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(UNWEB) - Perugia, – Si è svolta questa mattina alla Sala dei Notari di Perugia la quarta edizione di "Imprese Futuro Umbria", il format con cui Confcommercio Umbria mette a confronto imprese, istituzioni ed esperti sullo sviluppo della regione. Il tema di quest'anno era "Terziario intelligente. Solido sostegno della nostra regione". Al centro della mattinata il confronto tra le direttrici di indirizzo delineate dell'associazione, presentate dal presidente Giorgio Mencaroni, e le risposte della presidente della Regione Stefania Proietti, a cui hanno fatto seguito le conclusioni del presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli.

"Quella del presidente Mencaroni non è stata soltanto una relazione, ma un vero programma, fondato su una visione alta, che accogliamo con rispetto e con la volontà di lavorarci insieme. La parola chiave è alleanza: una tavola rotonda in cui istituzioni e imprese siedono alla pari, non per fare passerella, ma per progettare insieme il futuro dell'Umbria", così la presidente della Regione Umbria ha risposto alle proposte illustrate dal presidente Mencaroni. Uno spirito, ha sottolineato la presidente Proietti, coerente con il metodo del Patto per l'Umbria 2030, "di cui anche Confcommercio è protagonista insieme a tanti altri soggetti dell'ecosistema regionale".

I segnali di crescita e il sistema dell'accoglienza

Partendo dal più recente rapporto della Banca d'Italia sull'economia umbra, la presidente ha parlato di "segnali deboli che, se saremo capaci di cogliere, possono portarci lontano". Dal settore dei servizi, ha ricordato la presidente Proietti, passa molto del valore aggiunto regionale. L'occupazione cresce più della media italiana e il Pil, pur sotto la soglia dell'1%, mostra una tenuta migliore delle attese e allineata al resto del Paese. "Non è sempre stato così – ha osservato – e dobbiamo fare in modo che migliori". Una spinta decisiva, ha spiegato, è arrivata da quello che la presidente preferisce chiamare "il sistema dell'accoglienza", trainato dall'ottavo centenario francescano quest'anno e dal Giubileo del 2025: "Con correttezza istituzionale riconosco al Governo di aver inserito l'Umbria nella legge sul Giubileo come seconda tappa, con risorse straordinarie, poche ma importanti, che ci hanno permesso di gestire grandi eventi in piena sicurezza. Un turismo che cresce anche nella qualità, come ci chiedono il presidente Mencaroni e il presidente Fittuccia, frutto anche degli investimenti regionali della precedente amministrazione e di questa".

Export e internazionalizzazione

"Dobbiamo dircelo con sincerità – ha affermato ancora la presidente Proietti – l'export umbro cresce dello 0,6% a fronte del 4,5% della media nazionale. Qui la Regione ha un ruolo preciso. Troppo spesso l'internazionalizzazione rimane una Cenerentola, soprattutto nelle regioni piccole: dobbiamo fare un salto di qualità e possiamo farlo solo insieme". Raccogliendo la sollecitazione del presidente Mencaroni sul legame tra turismo ed esportazioni, la presidente Proietti ha richiamato l'esperienza positiva del Centro Estero e il lavoro da costruire con le partecipate regionali allo stesso tavolo.

Aeroporto, un'infrastruttura su cui la Regione investe

Ampio spazio è stato dedicato all'aeroporto internazionale dell'Umbria. La presidente Proietti ha confermato il contributo regionale di 5 milioni di euro l'anno a sostegno dei collegamenti. Ha ricordato anche l'aumento di capitale da 1,7 milioni di euro realizzato quest'anno insieme agli altri soci, tra cui il Comune di Perugia e la Camera di Commercio, e il rinnovo del contratto con Ryanair, che ha già riaperto la programmazione estiva. "Ma c'è da fare di più – ha aggiunto – e ci stiamo già lavorando". Soprattutto attraverso la copertura da parte della Regione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, pari a 6,50 euro per passeggero, con un impegno di circa 2 milioni di euro l'anno sul bilancio regionale, "non per avvantaggiare una singola compagnia, ma per rendere lo scalo più attrattivo, in una congiuntura in cui il costo dell'energia pesa, e superare la soglia critica del milione di passeggeri, che è la soglia di sostenibilità dell'infrastruttura". A questo si aggiungono 12 milioni per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza. "Si tratta dell'unica grande infrastruttura che la Regione può governare direttamente – ha sottolineato – e per questo ci investiamo con convinzione".

Commercio e prossimità

La presidente ha condiviso con Confcommercio la necessità di "fare insieme un grande lavoro, a partire dai temi posti dal presidente Mencaroni: il nuovo testo unico del commercio, la piena operatività dei distretti urbani del commercio come leva di rigenerazione urbana, il sostegno alle attività di prossimità nei centri storici e nei piccoli comuni, l'innovazione delle imprese del terziario".

Un'agenda concreta

"Il confronto di oggi – ha concluso la presidente Proietti – ci consegna un'agenda concreta. La Regione c'è e vuole costruirla insieme al mondo delle imprese, con trasparenza, ascolto e responsabilità condivisa".

Una disponibilità raccolta nelle conclusioni dal presidente nazionale Carlo Sangalli, che ha ringraziato la presidente Proietti per la condivisione di un impegno che vede nelle Regioni un attore decisivo contro la desertificazione commerciale, perché – ha ricordato – "non esiste rigenerazione urbana che non sia anche rigenerazione umana".