindi a Cacao Motum che torna a Eurochocolate per accompagnare i partecipanti in Un viaggio con i migliori bean to bar del mondo. Quattro gli appuntamenti da non perdere: venerdì 13 novembre alle ore 16.00, domenica 15 alle 12.15 e sabato 21 e domenica 22 alle 14.45.

Protagonista fin dal primo weekend, la Regione Calabria con la Masterclass Cacao e Vini calabresi in programma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 alle ore 13.30.

Anche per questa edizione, Assosommelier e ANAG rinnovano la loro attesa partecipazione per numerosi e imperdibili abbinamenti pomeridiani a tema, rispettivamente con Vino e cioccolato: incontro di emozioni e Quando la grappa incontra il cioccolato. Assosommelier firma anche la presentazione del libro di Elena Di Vaia "Le stagioni di Nina" in programma, tra pagine e calici, giovedì 19 novembre alle ore 17.15 con un'originale degustazione di vini.

Particolarmente ricco anche il primo sabato di evento: si inizia alle ore 11 con Choco Zero e l'appuntamento Regali da gustare in compagnia di Giulia Caggiari. A seguire, alle ore 12.15, il primo dei quattro appuntamento proposti da Cacao de Origen con La musica del cacao venezuelano, per proseguire alle ore 13.30 con il Viaggio degustativo nel cioccolato extra fondente firmato Novi e volare poi alla scoperta del Perù che, alle ore 14.45, presenterà Un incontro di sapori tra Pisco e cioccolato. Sempre a partire da sabato 14 novembre, alle ore 16, gli appuntamenti con la Cioccolateria d'autore firmati Pasticceria Piazza Settevalli in programma, alla stessa ora, anche domenica 15, lunedì 16, sabato 21 e domenica 22. E ancora sabato 14 alle ore 17.15 la Fantasia di mignon mela cotogna e fondente monorigine proposta da ICAM.

Domenica 15 novembre, alle ore 11 e alle 14.45, sarà la volta della maître chocolatier Alice Cianuri con il cooking show Facile da fare, difficile da resistere che tornerà anche da lunedì 16 a venerdì 20 novembre alle ore 13.30. E ancora, sempre domenica 15 e poi ancora domenica 22 novembre, alle ore 13.30, Alla scoperta di crema Novi fondente, mentre domenica 15 alle ore 17.15 i riflettori saranno di nuovo puntati su ICAM per la sua Presentazione di pralineria fine.

Tanti anche gli appuntamenti infrasettimanali, a partire da lunedì 16 novembre alle ore 13.30 quando la Regione Calabria tornerà con la Masterclass Colavolpe e le sue crocette di fichi di Cosenza D.O.P. e Moscato di Saracena, per proseguire martedì 17 con Francesco Mastroianni e il suo Panettone con fichi di Cosenza D.O.P. e, ancora, mercoledì 18 novembre in compagnia di Vincenzo Pennestrì che delizierà i partecipanti con il suo Panettone al cioccolato e bergamotto di Reggio Calabria. Spazio quindi, giovedì 19 novembre, a Maria Giovanna Vento che proporrà le golose Specialità alle castagne del monte Reventino. La Regione Calabria continuerà a sorprendere il pubblico venerdì 20 novembre, sempre alle ore 13.30, con Eugenio Morrone e la sua Specialità al cioccolato e peperoncino di Calabria I.G.P. per concludere, nell'ultimo fine settimana, sabato 21 novembre, insieme a Damiano e Valentino Rizzo degustando il delizioso Panettone al limone di Rocca Imperiale I.G.P. e clementine di Calabria I.G.P. e, infine, in compagnia di Rocco Scutellà e del suo Panettone al cedro D.O.P. di Santa Maria del Cedro.

Due gli imperdibili appuntamenti infrasettimanali firmati Cacao Latitudes: One country, three Ecuadors ad attendere il pubblico mercoledì 18 novembre alle 14.45 e The human connection in programma giovedì 19 novembre alla stessa ora.

Imperdibile, venerdì 20 novembre alle ore 11, la degustazione firmata Ciokarrua, Una tavoletta per scoprire tutti i sensi alla scoperta di una storia che nel cuore di Modica, unendo tradizione e innovazione, parte dalla carruba siciliana per poi incontrare il cacao. La Carruba: il futuro di un frutto antico è invece il titolo del convegno in programma giovedì 19 novembre, alle ore 15, nei suggestivi spazi della Prigione di San Francesco interni alla Città del Cioccolato.

E ancora, nell'ultimo fine settimana, riflettori puntati sulla Costa d'Avorio con Choco+ in programma sabato 21 novembre alle ore 14.45 con Il cioccolato I.G.P. ivoriano della Sud Comoé e Ambroise N'Koh, protagonista nella sala attigua, con Cacao: ricerca, natura e innovazione. Domenica 22 novembre alle ore 12.15 sarà invece la volta di Axel Emmanuel, fondatore di "Le Chocolatier ivoirien" per un confronto su Il ruolo della donna nella cultura del cacao.

Nel secondo fine settimana tornerà anche ICAM: sabato 21 novembre alle ore 17.15 con la Presentazione de Il bacio rosso perugino e domenica 22 alle ore 10 per degustare il Panettone noir e cremino con cioccolato al latte monorigine, pasta nocciola e nocciole tostate.

Gli appuntamenti del ChocoLab sono a partecipazione libera e gratuita dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica il costo è di 6 euro a persona. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .

A completare il programma, torna anche quest'anno la suggestiva Cerimonia del cacao: incontro con il cacao sacro, alla scoperta del Cibo degli Dèi come pianta medicinale. Le degustazioni guidate, arricchite da rituali e musica, si terranno nei due fine settimana, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, per offrire un'esperienza sensoriale unica e sperimentare i benefici del cacao sia sul piano fisico che emotivo. Per informazioni e prenotazioni: www.eurochocolate.com.

Grazie al coinvolgimento delle scuole, inoltre, centinaia di bambini potranno vivere utili momenti formativi per apprendere, divertendosi, tutti i segreti del buon cacao. Nelle mattine dei giorni feriali, il Choco Lab si prepara infatti ad accogliere gli alunni delle scuole primarie di Perugia. Accompagnati dai loro insegnanti, i giovanissimi chocolovers potranno scoprire i segreti del Cibo degli Dei e degustare diverse tipologie di cioccolato.

Grazie alla sezione About Chocolate, tante le occasioni per conoscere più da vicino la filiera cacao-cioccolato. Lunedì 16 novembre, alle ore 16, spazio al primo paese produttore di cacao con il convegno La Costa d'Avorio all'appuntamento del cacao tracciabile e sostenibile a cura del Conseil du Café-Cacao che si terra alle ore 11 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini.

E ancora, tra gli appuntamenti di approfondimento, Eurochocolate farà da cornice al prestigioso Convegno Cacao Cioccolato e Salute, promosso da The Chocolate Way e organizzato da ISCHOM - International Society of Cocoa, Chocolate and Medicine, l'Organizzazione internazionale, presieduta dal prof. Gian Carlo Di Renzo e dedicata allo studio scientifico e clinico dei benefici che il consumo di cacao e cioccolato può avere in ambito medico, terapeutico e nutrizionale. Giunto alla sua quinta edizione, l'evento si terrà lunedì 16 novembre, a partire dalle ore 15, presso il LAB-Luisa Annibale Base.

Mercoledì 18 novembre, dalle ore 11 alle 13 presso la centralissima Sala della Vaccara, si terrà l'appuntamento informativo promosso da INDICAM e Guardia di Finanza dal titolo La tutela della proprietà intellettuale nel settore dolciario e del cioccolato con un focus sulle strategie di protezione del marchio a favore di titolari e consumatori.

Si proseguirà giovedì 19 novembre presso la Sala della Vaccara con la conferenza internazionale Cambiare le Prospettive del cacao, organizzata dall'Associazione Mani Tese in collaborazione con Cacao Solutions e incentrata sul tema della "decolonizzazione" del cacao: un nuovo modo di vedere le relazioni economico-commerciali tra nord e sud del mondo a partire proprio dalla filiera del cacao-cioccolato. Protagonista di questa riflessione sarà Assata Dumbia, produttrice ivoriana di cacao e fondatrice della Cooperativa ECAM che, in Costa d'Avorio, conta oltre 3mila soci. La conferenza si svolge nell'ambito del progetto europeo Turn the Tables – Towards just, green and innovative food procurement, cofinanziato dal programma DEAR, che mira a promuovere sistemi alimentari più equi, sostenibili e inclusivi, sia a livello locale che globale.

Riflettori puntati anche su In Arte il Cacao, movimento nato a Modica che riunisce produttori, artigiani, ricercatori, operatori culturali, istituzioni e comunità attorno allo studio, alla trasformazione e alla valorizzazione del cacao. Eurochocolate sarà infatti l'occasione per firmare - sabato 21 novembre alle ore 11 presso la Città del Cioccolato - il manifesto che, dal Val di Noto al Mediterraneo fino ai Paesi d'origine, promuove una rete di cooperazione per filiere bean to bar più sostenibili, trasparenti ed eque, dalla terra alla tavoletta.

Il lungo viaggio nella conoscenza si concluderà domenica 22 novembre alle ore 11, di nuovo presso la Sala della Vaccara, dove si terrà il convegno Peruvian Roots: sapori ancestrali, creatività femminile e nuove interpretazioni della cucina peruviana.

Non mancheranno gli spazi dedicati alle grandi firme pronte a deliziare il pubblico con i loro iconici prodotti:

Quest'anno, Baci® Perugina® e KitKat® tornano a Eurochocolate con grandi novità pensate per sorprendere gli amanti del cioccolato. La prima porta la firma di due icone Italiane: Baci® Perugina x Moschino - Biscuit Sublime è la nuova Limited Edition nata dall'incontro tra l'eccellenza dei maestri del cioccolato di Perugia e lo stile irriverente di Moschino. Una nuova ricetta che esalta il contrasto tra la dolcezza del cioccolato al latte e la croccantezza delle pepite di biscotto al cacao e della granella di semi di cacao caramellata, dando vita a un'esperienza di gusto ricca e irresistibile.

Nel corso di Eurochocolate 2026, ICAM celebrerà il proprio 80° anniversario attraverso un programma di attività dedicate alla cultura del cacao e alla condivisione. Tra le iniziative in calendario: la presentazione della Anniversary Collection Vanini, degustazioni guidate, masterclass con pastry chef locali, attività educational per le scuole e momenti di approfondimento dedicati alle sfide e al futuro della filiera internazionale del cacao.



Lindt è protagonista con i nuovi LINDOR Golden Caramel e Nocciola: un guscio di cioccolato bianco e caramello con croccanti inclusioni di nocciola tostata, e un cuore dall'irresistibile scioglievolezza. Anche la celebre gamma di tavolette fondenti da degustazione si amplia con la nuova Tavoletta EXCELLENCE Delicato 85% Cacao, dal profilo aromatico e persistente ma più dolce e accessibile, grazie a un'attenta selezione delle fave di cacao, dal profilo naturalmente più delicato. Presso lo stand saranno presenti anche i prodotti Caffarel, con gli intramontabili Gianduia 1865 e Piemonte, oltre ad una selezione di confezioni perfette come dolce gesto natalizio.

Novi, il Grande Cioccolato Italiano, marchio del Gruppo Elah Dufour, torna quest'anno a Eurochocolate con il suo lancio più importante dell'anno: la nuova Crema Novi Fondente, una ricetta intensa, senza latte e che mantiene il suo iconico 45% di nocciole. Nello spazio dedicato al marchio, il pubblico potrà scoprirne il gusto attraverso l'assaggio e mettersi in gioco con una divertente attività aperta a tutti i visitatori e con la mascotte "Nocciolino" ad allietare i presenti.

Ritter Sport presenta quest'anno la sua nuova linea Fondente.6 nuovissime tavolette, proposte in un formato più sottile, per esaltare il gusto del cacao fine. La linea si compone di tre varianti di gusto in purezza – Fondente 55%, Extra Fondente 74% e Extra Fondente 81% - e tre golosi abbinamenti con ingredienti selezionati: Fondente Arancia, Fondente Caffè & Mandorla e Fondente Lampone & Pistacchio, tutte con il cacao fine della piantagione di cacao di Ritter Sport in Nicaragua. Nel 2012 infatti l'azienda ha acquisito un terreno in Nicaragua dando vita a El Cacao, la piantagione con cui Ritter Sport ha scelto di sviluppare un know-how diretto sulla coltivazione e sulla qualità della materia prima.

Fabbri 1905 rinnova la sua presenza come sponsor ufficiale, confermando il forte legame tra il proprio universo di gusto e il mondo del cioccolato. Presso il proprio stand, l'azienda porterà alcune delle specialità più apprezzate della gamma, tra cui le praline Cuor di Amarena Fabbri Bombon, Cuor di Pistacchio Fabbri Bombon e Choco Cherry, insieme ai prodotti iconici che da sempre contraddistinguono il marchio. In vista delle festività natalizie, protagonista della stagione sarà il nuovo Panettone Cuor di Amarena Fabbri e gocce di cioccolato, che unisce l'inconfondibile gusto dell'Amarena Fabbri alla golosità del cioccolato in una proposta pensata per celebrare la tradizione delle feste con un tocco di originalità.

Storico marchio perugino dal 1907, Ore Liete rappresenta una realtà profondamente legata alla storia e alla memoria della città di Perugia. Protagonista dello stand espositivo sarà la ricca proposta di pandori e panettoni, disponibili in tante ricette. Fra questi, il panettoncino da 100 grammi con gocce di cioccolato, in edizione limitata e con un packaging speciale dedicato alla kermesse del cioccolato. Non mancheranno le raffinate specialità di Alta Pasticceria Ore Liete, riconoscibili dalle iconiche scatole dedicate alla città di Perugia che custodiscono una selezione di biscotti e pasticcini altamente selezionati.

In occasione di Eurochocolate 2026, Pasticceria Piselli sarà presente con le proprie specialità artigianali e una storia che affonda le radici nel 1946, anno in cui ha inizio un percorso fatto di passione per l'arte dolciaria, attenzione alla qualità e legame con il territorio. 80 anni di storia in onore dei quali, Pasticceria Piselli ha scelto di riportare alla luce un pezzo importante della propria storia: la Fiat Topolino originale degli anni Sessanta, restaurata per l'occasione, sarà infatti esposta in Piazza Italia.

Per Eurochocolate 2026, Choco Zero torna con una grande novità: ben due spazi espositivi, pensati per far scoprire ai visitatori tutto il gusto del suo mondo. Il primo sarà interamente dedicato alle irresistibili creme spalmabili, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio e senza glutine, con il debutto del gusto Biscotto. Il secondo spazio sarà invece dedicato al cioccolato, protagonista di una delle novità più attese di quest'anno: il nuovissimo gusto Frutti di Bosco.

In occasione di Eurochocolate, anche le eccellenze delle imprese agricole aderenti al circuito Campagna Amica di Coldiretti saranno protagoniste nel cuore di Perugia con uno spazio dedicato a "La pausa salata a Eurochocolate". In Piazza Italia, Coldiretti Umbria porterà un'esperienza di gusto pensata per affiancare alla tradizione dolciaria della manifestazione i sapori autentici delle produzioni agricole, con un'offerta che racconta la ricchezza e la varietà dell'agroalimentare umbro.

Quest'anno a Eurochocolate anche una dolce novità per gli amici a quattro zampe. Giulius, l'amico degli animali dà infatti appuntamento in Piazza Italia, presso lo stand dedicato, con tante originali sorprese: snack, dolcetti e cioccolato per tutti, compreso quello a misura di pet. Inoltre, si potrà ricevere in omaggio una tavoletta di cioccolato personalizzata con la foto del proprio amico peloso e pronta da gustare in pochi minuti; nel frattempo lui potrà divertirsi nell'apposita area sgambettamento by Giulius, adiacente allo stand.

ISA rinnova la propria partnership con Eurochocolate 2026, confermandosi partner tecnico ufficiale della manifestazione. Attraverso tecnologie professionali dedicate alla conservazione e all'esposizione del prodotto, l'azienda umbra continuerà a supportare aziende, artigiani e operatori protagonisti dell'evento. Una collaborazione fondata sulla condivisione di valori comuni quali innovazione, qualità, valorizzazione del prodotto e sostegno alla crescita del comparto dolciario e cioccolatiero.

Anche Ada Gourmet rende omaggio a Eurochocolate con un progetto che mette al centro il cacao e la sua cultura. In sintonia con il tema di quest'anno, la chef Ada Stifani firma infatti un dessert speciale dal nome Bean to Bar, ispirato al pregiato Cacao Colombia e pensato per celebrare il cioccolato attraverso la sua personale interpretazione gastronomica.

Autocentri Giustozzi, insieme a Volkswagen, sarà protagonista di Eurochocolate 2026 con la Volkswagen Choco Experience, un progetto dedicato alla nuova ID. Polo che unirà mobilità elettrica, engagement e attività dedicate al pubblico.

Anche per questa speciale edizione sono confermate le partnership con Umbria International Airport - San Francesco d'Assisi e Minimetro.

Radio Subasio è la radio uﬃciale del Festival più goloso, presente in evento con dirette radio dal Glass Studio in Piazza della Repubblica.

Italia a Tavola è media partner dell'evento. Un'opportunità per raccontare a un pubblico profilato di professionisti e appassionati del settore le storie, le eccellenze e le masterclass del festival del cioccolato più famoso al mondo.

Tra i partner che hanno collaborato alla realizzazione di questa imperdibile trentaduesima edizione si ringraziano anche Plenitude, Samsung, Foschi, Caffè Vergnano, BCC Banca Centro Toscana Umbria, HDI Assicurazioni, FBM, Certamente Umbria, Umbria Ufficio, One Way, Giuliano Tartufi, Cacao of Excellence, Chocohotel, Hotel Gio Jazz, Hotel Gio Wine e ATMO.

Eurochocolate vi aspetta nel centro storico di Perugia dal 13 al 22 Novembre!





***Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono intervenuti: Eugenio Guarducci, Presidente Eurochocolate, Stefano Lupi, Presidente Università dei Sapori di Perugia, Christian Betti, Consigliere Regione Umbria, Marco Pierini, Vicesindaco Comune di Perugia, Dominga Cotarella, Presidente nazionale Campagna Amica e Presidente Coldiretti Umbria, Flavia Ruffinelli, Executive Manager Eurochocolate. In collegamento, Gianluca Gallo, Assessore all'Agricoltura, Promozione e Fiere nazionali e internazionali della Regione Calabria e Yves Brahima Koné Direttore Generale del Conseil du Café-Cacao della Costa d'Avorio***