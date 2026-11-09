Fila DRITTO a scuola!" Tre giornate dedicate alla prevenzione posturale durante la crescita

Attualità

Seconda edizione degli screening gratuiti per scoliosi e piede piatto nei ragazzi dai 6 ai 16 anni

Presentazione martedì 10 novembre a Perugia (ore 11, Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori)

)UNWEB) PERUGIA – Dopo il positivo riscontro dello scorso anno, torna con la seconda edizione "Fila DRITTO a scuola!", la campagna di screening gratuito per la prevenzione di scoliosi e piede piatto rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Le tre giornate (27, 28 e 29 novembre) dedicate alla prevenzione posturale durante la crescita, con l'obiettivo di intercettare per tempo, durante la crescita, alterazioni della colonna e dell'appoggio del piede che possono svilupparsi senza segnali evidenti, saranno presentate nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 10 novembre a Perugia alle ore 11, nella Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, il giorno stesso in cui saranno aperte le prenotazioni obbligatorie.

La campagna è promossa da AFAS e Rotary Club Perugia Trasimeno, con il patrocinio del Comune di Perugia e il coinvolgimento di USL Umbria 1. La collaborazione tra realtà del territorio permette di offrire alle famiglie un'occasione concreta per dedicare attenzione alla salute posturale dei figli, in una fase della vita caratterizzata da importanti cambiamenti fisici.

Alla presentazione interverranno Roberta Pierini, direttrice generale facente funzione di Afas, Sabrina Morosi, presidente Afas, Claudio Sciurpa, presidente del Rotary Club Perugia Trasimeno, Fulvio Forcignanò, medico dello sport e socio del Rotary Club Perugia Trasimeno, e Michela Lorenzini, dirigente medico fisiatra e di Medicina dello sport di Usl Umbria 1.