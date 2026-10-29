L'Umbria porta la voce dei territori nelle istituzioni europee

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La missione è organizzata da Anci Umbria, Cal Umbria e Aiccre Umbria

Una delegazione composta da 24 Comuni, Province e organismi rappresentativi delle autonomie locali sarà a Bruxelles per rafforzare la presenza dell'Umbria nei processi decisionali e nelle opportunità offerte dall'Unione europea. Presente anche una delegazione lombarda

(UNWEB) Perugia, – Rafforzare il dialogo tra i Comuni umbri e le istituzioni europee, valorizzando il ruolo degli enti locali nella costruzione di un'Europa sempre più vicina ai territori e alle comunità. Con questo obiettivo Anci Umbria, Cal (Consiglio delle autonomie locali) Umbria e Aiccre(Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa) Umbria hanno organizzato una missione istituzionale a Bruxelles "I Comuni umbri e lombardi in dialogo con l'Europa", in programma dal 9 al 12 novembre, che vedrà una delegazione umbra, accompagnata da una lombarda (presente con una decina dei suoi Comuni), impegnata in un percorso di confronto e dialogo con le istituzioni europee.L'iniziativa si avvale della collaborazione della Regione Umbria, Regione Lombardia,Aiccre e Aiccre Lombardia, con il contributo di Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria e Felcos Umbria.

La missione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa – moderata da Silvio Ranieri, segretario generale di Anci Umbria -che si è tenuta giovedì 29 ottobrepresso la sala Falcone e Borsellino del palazzo della Provincia di Perugia a Perugia. Sono intervenuti: Federico Gori, presidente di Anci Umbria; Erigo Pecci, presidente del Cal Umbria; Stefania Cherubini, presidente di Aiccre Umbria; Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, che ha portato i suoi saluti alla delegazione.

Federico Gori: "La missione a Bruxelles rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il ruolo dei Comuni umbri all'interno dei processi decisionali europei. Vogliamo costruire un rapporto sempre più diretto tra i nostri territori e le istituzioni dell'Unione, affinché le opportunità europee possano tradursi in sviluppo, servizi e innovazione per le comunità locali, soprattutto in vista della nuova programmazione 2028-2034. Con questa iniziativa portiamo a Bruxelles una rappresentanza ampia e qualificata dell'Umbria, con l'obiettivo di accrescere competenze, creare relazioni stabili e rendere i nostri enti sempre più protagonisti delle sfide future".

Erigo Pecci: "Come Cal abbiamo accolto con grande entusiasmo questa missione organizzata da Anci Umbria, nostro partner insieme all'Assemblea Legislativa nel progetto 'Comuni in Europa 2.0', in quanto naturale sbocco operativo del percorso avviato insieme. Intercettare i fondi europei richiede la conoscenza diretta dei meccanismi decisionali di Bruxelles, e la presenza della delegazione umbra nelle sedi europee rappresenta l'occasione perfetta per presentare il lavoro concreto svolto in questi dieci mesi".

Stefania Cherubini: "L'iniziativa si propone, come nelle precedenti occasioni, di offrire l'opportunità di scambiare esperienze tra enti locali, come i Comuni e le Regioni rappresentati in Aicrre, ed europei sia sotto il profilo politico che amministrativo valorizzando percorsi diversi e perseguendo l'interazione e la contaminazione. Per la prima volta parteciperanno enti locali lombardi rappresentati in Aicree Lombardia, con la loro presidente che è anche presidente nazionale, e sarà anche orizzontalmente occasione di scambio. La conoscenza delle istituzioni europee non soltanto le rende più accessibili agli addetti ai lavori ma più comprensibili ai cittadini".

Stefania Proietti, nel complimentarsi con gli organizzatori per l'ampia adesione alla missione a Bruxelles, ha dichiarato: "Ci apprestiamo ad affrontare una sfida importante: la programmazione dei fondi europei per il periodo 2028-2034. Per questo, a partire dal nuovo anno, intendo avviare un percorso condiviso di progettazione con i Sindaci e i loro delegati. Questa missione rappresenta un'opportunità preziosa, perché consentirà agli amministratori di confrontarsi direttamente con i protagonisti delle politiche europee, approfondendo temi strategici come l'ambiente, le politiche sociali e gli strumenti di sviluppo sui quali l'Umbria ha già dimostrato di saper programmare con efficacia. Al loro rientro, il contributo e le esperienze raccolte saranno fondamentali per costruire insieme la proposta di programmazione regionale 2028-2034, con un duplice obiettivo: rafforzare ulteriormente la coesione sociale e intercettare una quota sempre maggiore di risorse europee a favore dell'Umbria".

SCHEDA TECNICA MISSIONE BRUXELLES

La delegazione umbra

La delegazione umbra, composta da circa 50 persone, si caratterizza per una prevalente rappresentanza politico-istituzionale, affiancata da una componente tecnica e amministrativa, con competenze riconducibili in particolare alla progettazione europea, alla gestione amministrativa, alla segreteria istituzionale e alla gestione economico-finanziaria.Sarà formata da 24 Comuni di cui 19 della provincia di Perugia (Bastia Umbra, Calvi dell'Umbria, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Montefalco, Paciano, Perugia, Scheggino, Sigillo, Spoleto e Todi) e 5 di quella di Terni (Acquasparta, Amelia, Montecchio, Parrano e San Gemini). Presenti anche rappresentanti delle Province di Perugia e Terni.

La delegazione non è concentrata esclusivamente sui centri maggiori, comprende aree molto diverse dell'Umbriaoffrendo una rappresentanza ampia e diversificata: grandi centri, piccoli Comuni, territori montani, aree interne, aree rurali e città capofila di sistemi territoriali.Sono rappresentate le aree dell'Alta Valle del Tevere, Eugubino-Gualdese, Folignate, Spoletino-Valnerina, Trasimeno, Media Valle del Tevere, Ternano, Amerino e Orvietano.

La missione non rappresenta semplicemente 24 singoli Comuni, ma un sistema territoriale molto più ampio: oltre metà dei Comuni è collegata alle strategie delle Aree Interne e un quarto è capofila di una Zona Sociale.Ne emerge quindi una delegazione che porta a Bruxelles una rappresentanza dell'Umbria fortemente articolata sul piano territoriale, istituzionale e amministrativo, con particolare presenza dei piccoli Comuni e delle aree interne, ma anche dei principali centri urbani e dei Comuni che svolgono funzioni di coordinamento territoriale.

Il programma dei lavori

Il programma della 4 giorni prevede le visite nelle sedi istituzionali europee e momenti di confronto ed approfondimento con funzionari della Commissione europea, esperti della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, rappresentanti del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), l'incontro con gli eurodeputati eletti nella circoscrizione Italia centrale: Camilla Laureti (Partito Democratico – S&D), Marco Squarta (Fratelli d'Italia – ECR), Marco Tarquinio (Partito Democratico – S&D) e con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione von derLeyen II. La missione sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione del progetto "Comuni in Europa 2.0", ideato e finanziato da Anci Umbria e Cal Umbria con il contributo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, nato con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Umbria come sistema territoriale coeso e competente nelle politiche europee, trasformando in modo strutturale capacità amministrativa e governance multilivello degli enti locali, così da posizionare la regione in modo proattivo nei processi Unione Europea e preparare soprattutto i piccoli Comuni alla programmazione 2028-2034 tramite un coordinamento e un supporto tecnico stabili.

Lunedì 9 novembre si aprirà la missione con l'arrivo e l'accoglienza della delegazione presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles, dove saranno presentati gli obiettivi e il programma delle attività. Nel pomeriggio la delegazione visiterà la Commissione europea, presso il Palazzo Berlaymont, per una sessione dedicata al funzionamento delle istituzioni europee e alle opportunità offerte ai Comuni nei settori dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale, della valorizzazione del patrimonio culturale, della rigenerazione dei borghi e del turismo sostenibile.

Martedì 10 novembre sarà la giornata dedicata al tema "I territori umbri nel dialogo con le istituzioni europee". I lavori inizieranno presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles con incontri e approfondimenti su ambiente, energia, comunità energetiche, inclusione sociale, sanità, protezione civile e resilienza territoriale. Nel pomeriggio la delegazione si trasferirà al Parlamento europeo, dove incontrerà alcuni eurodeputati della circoscrizione dell'Italia centrale (tra cui Camilla Laureti, Marco Squarta e Marco Tarquinio) e si confronterà sul ruolo dei Comuni nella costruzione delle politiche europee, sulle prospettive della politica di coesione e sulle priorità dei territori umbri.

Mercoledì 11 novembre il focus sarà dedicato a "Il processo decisionale europeo e la rappresentanza dei territori". La mattinata prevede una visita al Comitato europeo delle Regioni, per approfondire il ruolo delle autonomie locali nelle decisioni dell'Unione europea, e successivamente alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, con un confronto sul raccordo tra istituzioni europee, amministrazioni nazionali e territori. Nel pomeriggio la delegazione visiterà il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea, approfondendo i meccanismi attraverso cui gli Stati membri partecipano alla definizione delle politiche europee e il loro impatto sulle realtà locali.Alle ore 17,30 una delegazione incontrerà Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione von derLeyen II.

Giovedì 12 novembre la missione si concluderà con una giornata dedicata a "Reti e cooperazione delle autonomie locali". Presso la Casa della Lombardia, sede della delegazione della Regione Lombardia presso l'UE, si terrà un confronto con Aiccrenazionale, Aiccre Umbria e Aiccre Lombardia sui temi della cooperazione territoriale europea, dei gemellaggi, delle reti tra città e dei programmi europei dedicati agli enti locali. La missione si chiuderà nuovamente presso l'Ufficio della Regione Umbria a Bruxelles, con una sessione conclusiva per condividere i risultati emersi, individuare nuove opportunità di collaborazione e definire le future azioni del percorso "Comuni in Europa 2.0".